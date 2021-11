Mancano poche settimane per potere usufruire di un Bonus che prevede una detrazione massima di 1.800 euro. Si tratta di un Bonus denominato Bonus verde che prevede un incentivo per tutte le persone che avviano interventi nelle aree verdi. E' un Bonus aperto a tutti, non ci sono limitazioni ISEE.

Mancano poche settimane per potere usufruire di un Bonus che prevede una detrazione massima di 1.800 euro. Si tratta di un Bonus denominato Bonus verde che prevede un incentivo per tutte le persone che avviano interventi nelle aree verdi. E' un Bonus aperto a tutti, non ci sono limitazioni Isee.

Basta solo fare un intervento di natura straordinaria nel proprio giardino, nel proprio cortile e nella propria terrazza e si può avere l'incentivo previsto dal Governo.

Un incentivo che è previsto intanto fino al 31 dicembre. Il futuro non è ancora certo ma la misura dovrebbe essere prevista anche nella Legge di Bilancio per il 2022. Ma andiamo con ordine e vediamo come accedere alla misura, chi può farlo e con quali modalità.

Bonus Verde 2021: come si può accedere alla misura entro il 31 dicembre 2021

In attesa di capire se la Legge di Bilancio che andrà in discussione in Parlamento nelle prossime settimane prevederà di nuovo il Bonus Verde, vediamo come si struttura l'attuale misura che prevede un incentivo sotto forma di detrazione fiscale fino a 1.800 euro.

Occorre però affrettarsi perchè la scadenza della misura al momento è fissata per il 31 dicembre 2021.

Quindi ci sono poche settimane per usufruire di questo Bonus che può essere richiesto da ogni persona che effettua interventi nelle aree verdi, nelle parti esterne delle abitazioni, nelle pensiline, nelle terrazze.

Il Bonus come detto è accessibile a tutti. E' senza ISEE, quindi non ci sono limitazioni all'accesso legate alla situazione economica familiare.

L'unica caratteristica che deve avere questo intervento è che deve essere un lavoro di natura straordinaria: non un intervento di routine ma un qualcosa di unico che cambia il quadro attuale della zona verde. Le spese agevolabili sono quelle che vengono effettuate nel 2020 e nel 2021 con chiusura il 31 dicembre 2021.

Bonus Verde 2021: una misura che consente di dare respiro ad un settore economico

Per potere accedere al Bonus Verde edizione 2021 occorre effettuare un intervento, una messa a nuovo dell'area verde della propria casa. La misura nata con il Governo di Giuseppe Conte vuole indurre le persone ad effettuare miglioramenti in ottica verde nei giardini e nei cortili della propria abitazione.

Il Bonus Verde 2021 si pone principalmente due obiettivi: il primo è quello di favorire la messa a nuovo di aree verdi nelle abitazioni. E il secondo quello di aiutare un settore economico che non ha vissuto periodi di grande serenità per via delle misure di limitazione legate alla pandemia.

Analizziamo ora nel dettaglio quali sono gli interventi che possono dare una agevolazione fiscale. Ma prima vediamo chi può accedere alla detrazione fiscale.

Bonus Verde 2021: chi può e chi non può accedere alla detrazione fiscale

Vediamo chi può accederre alla detrazione e quali sono gli interventi che danno diritto alla Detrazione Fiscale. La Legge di Bilancio 2021 prevede una serie di possibilità per le persone che intendono avviare un intervento su aree verdi, balconi e terrazze.

La prima caratteristica da specificare è che il Bonus è accessibile solo da persone fisiche. Non si può accedere al Bonus da parte di società, imprese o persone giuridiche.

Questa limitazione fa sì che anche attività commerciali siano escluse dalla possibilità di accedere al Bonus.

C'è un'altra limitazione importante all'accesso al Bonus: questa limitazione è legata al fatto che l'intervento nell'area verde è consentito solo ed esclusivamente se si tratta di un immobile fatto e finito. Non è valido se si tratta di un edificio nel quale è in corso un intervento di ristrutturazione. Occorre che la casa sia già definita e non ci siano lavori in corso.

Bonus Verde 2021: ecco gli interventi che sono consentiti per accedere alla misura

Ci sono diversi interventi che si possono fare per avere la detrazione da 1.800 euro legata al Bonus Verde. Innnazitutto cosa bisogna o si può fare per avere la detrazione?

In primo luogo occorre effettuare una riqualificazione o una messa a nuovo di una area verde. Si possono fare interventi in giardini, cortili, aree verdi.

E ancora su terrazze e coperture. Il tutto in ottica verde. Ma va segnalata una cosa basilare: per accedere al Bonus verde occorre effettuare un intervento che sia un “unicum”.

Non è sufficiente effettuare un intervento di routine come può essere un normale intervento di sfalcio dell'erba. Occorre cambiare in maniera importante quella che è l'attuale conformazione dell'area verde.

Tra gli interventi consentiti ci sono anche la creazione di sistemi di irrigazione della propria area verde e anche la creazione di pozzi.

Ad esempio è concesso e dà adito alla detrazione anche l'acquisto di piante e alberi. Ovviamente come è nello spirito del Bonus Verde non deve essere solo una semplice collocazione di una pianta in un vaso ma deve essere un lavoro all'interno di un progetto di riqualificazione ben definito.

Per concorrere al Bonus Verde c'è anche un'altra possibilità.

La misura vuole dare anche un incentivo economico al settore che opera nel green. Quindi ad esempio se la persona che avvia la misura decide di fare un intervento di riqualificazione per il quale serve l'aiuto di geometri, arredatori da esterni e professionisti del mondo del giardinaggio queste spese sono valide e possono essere portate a detrazione. E' anche un aiuto per queste figure tecniche.

Bonus Verde 2021: ecco che cosa invece non si può fare e non è valido per la detrazione

Ci sono situazioni invece che non danno diritto alla detrazione fiscale. Abbiamo detto prima della limitazione per società o imprese che non possono accedere al Bonus. Ma ci sono anche altri limiti o situazioni che non sono consentite.

Ad esempio non vale per arrivare alla detrazione la semplice opera di manutenzione degli alberi e delle piante. Come ad esempio le potature o i normali interventi di manutenzione delle piante. Tutto questo perchè non si ha quel carattere di straordinarietà che è alla base del Bonus.

Per la stessa ragione non è sufficiente per accedere al Bonus un semplice intervento di sfalcio dell'erba del prato. Perchè è un qualcosa di frequente e abitudinario.

Non vale nemmeno se si decide di creare un manto erboso a fine sportivo. Nessun campo da calcetto o altro creato nella propria area verde dà diritto alla detrazione.

Non consentita nemmeno la creazione di Serre bioclimatiche. O meglio una persona può liberamente effettuare questi lavori ma non sono ammissibili per la detrazione.

Non è consentito nemmeno fare lavori in economia in casa. Proprio perchè nelle intenzioni della misura c'è il desiderio di dare un po' di ossigeno al settore economico che opera nel green e della manutenzione dei giardini non si possono fare lavori in casa per conto proprio.

Ad esempio non si può andare per conto proprio in un negozio, acquistare materiali e effettuare in prima persona il rinnovamento dell'area verde.

Bonus Verde 2021: le cifre che caratterizzano la detrazione e cosa succede in caso di vendita dell'edificio

In attesa di capire se il Bonus Verde ci sarà anche nel 2022 e se la Legge di Bilancio lo prevederà e anche con quali cifre, vediamo le cifre che caratterizzano il Bonus 2021.

Il Bonus Verde, edizione 2021, ha stabilito una cifra massima che è fissata in 1.800 euro. Non è un Bonus che dà rimborsi immediati alle persone che effettuano un acquisto ma la formula scelta per questo Bonus è quella della detrazione fiscale.

Dei 1800 euro, ne verranno assegnati 180 all'anno per 10 quote annuali.

Tutte le rate sono della stessa cifra. Va sottolineato che la misura è legata ad ogni immobile presente: in altre parole se una persona possiede più case, può avviare più interventi nelle aree verdi e può avere allo stesso modo un numero di detrazioni fiscali pari al numero di interventi che si sono avviati.

Va ribadito anche in questo paragrafo che non esiste nessuna limitazione ISEE. Il reddito della persona che fa partire l'intervento non è rilevante e quindi si tratta di una misura che è accessibile a tutte le persone.

Va sottolineato infine cosa prevede la Legge in caso di vendita successiva a questa situazione dell'immobile. La Legge prevede che la detrazione legata al Bonus verde in caso di vendita dell'edificio da parte del proprietario prima della conclusione dei 10 anni venga trasferita alla persona che compra l'edificio.

Che quindi si trova a godere della detrazione. Va anche sottolineato però che ci può essere un'intesa diversa tra le parti contraenti: se la persona che acquista è interessata solo all'immobile e non ha desiderio di usufruire della detrazione la Legge consente che ci possa essere un'intesa diversa in tal senso.

Bonus Verde 2021: la Legge cosa prevede per condomini e edifici commerciali

Possono accedere alla misura Bonus Verde 2021 solo i privati per definizione quindi non possono accedere alla misura attività commerciali, studi professionali, negozi e attività in genere.

Possono però accedere alla misura anche le persone che abitano nei condomini e non solo i possessori di case. Si può effettuare il lavoro anche se non si è il proprietario della casa.

In caso di un condominio può accedere alla misura anche un singolo condomino: lo fa a sue spese e poi gode per intero della detrazione nei 10 anni successivi. Questto deve avvenire sulla base di una delibera condominiale.

Altrimenti ci può essere una situazione in cui c'è una delibera condominiale che sancisce il via dei lavori. I condomini partecipano alle spese in parti uguali e poi godranno allo stesso modo della successiva detrazione fiscale.

Se uno stabile ha unità abitative e attività commerciali si può accedere alla misura solo se la quota di unità abitative è pari almeno al 50% delle unità abitative totali.

Per accedere alla misura ococrre fare i lavori, pagarli entro il 31 dicembre. Ovviamente il tutto deve avvenire con strumenti tracciabili come carte di credito e bonifici. Banditi contanti. Tutte le spese devono poi essere rendicontate e dichiarate al momento di fare la dichiarazione dei redditi.

Da lì poi partirà la detrazione decennale.