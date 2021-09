Bonus asilo nido, Bonus bebè, Bonus Mamma domani, Bonus Terme, Bonus Tv e Rottamazione: scopriamo i 5 Bonus attivi per tutto il 2021 senza limite di Isee gestiti, regolati ed erogati interamente dall'Inps. Richiedili subito, scopri come.

Dal 30 Gennaio 2020 si è diffusa in tutta Italia la pandemia di Covid-19, una malattia infettiva che ha creato una forte crisi socio-economica in tutto il Mondo.

Il Governo ha fin da subito provveduto ad emanare misure di contenimento per fermare e rallentare la pandemia nazionale, con delle restrizioni dure e decise per risolvere la crisi sanitaria che ha colpito tutte le regioni italiane. Moltissimi, infatti, sino ad oggi, i casi di decessi o di ricoveri in terapia intensiva.

Il 31 Gennaio 2020 è stato emanato lo stato di emergenza, prima per sei mesi e poi con varie proroghe fino ad oggi. Attualmente, con il decreto legge del 23 Luglio 2021, n. 105, lo stato d’emergenza risulta terminare il 31 Dicembre 2021 ed è stato introdotto il Green-pass, o definito anche “Certificazione Verde”, un “lascia-passare” richiesto ormai dappertutto.

Per fronteggiare al meglio la crisi economica il Governo Draghi, ma precedentemente anche il Governo Conte, ha messo a disposizione tantissimi Bonus ed agevolazioni per tutte quelle famiglie che hanno più risentito della crisi.

La novità positiva che comprende molti Bonus, che sono stati riconfermati per il 2021, riguarda la possibilità di essere richiesti da una platea di beneficiari più ampia, in quanto non è più richiesto nessun limite di Indicatore della Situazione Economica equivalente familiare, conosciuto più facilmente con l’acronimo “Isee”.

Tantissimi contributi economici sono stati stanziati dallo Stato a favore di queste agevolazioni, regolate e gestite, per la maggior parte, direttamente dall’Inps.

In questo articolo andremo ad analizzare alcuni dei Bonus attivi per tutto l’anno 2021 e che non hanno come requisito per farne richiesta il limite ISEE.

Bonus senza Isee: Bonus asilo nido 2021

Tra le agevolazioni messe a disposizione dallo Stato, troviamo il Bonus asilo nido, che interviene a favore di tutte quelle famiglie italiane con bambini nati o adottati, dai 0 ai 3 anni, contribuendo al pagamento delle rette annuali degli asili nido (pubblici o privati).

Il Bonus può essere richiesto anche da quelle famiglie con bambini, che hanno un età inferiore o pari a tre anni, con gravi disabilità o importanti patologie, per cui risultano impossibilitati alla frequentazione fisica dell’asilo nido. In tal caso, interviene la forma di assistenza domiciliare.

Con la circolare del 14 Febbraio 2020 n.27, l’Inps definisce i requisiti ed gli importi massimi ottenibili dai beneficiari. Per inoltrarne domanda, bisogna collegarsi al sito online dell’Inps, l’ente preposto alla sua gestione ed erogazione. E’ richiesto di allegare l’Isee minorenni per poter stabile la cifra economica spettante o, in mancanza di questo, verrà attribuito il valore minimo che non deve superare i 1.500 euro annui.

L’isee minorenni potrà essere presentato anche successivamente, permettendo il ricalcolo della cifra massima spettante e quindi la modifica da quel momento.

Le soglie relative all’Isee sono essenzialmente tre. Soglie che vanno a definire l’importo delle rate complessive entro l’anno messe a disposizione della famiglia richiedente e beneficiaria.

Con un Isee minorenni entro i 25.000 euro annui, l’importo percepibile sarà di 3.000 euro.

Con un Isee minorenni dai 25.001 euro ai 40.000 euro annui, l’importo sarà di 2.500 euro.

Con un Isee minorenni superiore ai 40.001 euro annui, l’importo spettante sarà di 1.500 euro.

Tali importi vanno intesi e suddivisi in undici o massimo dodici mensilità nell’arco dell’anno d’iscrizione del minore in un asilo nido pubblico o privato aderente.

Per le richieste di assistenza domiciliare è previsto obbligatoriamente l’inoltro della documentazione medica relativa alla patologia o disabilità del minore per cui si richiede tale servizio.

Anche quelle famiglie con a carico più minori possono approfittare dell’agevolazione, presentando una domanda Bonus asilo nido per ogni figlio.

E’ stato istituito un Contact Center preposto per assistenza e accoglimento domande relative al Bonus. E’ possibile chiamare al numero verde 800 164, da rete fissa, oppure il numero 06 164164 da rete mobile.

Per conoscere tutti i dettagli, ecco l’articolo dedicato interamente al Bonus Asilo nido 2021: tutto quello che devi sapere.

Bonus senza Isee: Bonus bebè 2021

L’Inps gestisce ed eroga un altro Bonus 2021, per cui non serve il requisito dell’isee: si tratta del Bonus Bebè 2021. Un bonus che si rivolge a tutte quelle famiglie italiane di neo-genitori con un nuovo nato o un bambino adottato (o pre-affidato) all’interno del proprio nucleo familiare tra il 2020 ed il 2021.

Un importo economico mensile dalla durata di un anno, donato alle famiglie che hanno appena avuto un figlio o che lo hanno adottato.

Quindi un assegno, dai vari importi stabiliti secondo l’isee minorenni presentato, che viene erogato ogni mese dall’Inps per dodici mensilità in totale, dalla nascita del bambino al compimento del suo primo anno di vita, oppure, dall’ingresso in famiglia del minore adottato al compimento del suo primo anno in quel nucleo familiare.

Riconfermato dalla Legge di Bilancio 2021, il Bonus Bebè (o anche chiamato Assegno di natalità), viene beneficiato con importi diversi, in base all’Isee familiare e minorenni.

Presentando un Isee minore o pari ai 7.000 euro annui, la famiglia richiedente, potrà beneficiare di 160 euro la mese per un figlio, 192 euro al mese per il successivo.

Presentando un Isee che supera i 7.000 euro all’anno, ma che rimane nel limite dei 40.000 annui, l’assegno corrisponderà a 120 euro al mese per un figlio e 144 al mese per il successivo.

Presentando un Isee superiore ai 40.000 euro annui, l’importo spettante sarà pari ad 80 euro al mese per un figlio, 96 euro per il successivo.

La domanda va presentata entro e non oltre 90 giorni dalla nascita del nuovo nato o dall’ingresso del minore nel proprio nucleo familiare, attraverso sito online dell’Inps oppure contattare il Contact Center al numero verde 800 164, da rete fissa, oppure da cellulare il numero 06 164164.

Se la richiesta risulta essere tardiva e supera i 90 giorni, nel caso in cui venga accettata, avrà validità dal momento della domanda senza tener conto dei mesi precedenti decorsi.

Per conoscere tutti i dettagli è possibile leggere l’articolo dedicato interamente al Bonus Bebè : Nessun limite ISEE. Ricevi 160 euro al mese!

Bonus senza Isee: Bonus Mamma domani

Il Bonus Mamma domani, o anche conosciuto come Premio alla nascita, consiste in un assegno di 800 euro erogato dall’Inps per la nascita di un bambino o l’adozione.

La richiesta può essere presentata dalla futura mamma già al settimo mese di gestazione concluso, quindi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, oppure direttamente alla nascita. Il bonus è rivolto anche a tutti i minori adottati o in affidamento pre-adottivo.

L’importo verrà corrisposto in un unico assegno per ogni evento a partire dal 1° Gennaio 2017 ed ha un unico valore uguale per tutti i beneficiari: 800 euro.

L’Inps provvederà al versamento della soluzione economica tramite bonifico bancario o postale, libretto postale o una qualsiasi carta prepagata contenente un Iban.

Anche chi possiede un conto corrente estero può ricevere tranquillamente l’assegno, trasmettendo il modulo identificativo finanziario firmato dalla banca estera, oppure tramite dichiarazione da parte della banca emittente in cui sono presenti tutti i dati personali e privati del titolare del conto.

Unico requisito, in qualsiasi caso, è avere la cittadinanza italiana e risiedere in territorio italiano.

Bonus senza Isee: Bonus Terme 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto legge n 104 del 2020, ha approvato dal 1° Luglio 2021 l’agevolazione rivolta alla prenotazione dei servizi termali rendendoli completamente gratuiti, fino ad un massimo di 200,00 euro a persona. L’incentivo è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni che hanno residenza in Italia, senza alcun limite né di reddito né di Isee.

L’agevolazione consiste in un importo per usufruire di un servizio termale, con una riduzione del 100% sul prezzo d’acquisto fino ad un massimo di 200,00 euro.

Sarà possibile consultare online, sul sito del Ministero oppure su Invitalia, la lista degli stabilimenti termali aderenti all’iniziativa. Una volta effettuata la prenotazione, con il buono sconto beneficiato, se ne potrà usufruire entro e non oltre 60 giorni.

Al momento, questo bonus non è attivo, ma sarà data comunicazione immediata al momento dell’avvio delle prenotazioni tramite bonus.

Per scoprire tutti i dettagli inerenti leggi l’articolo Nuovo bonus senza ISEE in arrivo, 400 euro per le coppie!

Bonus senza Isee: Bonus e rottamazione Tv 2021

Con il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 - HEVC MAIN 10, entro il 31 Dicembre 2022 (o all’esaurimento delle risorse disponibili) è possibile fare richiesta per il Bonus e rottamazione Tv.

Questa agevolazione permette di rottamare il proprio vecchio apparecchio televisivo ed avere uno sconto del 20% sul prezzo del nuovo acquisto, fino ad un massimo di 100 euro.

La transizione al nuovo digitale terrestre avverrà in maniera graduale, suddividendo il territorio italiano in quattro aree.

Il Governo italiano ha stanziato 250 milioni di euro per mettere in atto l’incentivo del Bonus rottamazione tv e Bonus tv – decoder.

I cittadini italiani e residenti in Italia potranno beneficiare di uno dei due Bonus, oppure entrambi. In quanto si tratta di due Bonus cumulabili.

La differenza principale tra i due bonus riguarda proprio l’Isee. Infatti, il Bonus Tv e decoder ha il limite di Isee tra i requisiti per poterne beneficiare (che non deve superare i 20.000 euro annui), mentre il Bonus rottamazione Tv abbraccia una platea di richiedenti più ampia, senza limite di reddito.

Oltre a risultare residente in Italia, il richiedente deve essere in regola con il pagamento del Canone Tv, almeno che non si faccia parte della fascia di età dai 65 anni in poi, per cui si è esonerati per legge.

Il Bonus Rottamazione Tv è praticamente lo scambio della vecchia Tv, che verrà cestinata nel modo più corretto ed ecologico, con un buono sconto praticato direttamente dal rivenditore aderente all’iniziativa, anche se online.

E’ possibile consultare online l’elenco dei Rivenditori autorizzati e dei prodotti idonei per l’utilizzo del Bonus.

Per conoscere tutti i dettagli ecco l’articolo dedicato interamente al Bonus Tv e Bonus rottamazione Tv: quando e come richiederli.