Bonus sicurezza confermato nel 2022. Anche quest’anno è possibile sfruttare uno sconto del 50% sull’acquisto di dispositivi per mettere in sicurezza la tua casa. A chi spetta e come ottenerlo? Nell’articolo trovi tutte le informazioni su come risparmiare sulle spese.

Nonostante la Legge di Bilancio 2022 abbia rivoluzionato il funzionamento di molte agevolazioni pensate per la casa, tagliando la percentuale di detrazione fiscale (Bonus facciate) e in alcuni casi intervenendo sul tetto massimo di spese ammesse a beneficio (Bonus mobili ed elettrodomestici), sono molti i Bonus casa confermati nel 2022.

Basti pensare al Superbonus 110% e a tutte le altre agevolazioni sulle spese sostenute per realizzare lavori di ristrutturazione. Misure che sono state prorogate dal Governo Draghi, in alcuni casi oltre la scadenza di fine dicembre 2022

Come tutti gli altri Bonus casa, ciascun interessato a mettere mani ad un immobile potrà farlo a prescindere dalla propria condizione patrimoniale o reddituale, ISEE incluso. In altre parole, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non funge da supervisore all’accesso alla misura desiderata.

Stesso discorso per il Bonus sicurezza 2022 fra poco analizzato nei dettagli: tutti hanno diritto al beneficio nel rispetto di specifici requisiti che sono però totalmente sganciati dal reddito.

Il Bonus in questione potrà essere richiesto da tutti i cittadini interessati a proteggere la propria casa da eventuali aggressioni di terze parti.

Se quindi hai a cuore la sicurezza della tua abitazione non puoi non proseguire nella lettura dell’articolo. Ti forniremo tutte le informazioni sul Bonus sicurezza, su come agevolare la metà delle spese (50%) sostenute per proteggere il tuo immobile da occhi indiscreti e su come farne domanda.

Bonus sicurezza, 50% di sconto per proteggere casa: in cosa consiste

Prima di soffermarci sugli importi del Bonus sicurezza 2022, cerchiamo di capire in cosa consiste la misura dandone una definizione.

Come già detto, si tratta di un’agevolazione inserita nel pacchetto dei Bonus casa introdotta per alleggerire le spese per sistemi di sicurezza utili a proteggere l’immobile da attacchi esterne.

Sistemi di sorveglianza (telecamere), recinzioni, inferriati, saracinesche: i costi sostenuti per questi dispositivi potranno essere agevolati con uno sconto pari al 50%.

Volendo essere più precisi, il Bonus sicurezza fa parte di un'altra agevolazione riconosciuta per i lavori eseguiti su un immobile: il Bonus ristrutturazione 50%. La misura che garantisce la restituzione del 50% dei costi sostenuti per rimodernare i vecchi edifici.

Così facendo i beneficiari potranno fruire di un duplice “sconto”: uno sugli interventi di ristrutturazione, l’altro sull’installazione di sistemi capaci di assicurare la protezione dell’edificio.

E l’accesso al Bonus sicurezza potrà avvenire indipendentemente la messa a punto di lavori di ristrutturazione sull’immobile per cui si la stessa agevolazione viene richiesta.

Tutte le installazioni aventi ad oggetto dispostivi di sicurezza rientrano quindi nel Bonus sicurezza 2022. Occupiamoci ora dei beneficiari.

Bonus sicurezza, casa protetta? 50% di sconto: quali sono i requisiti

Naturalmente, richiedere il Bonus sicurezza comporta il rispetto di specifici requisiti. Un po' come per tutti i Bonus casa al momento attivi e richiedibile nel 2022. Stiamo parlando di condizioni per lo più legate all’immobile per il quale si decide di richiedere il Bonus.

E’ la presenza di un documento a deliberare l’accesso al beneficio: se manca il certificato di corretta posa in opera si dovrà dire addio allo sconto del 50%.

Allo stesso tempo, sono esclusi dal Bonus sicurezza 2022 tutti i lavori eseguiti di spontanea iniziativa senza il supporto dei professionisti del settore.

Volendo riassumere, chi ha interesse a beneficiare dello sconto del 50% messo a disposizione dal Bonus sicurezza per garantire una protezione alla propria casa potrà farlo solo per gli interventi certificati dalla dichiarazione di corretta posa in opera.

Attenzione anche al tipo di immobile da proteggere. Si potrà ottenere il riconoscimento del Bonus sicurezza non per gli edifici di nuova costruzione, ma sono per quelli già esistenti.

Bonus sicurezza, casa protetta? a chi spetta il 50% di sconto

Data una definizione quanto più chiara possibile del Bonus sicurezza 2022, passiamo ad analizzare i beneficiari dello sconto. A questo punto viene spontaneo chiedersi a chi spetta la riduzione del 50% prevista dal Bonus casa.

In apertura di articolo abbiamo dato un’anticipazione importante al riguardo. Non essendo previsto un limite ISEE, tutti potranno accedere all’agevolazione, indipendentemente dal proprio reddito.

Se però ti stai domandando se il Bonus sicurezza ti spetta, è necessario dare delle indicazioni più chiare al riguardo. La platea dei beneficiari è infatti molto ampia. Chi potrà accedere al 50% di sconto sulle spese sostenute per installare dispositivi atti ad assicurare la sicurezza di un immobile?

Il Bonus sicurezza 2022 spetta ai proprietari delle abitazioni, ma anche ai cittadini che hanno stipulato un contratto di locazione, disposti ad accollarsi le spese per gli interventi. Stessa possibilità è data ai professionisti, agli imprenditori e ai soci.

Seppur si tratta di figure diverse, tutte sono tenute a saldare le spese tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, carte di debito, carte prepagate, bonifico postale o bancario). Qualsiasi versamento in denaro comporta l’esclusione dal Bonus sicurezza 2022.

Bonus sicurezza 2022, quali sono le spese coperte

Visti i beneficiari del Bonus sicurezza, vediamo ora quali spese sono ammesse a beneficio. In precedenza è già stata anticipata qualcosa: lo sconto del 50% si applica sulle spese sostenute per rendere possibili particolari interventi che hanno come obbiettivo la protezione della casa da aggressioni esterne, compresi gli incendi. Ma c’è di più. Sono infatti agevolabili tutti gli importi spesi per installare o sostituire cancelli o recinzioni.

Grate di vario tipo, serrature, saracinesche, catenacci, e altri dispositivi utili ad impedire ingressi non desiderati, rientrano nell’elenco delle spese agevolabili dal Bonus sicurezza. Non solo.

Puoi fruire dell’agevolazione se desideri installare una porta blindata o vetri antiaggressione, dispositivi antifumo, antifurto e sistemi di videosorveglianza.

La riduzione del 50% di applica anche ai costi supportati per eventuali consulenze fornite da professionisti.

Bonus sicurezza, casa protetta? 50% di sconto: come verrà erogato?

Avviciniamoci alla conclusione del nostro articolo analizzando la modalità di erogazione del Bonus sicurezza. Proteggere la casa usufruendo di uno sconto del 50% è possibile solo se si rientra in precisi limiti di spesa.

Nello specifico, il Bonus ristrutturazione 50% rende agevolabili le spese sostenute fino al limite massimo di 96.000 euro. Naturalmente, come tutti gli altri bonus casa, non si riceverà indietro alcuna somma di denaro, ma lo “sconto” verrà applicato sulle tasse da pagare allo Stato.

Le spese sostenute per i dispositivi sopra elencati andranno inserite nella dichiarazione dei redditi, mentre il rimborso spese verrà spalmato su 10 rate annuali di pari importo.