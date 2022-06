Mai sentito parlare del bonus sicurezza? La misura per rendere sicure le abitazioni (case, appartamenti e villette) consente a tutti uno sconto del 50%, per risparmiare anche migliaia di euro sulle installazioni. Ecco come funziona! In questo articolo scopriremo come accedere alla misura, requisiti e specifiche, oltre che le modalità di erogazione di tale agevolazione.

Se hai intenzione di rendere più sicura la tua abitazione, c’è attualmente un bonus attivo che ti permetterà di risparmiare il 50% delle spese.

Si chiama bonus sicurezza e sarà disponibile per l’intero anno 2022.

Possiamo inserire tale particolare misura nell’ambito dei cosiddetti bonus casa, ossia tutte le agevolazioni edilizie legate all’ammodernamento degli immobili.

La particolarità di tutte queste agevolazioni è che possono essere fruite anche senza presentare la propria situazione reddituale in sede di domanda.

In altre parole, sono tutti bonus senza ISEE.

Bonus sicurezza 2022: dettagli e caratteristiche specifiche

Cerchiamo innanzitutto di capire cos’è, con esattezza, il bonus sicurezza 2022 e quali sono le sue caratteristiche.

In realtà, si tratta di una delle agevolazioni minori che fanno capo ad uno dei bonus edilizi più conosciuti. Parliamo cioè del bonus ristrutturazione.

Tale ampia misura concede indietro il 50% delle cifre spese (o che si spenderanno) per compiere dei lavori su determinati immobili.

Le abitazioni che fruiscono di tale bonus non possono ovviamente essere in nuova costruzione. Un nuovo immobile, infatti, non avrà di certo bisogno di alcun intervento restaurativo o manutentivo.

Dunque, qualora l’intento sia quello di installare dispositivi di sicurezza in immobili nuovi, purtroppo il bonus sicurezza non spetterà.

La misura in questione è prevista solamente per l’installazione di prodotti a scopo protettivo per immobili preesistenti.

Il tutto, senza che sia però necessario avviare un vero e proprio intervento di ristrutturazione.

L’installazione di dispositivi di sicurezza coincide infatti con l’avvio di interventi manutentivi. Cosa che darà quindi pieno accesso al bonus sicurezza 2022.

Per quali interventi si può richiedere il bonus sicurezza?

Ovviamente, non tutte le installazioni garantiranno l’accesso al bonus sicurezza di cui ci stiamo occupando.

In linea generale, lo sconto del 50% sulle installazioni verrà garantito nel caso in cui si scelgano dispositivi volti ad impedire eventuali intrusioni. Quindi, l’acquisto di ogni tipo di dispositivo antifurto può essere agevolato.

Infatti, l’agevolazione è molto specifica; si può richiedere indietro la metà delle cifre spese per l’acquisto dei seguenti prodotti:

dispositivi e telecamere di videosorveglianza;

sistemi di allarme;

inferriate e grate;

saracinesche e portoni;

cancellate di vario genere;

recinzioni, serrature e catene;

porte blindate;

vetri e infissi antisfondamento.

Tuttavia, sappiamo bene che rendere sicura un’abitazione non significa solamente installare dispositivi anti-intrusione.

Fanno parte del bonus sicurezza anche tutte quelle spese volte a proteggere l’abitazione da altre tipologie di insulto. Anche eventuali sensori antincendio e dispositivi anti-fumo sono dunque agevolabili.

In ultimo, possono essere inseriti nell’elenco spese bonus sicurezza anche tutti gli eventuali compensi richiesi da ditte e professionisti.

Bonus sicurezza: beneficiari ammessi all’agevolazione

Cerchiamo ora di capire a chi si rivolge esattamente il bonus sicurezza: scopriremo quindi, in questo paragrafo, chi sono gli esatti beneficiari della misura. Coloro cioè che avranno diritto a richiedere indietro la metà delle spese per interventi volti a conferire protezione alla propria abitazione.

In realtà, non sono moltissimi i requisiti richiesti per accedere all’agevolazione. Innanzitutto, come ogni altro bonus che ha a che fare con le ristrutturazioni edilizie, anche il bonus sicurezza si può richiedere senza tener conto del reddito.

In sede di domanda non si dovrà, cioè, presentare modello ISEE in corso di validità.

Sono ammessi alla richiesta innanzitutto i reali proprietari dell’abitazione. Ma non solo: anche eventuali affittuari che vogliano rendere più protetta l’abitazione possono richiedere la misura.

Tra le altre cose, possono accedere sia i privati cittadini che le imprese. L’agevolazione è infatti fruibile sia per appartamenti ad uso abitativo, sia per studi professionali o aziende.

Per poter avere diritto al bonus sicurezza, infatti, basta rispettare due requisiti fondamentali. Innanzitutto, è necessario pagare tutte le spese per cui si richiederà l’agevolazione con pagamenti tracciabili.

In secondo luogo, la normativa stabilisce che potranno presentare formale domanda esclusivamente coloro che si faranno carico delle spese.

Ecco perché anche gli affittuari possono accedere, ma solamente nel caso in cui prodotti di sicurezza e relative installazioni siano stati saldati dall’affittuario stesso.

Bonus sicurezza: le possibili cause di esclusione

Adesso che sappiamo con esattezza chi può richiedere il bonus sicurezza 2022, cerchiamo di capire quali sono i possibili motivi di rifiuto della domanda.

Ci sono, infatti, alcune cause che possono comportare l’esclusione dalla percezione di tale misura.

La più problematica riguarda la cosiddetta certificazione di posa in opera.

Per poter avere diritto alla fruizione del bonus sicurezza, infatti, le installazioni dei prodotti anti-aggressione dovranno rigorosamente essere effettuate da professionisti.

Necessario, altresì, che la pose dei prodotti avvenga secondo normativa vigente.

Le caratteristiche degli interventi devono essere dunque riportate su tale apposita certificazione, che deve essere consegnata in sede di domanda.

In sua mancanza, si verrà esclusi dallo sconto del 50% sulle spese.

Come ottenere il bonus sicurezza? Procedura e accredito

Per poter ricevere il bonus sicurezza, non occorre in realtà presentare alcuna formale domanda.

Basta infatti compilare un elenco delle spese sostenute, che ovviamente devono rientrare tra quelle ammesse che abbiamo analizzato.

Tale elenco, insieme alle attestazioni di pagamento ad alla certificazione di posa in opera, andranno poi consegnate in sede di dichiarazione dei redditi.

Questo perché il bonus sicurezza non è un contributo in denaro, ma viene concesso in forma di detrazione sull’IRPEF che i richiedenti dovranno pagare.

Per calcolare la detrazione IRPEF spettante, basta considerare il 50% di quanto saldato per i dispositivi di sicurezza e la relativa installazione.

L’importo totale viene suddiviso in 10 tranches di pari importo, di cui ne viene concessa una ogni anno. La misura, in altre parole, viene corrisposta in dieci anni.

Attenzione: la nota spese del bonus sicurezza non dovrà superare i 96.000 euro totali. Questo perché i massimali previsti sono gli stessi del bonus ristrutturazione.

Scadenze previste: entro quando richiedere il bonus sicurezza

Il bonus sicurezza, per ciò che concerne le spese relative all’anno corrente, scadrà ufficialmente il prossimo 31 dicembre 2022.

Tuttavia, questa non è la data di definitiva soppressione della misura in questione.

In effetti, con la Manovra 2022, il Governo ha confermato il bonus legato alle ristrutturazioni edilizie fino al 2024. Trattandosi di un’agevolazione minore legata a questo bonus maggiore, anche il bonus sicurezza dovrebbe estendersi a questa data.

Attendiamo però conferma ufficiale da parte dell’esecutivo; conferma che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno corrente.