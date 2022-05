Chi ha figli, senza dubbio riceve più contributi di chi invece vive da solo o in coppia, senza però avere bambini. Ciò però non vuol dire che non esistano bonus single e che questi nuclei familiari non abbiano diritto a una mano, nel momento in cui c’è un momento di crisi economica che investe tutti, in maniera generalizzata. Tutte queste persone dunque troveranno in questo articolo, un elenco di tutte le agevolazioni 2022 che è possibile ottenere dallo Stato, pur non avendo figli. A cominciare da quelli in denaro e dal nuovo bonifico previsto a luglio per tutti.

Una famiglia su tre è formata da single.

Secondo l'Istat nel nostro Paese le famiglie unipersonali, pari a 9.073.852 nel 2019, sono il 35,1% del totale contro il 12,9% del 1971. In altri termini, vive da solo circa il 15% di noi.

Ogni anno la percentuale aumenta. E tra le donne fertili, in fascia d’età compresa tra 18 e 49 anni, sono circa la metà quelle che decidono volontariamente di non avere figli.

Tutti i bonus single, e coppie senza figli, previsti in denaro nel 2022

Proprio alla luce delle considerazioni appena avanzate, è più agevole comprendere la ratio dei tanti bonus statali previsti in favore di chi ha figli. Non si tratta di una discriminazione nei confronti di chi non li ha (o non può averli, pur desiderandoli) bensì di un incentivo alla natalità e alla genitorialità.

Uno dei tanti problemi del nostro Paese è rappresentato proprio dal fatto che non si fanno più figli. L’Italia è un Paese sempre più “anziano” motivo per cui il Governo, ad esempio con l’entrata in vigore del recente Family Act, ha deciso di premere l'acceleratore su tutte le agevolazioni possibili per chi ha minori a carico.

Ma di certo non si può ignorare il fatto che sono tante le categorie di persone single che vivono la loro vita da soli in piena autonomia e a cui lo Stato italiano riserva comunque una serie di aiuti, anche in assenza di figli.

A seguire, elenchiamo una per una le agevolazioni a oggi disponibili per questi cittadini. A partire da un presupposto: il vantaggio di avere un Isee basso.

Infatti chi vive da solo ha la possibilità di abbassare l’Isee raggiungendo una soglia più utile ai fini dell’ottenimento di alcuni bonus, che altrimenti risulterebbero invece inaccessibili a due genitori che lavorano entrambi, ad esempio.

Iniziamo da quelli che prevedono un accredito diretto sul conto. Ricordiamo innanzitutto che è possibile usufruire del reddito di cittadinanza, nel rispetto di alcune specifiche condizioni. Per i neo-maggiorenni, lo Stato prevede inoltre un contributo di 500€ da erogare subito e senza Isee.

Infine, è in arrivo un bonus 200€ una tantum, per tutti. Ecco di cosa si tratta.

Bonus single e coppie senza figli: bonus anti-inflazione di 200€ in arrivo per tutti!

Una delle novità dell’ultim’ora riguarda senza dubbio il bonus 200€ approvato da Draghi per compensare la perdita del potere di acquisto di tutti i cittadini, dovuto a un’inflazione galoppante, attualmente al 6,2%, nonché al rincaro dei costi delle bollette.

Si tratta del cosiddetto bonus anti-inflazione 2022, che si traduce in un contributo una tantum dell’importo di 200€, direttamente sul conto corrente.

Tutti ne hanno diritto, quindi sia single o coppie senza figli chi invece ha famiglia con minori a carico.

Il limite reddituale è fissato a 35.000€ Isee al massimo. Il contributo di 200€ è un bonus per tutti, dal momento che andrà sia ai lavoratori, dipendenti oppure autonomi o liberi professionisti, pensionati sia a disoccupati oppure percettori di sussidi statali come il reddito di cittadinanza o incentivi per Covid.

Il contributo arriva in busta paga a luglio, se è il datore di lavoro a versarlo, altrimenti a settembre, direttamente dall'Inps. Invece, per ciò che concerne tutti coloro che lavorano in proprio, siamo in attesa del decreto attuativo per giugno, che stabilirà tempi e modi per l’erogazione del contributo.

Bonus single: bonus sociale luce e gas per tutti, con Isee al di sotto di 12.000€

Uno dei bonus più vantaggiosi per un single quest’anno è senza dubbio il bonus sociale sul pagamento delle bollette di luce e gas.

Infatti, ci sono state molte novità, nell’arco di queste ultime settimane

il bonus luce e gas è un’agevolazione di cui si può usufruire alla sola condizione di avere un Isee entro il limite di 8.256 euro per il 2022, eccezionalmente ora fino a 12.000 euro e l’importo varia a seconda che a richiedere il bonus sia una persona sola.

Alla luce dei rincari notevoli che hanno interessato le materie prime energetiche, il Governo ha deciso di innalzare il tetto Isee fino a 12.000 euro, per poter beneficiare del bonus sociale sulle bollette.

La misura è attiva dal 1° aprile 2022 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Ma c’è di più. Infatti, successivamente si è stabilito anche che il provvedimento diventasse retroattivo. Quindi, tutti coloro che hanno già pagato le fatture delle utenze relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo e hanno un Isee inferiore a 12.000€, potranno beneficiare di un rimborso sui pagamenti.

Bonus single e coppie senza figli: contributo affitto e per chi ha l’ufficio in casa

Si tratta di due agevolazioni differenti, cumulabili tra di loro.

Da una parte, il Governo ha previsto una detrazione fiscale pari al 19% per tutti coloro che pagano regolarmente un canone di locazione e hanno un’età compresa tra i 20 e i 31 anni.

Il single che dunque decide di andare a vivere da solo, staccandosi dal nucleo familiare dei genitori, può beneficiare di questo aiuto, in fase di dichiarazione dei redditi, se per l’appunto dimostra che il motivo per cui ha cambiato la residenza è il lavoro oppure lo studio.

Per poter beneficiare dell’aiuto, il reddito complessivo non deve risultare superiore a 15.493,71 euro all’anno. Non è necessario dover prendere in affitto l’intero appartamento: infatti, l’agevolazione fiscale resta valida anche se si prende in locazione una sola stanza, condividendo quindi l’immobile con altre persone.

Se invece il single ha un contratto di affitto per l’intero appartamento e stabilisce qui anche il suo ufficio per l’attività di libero professionista (deve essere titolare di partita Iva), allora ha diritto al 50% di sconto sul canone di affitto e anche sulle bollette.

Bonus single e coppie senza figli: le agevolazioni per la casa

Chi vive da solo ha diritto a uno sconto Tari vale a dire la tassa dovuta, a livello comunale, per la raccolta e lo smaltimento della nettezza urbana.

Si tratta della riduzione tariffaria unico residente occupante e va segnalata direttamente presso il proprio comune di residenza.

Per quanto concerne quest’anno 2022, è possibile ancora richiedere sia il bonus idrico che quello per l’acqua potabile, sia per chi è in affitto che per chi è proprietario di casa.

Il primo prevede un vero e proprio rimborso economico, per un massimo di 1.000€, su tutte le spese effettuate per cambiare la rubinetteria e i sanitari dell’abitazione. Le domande scadono il 30 giugno e per inviare la propria richiesta bisogna accedere al sito www.bonusidricomite.it previa autenticazione.

Il bonus acqua potabile invece ha l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica monouso nonché ottimizzare i consumi dell’acqua. Quindi acquistando dei sistemi di filtraggio, si ha diritto a un credito d’imposta pari al 50%, per spese affrontate per un massimo di 1.000€. L’agevolazione è valida per tutti gli acquisti sostenuti entro dicembre 2023.

Infine, vale la pena ricordare che non c’è bisogno di essere in coppia o avere figli, per usufruire di tutti i Bonus Casa 2022, previsti dal Governo.

Tra questi, rientrano tutti quegli incentivi fiscali previsti per la ristrutturazione, il restauro o la messa in sicurezza dell’abitazione per i quali è possibile beneficiare di importanti detrazioni fiscali, accessibili come bonus single e coppie senza figli.

Rimandiamo alla consultazione di questa tabella, appena aggiornata dall’Enea, ovvero il Poster riepilogativo di tutte le agevolazioni che è possibile al momento ottenere per la propria abitazione.