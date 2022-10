Bonus sistemi di accumulo, al via le domande a partire dal 1° marzo 2023. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le istruzioni e il modello per la richiesta del credito d’imposta fino al 100%. La percentuale effettiva del bonus, però, sarà stabilita solo una volta ricevute tutte le richieste.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello e le istruzioni per la compilazione della richiesta, la quale però potrà essere inviata solo a partire dal prossimo anno, durante il mese di marzo.

Un passo in avanti, dunque, per dare il via al credito d’imposta riservato ai cittadini che hanno sostenuto, nel 2022, le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

A maggio era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef. Alcune informazioni, dunque, erano già state rese disponibili allora, rimanendo in attesa, però, di ulteriori chiarimenti in merito, soprattutto, alla finestra temporale per l’invio delle richieste. Chiarimenti che sono arrivati ora, a ottobre, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il provvedimento, pubblicato in formato pdf sul sito dell’Agenzia, chiarisce come richiedere il bonus sistemi di accumulo e qual è la percentuale del credito d’imposta. In allegato è inoltre possibile visualizzare e scaricare il modello da compilare e le istruzioni.

Bonus sistema di accumulo, pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Italia punta a una diffusione delle rinnovabili sostenendo i cittadini nelle spese per l’installazione di questi ultimi. È con questo obiettivo che viene introdotto il bonus sistemi di accumulo.

Il decreto del Mef di maggio aveva già fornito alcune indicazioni in merito al credito d’imposta, demandando a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate i termini di scadenza e le modalità d’invio delle richieste da parte dei beneficiari.

Tale provvedimento, firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, è stato pubblicato ieri, 11 ottobre 2022, con successivo comunicato stampa pubblicato sul sito dell’AdE il 12 ottobre.

Benché il provvedimento sia già stato pubblicato, per richiedere il credito d’imposta dovrà trascorrere del tempo. L’Agenzia mette al corrente i cittadini dei termini di avvio e di scadenza per l’invio delle domande: queste potranno essere inviate a partire dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2023.

Bonus sistema di accumulo, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il credito d’imposta

Il bonus sistema di accumulo consiste in un credito d’imposta riconosciuto a coloro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, abbiano sostenuto le spese per installare sistemi di accumulo dell’energia, collegati a impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio, i pannelli fotovoltaici).

Come abbiamo visto, le persone fisiche avranno tempo un mese per inviare la richiesta per ottenere il credito d’imposta. La domanda potrà, inoltre, essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione la procedura online sul proprio sito.

Una volta che verrà aperta la finestra temporale per le richieste, inviata la domanda ed entro 5 giorni dalla presentazione della stessa, il cittadino otterrà una ricevuta che attesta il corretto invio o, in alternativa, lo scarto della richiesta (in quest’ultimo caso, verranno allegate anche le motivazioni alla base dello stesso).

Inoltre, durante il mese di marzo 2023 si potrà inviare una nuova istanza, in sostituzione alla prima domanda inviata, oppure la rinuncia al credito d’imposta.

Bonus sistemi di accumulo al 100%, ma il valore del bonus potrebbe cambiare

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche quale sarà il valore del bonus sistemi di accumulo, informazione che non era stata ancora stabilita con la pubblicazione del decreto del Mef.

Come si legge nel provvedimento dell’11 ottobre:

Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Con ciò, l’AdE informa i cittadini che la percentuale del credito d’imposta dovrebbe attestarsi al 100%, ma che tale certezza verrà confermata solo in seguito alla raccolta delle istanze di tutti i beneficiari.

Le risorse stanziate per il bonus ammontano a 3 milioni di euro per il 2022. Solo in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili potrà essere stabilita l’effettiva percentuale del credito d’imposta.

La percentuale, dunque, verrà resa nota con un successivo provvedimento dell’Agenzia, entro 10 giorni dal termine di presentazione delle richieste.

Bonus sistemi di accumulo, il modello e le istruzioni per la compilazione

Con la pubblicazione del provvedimento, vengono messi a disposizione dei cittadini anche il modulo per effettuare la richiesta e le istruzioni per compilarlo.

Il modulo può essere visualizzato e scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. In breve, il cittadino dovrà indicare il codice fiscale e l’importo delle spese documentate (le quali, si ricorda, devono essere state sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022).

Inoltre, lo stesso modulo consente di trasmettere la rinuncia al credito d’imposta, barrando la relativa casella.