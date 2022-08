Ancora un solo mese per ottenere il bonus sociale sulle bollette: c'è tempo fino a ottobre per lo sconto su luce e gas previsto da Arera per le famiglie in condizioni di difficoltà economica o disagio fisico. Quali sono i requisiti, i limiti ISEE, i nuovi importi e come richiedere lo sconto? Ecco una guida completa al bonus sociale sulle bollette.

Ultimo mese per ottenere il bonus sociale sulle bollette: il Governo ha confermato fino a ottobre la possibilità di ottenere sconti e riduzioni sul costo delle materie prime, in particolare per le famiglie che soffrono di difficoltà economica o disagio fisico.

La crisi energetica è costata 49,5 miliardi di euro allo Stato, che si è adoperato per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas sia per i cittadini sia per le imprese. E mentre prosegue l’impegno di Arera nella fissazione degli importi del bonus sociale rafforzato per il terzo trimestre, ci si interroga sui fondi per finanziare nuove misure.

Ecco come funziona il bonus sociale sulle bollette, a chi spetta, quali sono i requisiti e come ottenerlo in automatico sottoforma di sconto su luce, acqua e gas.

Bonus sociale bollette, ultimo mese per averlo: scade a ottobre

C’è tempo fino a ottobre per ottenere il bonus sociale sulle bollette, ovvero uno sconto su luce, gas o acqua applicato direttamente sulle bollette da Arera, l’autorità per la regolazione di energia, reti e ambiente.

Il Governo, infatti, ha prorogato e potenziato fino a ottobre la possibilità di godere di sconti e riduzioni sulle bollette in conseguenza degli aumenti dei costi delle materie prime. Potenziato in termini economici, aumentando gli importi degli sconti, e in termini reddituali, aumentando la platea dei beneficiari che hanno accesso alla misura.

Sono state poi adottate diverse politiche per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica e del gas: quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere oggetto di un nuovo provvedimento su razionamenti e fissazione di un tetto massimo al costo.

Nel frattempo, anche molte Regioni italiane hanno adottato bonus gas, sconti e riduzioni per famiglie e imprese. In parallelo prosegue, fino a ottobre, il bonus sociale sulle bollette: vediamo a chi spetta e come funziona.

Bonus sociale bollette: come ottenere lo sconto su luce e gas

Per ottenere lo sconto su luce e gas, ovvero il bonus sociale sulle bollette, non è necessario presentare alcuna domanda: basta semplicemente aver cura di richiedere la DSU ai fini del calcolo dell’ISEE: il resto è tutto a carico di Arera.

All’autorità spetta il riconoscimento dei beneficiari ai quali applicare sconti sulle bollette previsti dal bonus sociale rafforzato.

A causa dei repentini aumenti sui costi delle materie prime, il bonus sociale arriva a coprire il 25% o 30% del costo sulle bollette: seppur contenuto, l’aiuto è importantissimo per le famiglie che soffrono di difficoltà economica.

Bonus sociale bollette: i requisiti e i limiti ISEE

Quali sono i requisiti e i limiti ISEE per accedere al bonus sociale sulle bollette? Anzitutto esistono due possibilità per ottenere gli sconti sull’energia elettrica: un reddito basso (condizione economica), oppure una grave malattia (disagio fisico).

Da un lato, quindi, le famiglie che possiedono un ISEE inferiore a 12.000 euro – oppure inferiore a 20.000 euro se si tratta di famiglie numerose – possono ottenere il bonus sociale sulle bollette per difficoltà economica. È stato il decreto Ucraina a innalzare la soglia di reddito, raggiungendo almeno 3,5 milioni di famiglie aventi diritto allo sconto.

Dall’altro lato, invece, possono richiedere gli sconti sulle bollette anche coloro che soffrono di malattie gravi tali da richiedere l’ausilio di strumenti medici ad alimentazione elettrica: in questo caso si parla di bonus elettrico per disagio fisico.

Nel primo caso, il bonus sociale per difficoltà economica è automatico; le famiglie che soffrono di disagio fisico, invece, devono presentare l’apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta per poter ottenere lo sconto.

Bonus sociale bollette: gli importi per il terzo trimestre

Come abbiamo visto, grazie al bonus sociale le famiglie possono ottenere uno sconto del 25% o 30% sulle bollette, senza nemmeno dover presentare la domanda. Ma quanto vale davvero lo sconto su luce e gas?

Come riporta un articolo del Sole 24 Ore, Arera ha definito i nuovi importi del bonus sociale sulle bollette per il terzo trimestre dell’anno. Importi che variano in funzione del numero dei componenti della famiglia, dell’utilizzo della materia prima e della zona di residenza del nucleo familiare.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, per esempio, la tabella degli sconti è la seguente:

famiglia composta da 1-2 persone – bonus 238,40 euro;

famiglia composta da 3-4 persone – bonus 285,32 euro;

famiglia composta da +4 persone – bonus 334,32 euro.

Gli importi del bonus sociale sul gas relativi al 3° trimestre dell’anno, invece, sono inferiori a quelli del 2° trimestre in quanto si sono ridotti i consumi (dopo lo spegnimento del riscaldamento). Ecco le nuove riduzioni:

famiglie fino a 4 persone – 5,52 euro per acqua calda sanitaria e/o uso cottura per tutte le zone climatiche (dalla A alla F);

famiglie +4 persone – 10,12 euro per acqua calda sanitaria e/o uso cottura per tutte le zone climatiche (dalla A alla F).

Bonus sociale bollette: divieto di cumulo

Ricordiamo, infine, che non è possibile cumulare tra loro i bonus sociali sulle bollette: che cosa significa?

Se una famiglia gode dello sconto sull’energia elettrica, non potrà ottenere anche la riduzione sul gas o sull’acqua, e viceversa. È possibile beneficiare del bonus sociale su un’unica materia prima (luce, acqua o gas).