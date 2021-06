Acqua, luce e gas. Le bollette di queste utenze, a partire da luglio 2021, si pagheranno meno per alcuni utenti. Questo grazie al cosiddetto bonus sociale, erogato direttamente a favore delle famiglie che si trovano in condizione di disagio economico e fisico. Attenzione però, dal prossimo mese previsto anche un rincaro generale sulle forniture, per cui il bonus tornerà utile per accusare meno la stangata.

Acqua, luce e gas. Le bollette di queste utenze, a partire da luglio 2021, si pagheranno meno per alcuni utenti. Questo grazie al cosiddetto bonus sociale, erogato direttamente a favore delle famiglie che si trovano in condizione di disagio economico e fisico.

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in quanto ente che si occupa di gestire il bonus, ha emanato una delibera che lo renderà operativo a partire dal primo luglio e ci sono alcune importanti novità che lo riguardano e che lo rendono più facilmente accessibile.

Ecco come e chi vi accede. Attenzione però: per coloro che non dovessero risultare beneficiari di questa agevolazione sono previste novità sui pagamenti delle bollette. Novità piuttosto salate che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Infine, il primo luglio è una data cruciale anche per le piccole imprese che non hanno scelto un fornitore del mercato libero. Cambiamenti in arrivo anche per loro.

Bonus sociale: come funziona lo sconto sulle bollette di acqua, luce e gas

Il bonus sociale altro non è che uno sconto direttamente in bolletta per il servizio di luce, acqua e gas. È stato il Governo a introdurlo e avrebbe già dovuto essere operativo da gennaio 2021, ma l’ARERA ha pubblicato soltanto di recente la delibera che lo rende operativo al 100%.

L’agevolazione nasce con l’intenzione di permettere a tutti di accedere senza troppe difficoltà a beni indispensabili quali le utenze domestiche sono, affinché siano un diritto di tutti e non un privilegio. Con questa ratio il bonus è stato prima applicato sulle bollette di luce, acqua e gas. Infatti, si può usufruire dello sconto a prescindere dal gestore a cui ci si affidi e anche nel momento in cui si decide passare da un contratto con un gestore appartenente al mercato di maggior tutela a quello facente parte del mercato libero.

E seguendo questa stessa dinamica la possibilità dell’agevolazione è stata estesa soltanto in un secondo momento anche alla fornitura dell’acqua, che di fatto è gestita autonomamente per ogni singolo territorio.

Previsto per le famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico, è stato allargato anche a quelle in cui ci sono componenti che si trovano in gravi condizioni di salute e che quindi hanno bisogno, per mantenersi in vita, di apparecchiature mediche che consumino molta energia elettrica.

Bonus sociale: requisiti e modalità di accesso a bollette più magre

Ovviamente, come per tutti i bonus, per riuscire a ottenerli è necessario rispettare dei requisiti. Ma la novità sta nel fatto che questa volta non bisogna presentare alcuna domanda. Infatti ARERA, la società che si occupa della gestione, rileverà automaticamente, attraverso tutti i controlli necessari, quali sono le famiglie che possono accedere al servizio e di questo cominceranno a usufruire automaticamente.

Per accedere al bonus sociale per disagio economico basta rispettare uno di questi tre parametri: l’indicatore ISEE dell’intero nucleo familiare non deve superare quota 8.265 euro, essere una famiglia con almeno quattro figli a carico e un relativo indicatore ISEE che non superi i 20mila euro o, infine, essere titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

È necessario che uno dei componenti della famiglia sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica, idrica o di gas e che questi contratti siano finalizzati all’uso domestico delle utenze. Mentre prima era obbligatorio presentare la propria domanda al proprio comune di residenza o ai CAF, dal 2021 è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per la compilazione dell’ISEE.

Una volta che l’Inps avrà verificato l’aderenza a uno dei requisiti di cui sopra, provvederà a trasmettere i dati al SII (Sistema Informativo Integrato che raccoglie tutte le informazioni sulle forniture delle utenze domestiche territorio per territorio). E sarà proprio l’incrocio dei dati della DSU con quelli rilasciati da SII e dalle banche dati di ogni gestore a permettere ad ARERA di stabilire chi avrà diritto al bonus sul pagamento delle bollette.

Bonus sociale: a quanto ammontano gli sconti sulle bollette

Con l’introduzione della modalità di erogazione automatica, senza la necessità di dover presentare l’apposita domanda, dal 2021 possono usufruire del bonus tutte le famiglie che ne hanno diritto e in Italia sono ben 2,6 milioni. Un numero che è stato costante anche negli scorsi anni, ma i nuclei familiari che ne hanno beneficiato si riducono fino a un terzo del totale. Questo, per mancanza di informazioni e comunicazione adeguata: in molti non sanno neanche dell’esistenza di questa agevolazione o magari dimenticavano di presentare richiesta.

Per quanto riguarda la fornitura dell’acqua, non ci sono linee generali, ma basta comunque consultare il sito del proprio gestore per capire a quanto ammontano gli sconti a cui si ha diritto.

Per l'elettricità e il gas, sono tante le variabili che entrano in gioco per stabilirne l’entità. Il valore del bonus legato alla fornitura del gas varia in base alla categoria d’uso, al numero dei componenti della famiglia e all’area territoriale in cui si stabilisce il proprio domicilio. In generale, comunque, lo sconto oscilla dai 30 ai 170 euro. I valori vengono comunque aggiornati ogni anno dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, così come quelli con cui si stabiliscono gli sconti per la fornitura dell’elettricità.

E proprio relativamente a quest’ultima, è il numero dei componenti della famiglia a dettare le regole, fermo restando che il beneficio è fruibile da un solo componente per ogni tipologia. Le famiglie composte da una o due persone hanno diritto a uno sconto di 128 euro in totale; dalle tre alle quattro persone si sale a 151 euro e, infine, dalle cinque persone in su il beneficio raggiunge i 177 euro.

Si ricorda, infine, che il bonus copre un arco temporale di 12 mesi dal momento in cui si comincia a usufruirne. L’intera cifra a cui si ha diritto viene detratta spalmata sulle varie bollette che ricoprono tutto l’anno.

Aumento bollette: ci va incontro chi non gode del bonus sociale

Occhio alla data del primo luglio. A partire dal prossimo mese, infatti, le novità riguardanti il pagamento delle bollette non saranno solo dolci, ma anche salate. Infatti, è in arrivo una vera e propria stangata sulle fatture per la fornitura delle utenze domestiche. Tutti vi andranno incontro, ma chi gode del bonus sociale potrà almeno beneficiare degli sconti.

Gli aumenti stimati sono da record: del 12% per l’energia elettrica e del 21% per il gas. Per avere un’idea del rincaro a cui si va incontro, si può guardare a un’analisi condotta direttamente da TgCom.

Se una famiglia consuma circa 2.600 chilowattora di energia elettrica in un anno, considerando un aumento forfettario di circa 0,23 centesimi su ciascun chilowatt, allora alla fine dell’anno bisognerà calcolare un rincaro di circa 60 euro.

Per quanto riguarda il gas, invece, calcolando che la stessa famiglia ne consumi circa 1.400 metri cubi in un anno e che l’aumento della fornitura è stimati sui 0,89 centesimi a metro cubo, l’aumento in questo caso sarà di circa 218 euro. Dunque, un incremento di spesa sulle famiglie italiane che potrebbe arrivare a costare quasi 300 euro fino ad annullare l’abbassamento dei prezzi che c’era stato l’anno scorso a causa della pandemia.

Ma perché le bollette aumentano? Si tratta di una prassi legata alla stagione estiva, durante la quale si va sempre incontro a un rincaro sulle fatture legato all’utilizzo sempre maggiore di condizionatori. Ma quest’anno parliamo anche di aumento di costi. Nel 2021 influiscono sul calcolo finale delle bollette l’aumento sconsiderato delle materie prime come gas e petrolio e l’incremento della richiesta.

Ci sono diversi modi, però, per risparmiare sul pagamento delle bollette anche se non si ha diritto al bonus sociale. In primis, la presenza del mercato libero in Italia permette a chiunque di scegliere quale sia l’offerta più conveniente in base ai propri consumi. Inoltre, alcuni gestori danno la possibilità di effettuare dei contratti su abbonamento in modo da non avere sorprese sulla fattura.

Sul web, inoltre, è possibile consultare sui siti ufficiali dei fornitori tutte le offerte attualmente attive, in modo da fare una scelta consapevole, anche utilizzando dei portali in cui è possibile fare delle comparazioni delle tariffe disponibili.

Un importante aspetto da guardare è quello delle fasce orarie. Ci sono infatti tariffe monorarie e tariffe biorarie. Per quanto riguarda le prime, il costo è sempre lo stesso nel corso della giornata, con le seconde invece in alcune fasce orarie (solitamente le notturne e nel weekend) i costi sono più contenuti.

Bollette: dal primo luglio novità anche per le piccole imprese

A partire dal primo luglio anche le piccole e microimprese vanno incontro a importanti novità. Quelle che non hanno scelto il proprio fornitore sul mercato libero verranno automaticamente assegnate al fornitore a regime del Servizio a Tutele Graduali.

Sempre secondo quanto ARERA ha stabilito, questi servizi vengono erogati da alcuni venditori soltanto in seguito a procedure concorsuali che assegnano il “diritto” a erogare il servizio sul territorio per tre anni. Questo in modo da stabilire una continuità sulla fornitura del servizio e gli imprenditori interessati dalla misura riceveranno proprio in questi giorni una comunicazione per essere informati della cosa e per ricevere tutte le informazioni nel caso in cui volessero recedere dal contratto a affidarsi a un altro fornitore.

Le procedure che si sono tenute nelle scorse settimane hanno decretato che in Lombardia, Lazio, Veneto, Liguria e Trentino Alto Adige sarà A2A a occuparsi del servizio. Per quanto riguarda Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna spetterà alla società Hera COMM. A Iren Mercato spetterà la copertura di Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana e del Comune di Milano e, infine, Piemonte ed Emilia Romagna sono state assegnate ad Axpo Italia.