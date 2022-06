I bonus sociali permettono di avere sconti sulla bolletta di luce, gas e acqua, oggi fondamentali per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Tali agevolazioni sono state rafforzate durante il 2022 ed è stata ampliata la platea dei beneficiari.

I bonus sociali permettono di avere sconti sulla bolletta di luce, gas e acqua. Un risparmio oggi fondamentale per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche e che si trovano, ora, ad affrontare un periodo di forti rincari, specialmente sui consumi di energia e gas.

Diversi sono stati gli interventi del governo Draghi per aiutare i cittadini, soprattutto chi si trova in condizioni di disagio economico, a fronteggiare le spese sempre più ingenti. Oltre all’importo di 200 euro per tutti (tra lavoratori, sia autonomi che dipendenti, disoccupati e pensionati), nel mese di aprile il governo ha provveduto a potenziare proprio gli sconti in bolletta.

Sono cambiate, dunque, le soglie ISEE per ottenere i bonus, con l’intento di ampliare la platea e rendere gli sconti disponibili a un maggior numero di nuclei familiari.

Non solo, perché il governo è intervenuto sui bonus di Arera anche in merito al periodo di tempo per l’ottenimento degli sconti. I bonus sociali sono così diventati retroattivi, permettendo ai cittadini di ottenere un maggiore sconto.

Facciamo, dunque, una panoramica su queste agevolazioni, su come funzionano, come si ottengono a giugno 2022 e quali sono le novità che sono state introdotte quest’anno sull’ampliamento della platea e sulla retroattività.

Bonus sociali anche a giugno 2022: quali sono gli obiettivi e a chi vengono riconosciuti

Se la pandemia, e di conseguenza le misure restrittive per il contenimento dei contagi, avevano messo in ginocchio moltissime famiglie italiane, lo scoppio della guerra in Ucraina ha aggravato difficoltà economiche preesistenti, portando ai rincari che abbiamo registrato negli ultimi mesi.

Da questo punto di vista, il governo è dovuto intervenire in diversi modi, sia mettendo in campo nuove agevolazioni e bonus, sia andando a potenziare misure già esistenti, ma fondamentali in questo buio periodo.

Ne sono un esempio proprio i bonus sociali. Le agevolazioni, infatti, non costituiscono una novità. Si tratta di sconti sulle bollette di luce, gas e acqua che erano già riconosciuti ai nuclei familiari in difficoltà economiche, ancor prima della guerra tra Russia e Ucraina.

I bonus non vengono riconosciuti esclusivamente ai nuclei familiari meno abbienti. Per esempio, i bonus sociali per le bollette della luce si dividono in:

bonus per disagio economico: rivolti, dunque, alle famiglie in difficoltà; bonus per disagio fisico: rivolto ai cittadini che si trovano in una condizione di disagio fisico e che hanno necessità di utilizzare macchinari elettromedicali (i quali consumano molta energia).

Bonus sociali anche per i nuclei familiari numerosi: le novità del 2022 sulle soglie ISEE

Per poter avere accesso ai bonus sociali per disagio economico, fondamentale è essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità. Questo vale, però, solo nel caso dei bonus sociali per disagio economico e non per quello per il disagio fisico.

Come sappiamo, infatti, nel nostro Paese l’ISEE viene spesso utilizzato come strumento di accesso a una vasta gamma di prestazioni e agevolazioni, qualora l’obiettivo sia aiutare coloro che necessitano di un aiuto economico.

Nel 2022, e anche a giugno, il governo ha però preso la decisione di alleggerire i requisiti di accesso ai bonus sociali. Per farlo, la decisione è stata quella di innalzare la soglia ISEE richiesta per avere accesso alla misura:

dalla soglia ISEE inizialmente fissata a 8.265 euro, nel 2022 si è passati alla soglia di 12.000 euro.

Insomma, il governo ha permesso a un maggior numero di famiglie di ottenere gli sconti in bolletta, ma non ha agito, invece, sulla soglia ISEE richiesta per i nuclei familiari numerosi, per i quali si intende una famiglia in cui siano presenti almeno 4 figli a carico. In questo caso, infatti, per avere diritto ai bonus sociali è necessario avere un ISEE che non superi i 20.000 euro.

Bonus sociali, gli importi a giugno 2022: a chi spettano circa 200 euro di sconto

Nel mese di giugno 2022, gli importi di riferimento sono quelli che riguardano il trimestre aprile- giugno.

L’ammontare degli sconti dei bonus sociali dipende dalle diverse agevolazioni (se si tratta degli sconti sulla bolletta del gas, della luce o dell’acqua). Anche gli importi dello stesso bonus sociale elettrico cambiano a seconda della composizione del nucleo familiare, infatti:

se in famiglia sono presenti fino a due persone, l’importo è di 141,05 euro; se, invece, è composta da 3 o 4 componenti, lo sconto è più consistente (170,17 euro); l’entità dello sconto arriva fino a 200 euro per le famiglie numerose (composte da più di 4 persone).

Per quanto riguarda, invece, gli importi del bonus sociale sulle bollette del gas, in questo caso l’ammontare è determinato da una serie di fattori. Non solo dal numero di persone presenti nel nucleo familiare, ma anche dal tipo di uso che si fa del gas, così come dalla zona climatica.

Questi importi, come già accennato, sono stati stabiliti fino al 30 giugno 2022. A partire da quella data, Arera dovrà invece provvedere ad aggiornare il valore degli sconti in bolletta. Nulla, invece, cambierà per quanto riguarda le modalità per ottenere le agevolazioni.

A proposito di questo, vediamo come si ottengono i bonus sociali e chi deve presentare l’ISEE per risparmiare sulle bollette.

Come avere i bonus sociali a giugno 2022 e come presentare la DSU

Stabilito che per godere degli sconti in bolletta anche a giugno 2022 sia necessario aver presentato la DSU e, dunque, ottenuto il modello ISEE, come si possono ottenere i bonus sociali?

Per prima cosa, va detto che, già a partire dallo scorso anno, non c’è bisogno di presentare alcuna richiesta per ottenere le agevolazioni. Si tratta, infatti, di bonus che vengono riconosciuti in automatico sulla bolletta. Perché ciò accada, però, è fondamentale ottenere il modello ISEE 2022, per permettere, tramite controlli e verifiche, di stabilire il diritto o meno a ottenere gli sconti.

Se si pensa di poter ottenere i bonus sociali, dunque, basterà presentare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) che può essere compilata in autonomia utilizzando il servizio INPS online per l’ISEE precompilato, oppure rivolgendosi al CAF di fiducia fornendo tutta la documentazione necessaria.

Ricordiamo, invece, che per quanto riguarda i bonus sociali per disagio fisico non è richiesto l’ISEE. In questo caso, però, si deve presentare un’apposita domanda perché lo sconto non viene applicato automaticamente.

La domanda va presentata al Comune di residenza (o, anche questa volta, se si preferisce, rivolgendosi al CAF) e per compilarla c’è bisogno di essere in possesso di una serie di documenti e informazioni, per esempio un certificato dell’ASL, informazioni reperibili in bolletta e il modulo B che può essere scaricato dal sito di Arera.

Quando si può presentare l’ISEE e da quando decorrono gli sconti in bolletta

L’allargamento della platea dei beneficiari, mediante l’innalzamento delle soglie ISEE, non è l’unica novità del 2022 per i bonus sociali.

Con il recente decreto Aiuti, infatti, il governo ha stabilito la retroattività degli sconti in bolletta. Cosa significa? In sostanza, se per qualche motivo non è stato presentato l’ISEE (e, di conseguenza, non si è beneficiato degli sconti in bolletta), una volta presentato l’ISEE si avrà diritto anche agli arretrati, a partire dal mese di gennaio 2022.

I bonus sociali rimangono automatici per i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza. Si attendono ora gli aggiornamenti per gli importi dopo il 30 giugno 2022.