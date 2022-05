Bonus spesa anche per il mese di maggio 2022. Le famiglie potranno fare affidamento su una nuova tranche di pagamento dei contributi erogati dai Comuni su disposizione del Governo Draghi. Si potranno ottenere fino a 1.400 euro per coprire le spese relative all’acquisto di beni di prima necessità e in alcuni casi delle utenze. Ecco a chi spetta e come farne richiesta.

Bonus spesa anche per il mese di maggio 2022. Le famiglie potranno fare affidamento su una nuova tranche di pagamento dei contributi erogati dai Comuni su disposizione del Governo Draghi.

Si potranno ottenere fino a 1.400 euro per coprire le spese relative all’acquisto di beni di prima necessità e, in alcuni casi, pagare le bollette.

Nonostante lo Stato di emergenza legato alla pandemia sia scaduto da un pezzo, la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 non accenna a placarsi. Per questo motivo, il Governo italiano ha optato per il finanziamento di nuovi Bonus spesa richiedibili nel mese appena iniziato.

In realtà, sono diverse le motivazioni che hanno spinto l’esecutivo a fornire dei nuovi sostegni a favore dei nuclei familiari in evidente stato di difficoltà.

Oltre alla pandemia, milioni di italiani si ritrovano da qualche mese a dover fare i conti con il caro bollette, l’impennata dei prezzi al consumo, dei carburanti (diesel, benzina, Gpl) e di altre voci di spesa, diretta conseguenza del conflitto Russia Ucraina.

Vediamo subito quali sono i Comuni italiani che hanno aperto la finestra temporale deputata ad accogliere le istanze per i nuovi Bonus spesa di maggio, le condizioni da soddisfare per ottenere fino a 1.400 euro e tutti gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Maggiori informazioni sugli aiuti e sui sostegni introdotti o riconfermati dal Governo per il 2022, dunque attivi e richiedibili nell’anno in corso, le potete trovare nel video YouTube di Mr LUL lepaghediale.





Bonus spesa 2022, domande a maggio: come avere fino a 1.400 euro?

E’ un dato di fatto: le famiglie italiane sono state letteralmente messe in ginocchio dalla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, soprattutto quelle già in precarie condizioni economiche.

Proprio ai nuclei familiari a reddito basso e permesso presentare domanda per l’ottenimento dei Bonus spesa di maggio 2022.

Un avanzo delle risorse, infatti, permette ai Comuni di distribuire una nuova tranche di Bonus spesa ai richiedenti che ne presentano domanda, sempre nel rispetto dei requisiti indicati nel bando di partecipazione.

A questo punto è indispensabile fare una precisazione.

I Bonus spesa sono dei voucher di importo non fisso, corrisposti dai Comuni ai nuclei familiari più bisognosi di un supporto economico, spendili per l’acquisto di beni primari.

Se il bando comunale lo prevede, i Bonus spesa possono essere utilizzati anche per il pagamento delle utenze di gas, luce.

Riconfermati dal DL Sostegni bis, potranno essere richiesti dalle famiglie a maggio per un importo fino a 1.400 euro: un nuovo stanziamento derivante da rimanenze di precedenti fondi rimasti inutilizzati.

Ma come si potranno avere?

I Bonus spesa di maggio 2022 non differiscono da quelli precedenti. La domanda va consegnata o inviata rispettando le disposizioni indicate nel bando pubblicato sul portale del proprio comune di residenza.

Nella maggior parte dei casi, è sufficiente inoltrare la domanda compilata all’indirizzo PEC dell’amministrazione comunale. Altre volte, invece, basta compilare un form online da una piattaforma deputata ad accogliere le domande del Bonus spesa.

Bonus spesa maggio 2022, 1.400 euro a tutte le famiglie. Quali i requisiti per presentare domanda?

Prima di fare il punto sui requisiti da possedere per usufruire dei Bonus spesa di maggio 2022, occorre chiarire chi potrà beneficiarne.

Non tutte le famiglie potranno ottenere fino a 1.400 euro di contributi.

Solo quelle che versano in una condizione economica difficile, non percettrici di altri aiuti statali (Reddito di Cittadinanza, Naspi e Cassa Integrazione), potranno presentare domanda per beneficiare dei nuovi Bonus spesa.

Trattandosi di sostegni erogati in autonomia dai comuni, i requisiti da rispettare varieranno da città a città. Nella maggior parte dei casi, però, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene utilizzato come parametro da prendere in considerazione per la distribuzione delle risorse.

Non solo, per godere dei Bonus spesa di maggio 2022 è necessaria la residenza nel comune che presenta il bando per la nuova tranche di aiuti. Priorità verrà data alle famiglie con ISEE basso, numericamente più consistenti e con all’interno figli affetti da disabilità.

Altri requisiti, poi, fanno riferimento al patrimonio mobiliare del nucleo familiare e alle giacenze presenti sul loro conto corrente.

Bonus spesa maggio 2022, 1.400 euro a tutti? ecco gli altri importi

Chiariamo subito un punto.

Poiché ogni Comune può decidere autonomamente i requisiti d’accesso ai Bonus spesa di maggio 2022, è scontato che anche gli importi spettanti alle famiglie varieranno a seconda del Comune di residenza e dello stanziamento ricevuto dal Governo.

Generalmente, i Bonus spesa hanno un valore minimo di 100 euro, massimo di 1.400 euro (distribuiti in due rate). La composizione numerica della famiglia gioca poi un ruolo importante.

I Bonus spesa vengono attribuiti per un importo medio di 800 euro, ma non sempre è così. In alcuni casi, ad esempio, si potranno inviare più domande per beneficiare di un’erogazione bis. Tutto dipende dai requisiti fissati nel bando del comune di residenza.

Fatte queste precisazioni, andiamo ad occuparci dei Comuni che hanno attivato i Bonus spesa di maggio 2022 e della procedura da seguire per inviare le domande di partecipazione.

Bonus spesa maggio 2022, a Bologna fino a 1.400 euro per tutte le famiglie: quali i requisiti per presentare le domande

In tutta Italia si contano numerosi enti locali alle prese con i bandi di attribuzione dei nuovi Bonus spesa maggio 2022.

Scoprire se il proprio Comune ha previsto un’ulteriore tornata di contributi, dopo quella di aprile, è abbastanza semplice.

Generalmente, i bandi vengono pubblicati sui siti internet di ciascun comune. Occorre, quindi, tenere d’occhio il portale del comune di residenza.

Ma veniamo alle città in cui si possono già richiedere i Bonus spesa di maggio.

In Emilia Romagna, in particolare a Bologna, i Bonus spesa non hanno alcuna data di scadenza. Questo vuol dire che le famiglie possono presentare domanda d’accesso ai nuovi contributi fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.

Per quanto concerne gli importi, invece, nulla cambia rispetto alle tornate precedenti: il Bonus spesa di maggio 2022 potrà raggiungere i 1.400 euro di valore. Si tratta di una cifra cumulativa dovuta alla possibilità di poter presentare più domande entro un certo orizzonte temporale.

Ogni singolo voucher di spesa vale 25 euro e potrà essere speso negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

L’unico requisito da rispettare riguarda l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente: soltanto le famiglie con un ISEE sotto i 10.000 euro, residenti a Bologna, potranno accedere ai Bonus spesa di maggio 2022.

Bonus spesa, non solo 1.400 euro a maggio 2022: a Forte dei Marmi arriva un nuovo bando. Ecco le ultime

Forte dei Marmi (Toscana) figura tra i comuni che si stanno preparando alla distribuzione dei Bonus spesa di maggio.

I requisiti che le famiglie dovranno rispettare sono già stati resi noti. E’ obbligatorio risiedere nel Comune, godere della cittadinanza italiana o UE, oppure disporre di un regolare permesso di soggiorno.

Naturalmente occorrerà dimostrare di essere un nucleo familiare bisognoso di aiuti, titolare di un ISEE sotto i 12.000 euro.

Maggiori informazioni si potranno avere non appena il Bando dei Bonus spesa di maggio 2022 verrà pubblicato. Per questo motivo vi consigliamo di consultare frequentemente la pagina istituzionale del Comune.

Bonus spesa, a Catania domande aperte anche a maggio 2022. Ecco come avere fino a 800 euro a famiglia

Il Comune di Catania offre alle famiglie la chance di presentare le domande per l’ottenimento dei Bonus spesa anche a maggio.

Per la precisione, i nuclei familiari avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per inoltrare le istanze.

Anche in questo caso gli importi spettanti varieranno in base alla composizione numerica del nucleo richiedente il contributo.

Le famiglie formate da una sola persona potranno ottenere fino a 300 euro di Bonus spesa. La cifra sale a 400 euro se a richiedere l’accesso al contributo è una coppia.

Fino a tre persone si avrà diritto ad un Bonus spesa di 600 euro, mentre il tetto massimo di 800 euro spetterà alle famiglie più numerose, composte da 5 o 6 membri.

Ancora una volta la priorità verrà data alle famiglie a basso ISEE, non percettrici di altri sostegni correlati al reddito.