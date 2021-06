Si scaldano i motori del nuovo bonus spesa per il 2021. Il decreto sostegni-bis, andato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio (Decreto Legge n.73), fissa in 30 giorni il periodo entro cui ripartire il fondo da 500 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'Interno e destinato ad aiutare le famiglie più bisognose. Ogni Comune riceverà una dote in base al numero degli abitanti ed al tasso di povertà. In ogni caso ogni Comune non potrà ricevere meno di 600 euro. Occhio! Ciò non significa che ogni famiglia non potrà ricevere meno di 600 euro. Ma il bonus spesa sarà erogata in base al regolamento del singolo Comune, e potrà arrivare fino a 700 euro come accaduto a Milano nella precedente tornata del bonus spesa.

Bonus Spesa 2021: cosa aspettarci

Rispetto ai bonus "nazionali" in cui le linee guida sono identiche per tutti, il bonus spesa 2021 è un aiuto "locale" alle famiglie più bisognose. Saranno i sindaci che dal 25 giugno, quando conosceranno l'importo del fondo destinato ad ogni Comune d'Italia, potranno, insieme al loro assessorato al Welfare o servizi sociali, definire il regolamento per far accedere le famiglie al bonus spesa. La novità di questo nuovo bonus per il 2021, rispetto a quello del 2020, che in alcune città può ancora essere speso (vedi Mantova fino al 30 giugno) o richiesto (vedi Roma fino al 6 luglio 2021), sono due: l'importo complessivo del fondo che è passato da 400 milioni a 500 milioni di euro, e la possibilità di usare il bonus spesa anche per pagare gli affitti e le utenze. Un incremento di 100 milioni di euro, fa ben sperare nell'importo medio che verrà erogato a chi mostrerà di avere i requisiti. Anche su questi con molta probabilità, i Comuni confermeranno quelli precedenti, anche se c'è da interrogarsi se il nuovo bonus spesa 2021 possa essere richiesto anche da chi ne ha già fruito precedentemente.

Riguardo all'importo del bonus spesa, anche su questo aspetto, con molta probabilità si andrà verso una riconferma almeno degli importi precedenti, e visto i 100 milioni di euro in più, il bonus spesa potrebbe valere qualcosa in più, oppure essere destinato a qualche nuova famiglia.

Bonus spesa: i criteri di ripartizione

L'art. 53 del decreto sostegni-bis fissa in 500 milioni di euro il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno che verrà ripartito entro il 25 giugno tra i Comuni d'Italia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze previa condivisione in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il fondo, sempre come riportato dall'art. 53, è ripartito con due criteri: la numerosità della popolazione e l'indice di povertà. Essendo fedeli all'art.53 i criteri di ripartizioni sono:

una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

di ciascun comune; una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Appare evidente che le città più popolate come quelle metropolitane riceveranno rispetto ai piccoli paesi del Sud Italia una dote maggiore della quota collegata alla popolazione; ma nello stesso tempo la stessa città metropolitana con molta probabilità riceverà una dote inferiore collegata all'indice di povertà.

L'indice di povertà è misurato come la distanza tra il reddito medio nazionale rilevato nel 2018 ed il reddito pro-capite rilevato da ogni Comune sempre nel 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Su questo aspetto preme fare una considerazione circa l'attualità di questo indice visto che nel 2018 non c'era la pandemia e i redditi sicuramente erano più alti di quelli attuali.

Bonus spesa 2021: i requisiti per ottenerlo

Mentre i criteri di ripartizione del fondo dettano le modalità con cui gli oltre 8.000 comuni italiani riceveranno la dote del bonus spesa 2021, i singoli comuni dovranno invece adottare i criteri ed i requisiti per poter invece intercettare le famiglie più bisognose. A tal fine il decreto sostegni-bis nulla indica se non la generalità dello scopo del fondo: ossia destinare denaro per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Proprio sullo stato di bisogno ci si deve concentrare. Qui il legislatore lascia ampia libertà ai Comuni, che definiranno nei prossimi regolamenti di funzionamento del bonus spesa, quali sono i requisiti. Rispetto alla precedente versione del bonus spesa la situazione è cambiata. C'è un graduale ritorno alla normalità, una ripresa lenta dell'economia, ma la disoccupazione è ancora alta e con lo stop al divieto di licenziamento al 30 giugno, si potrebbero aprire nuovi scenari con l'ingresso in fascia di povertà di nuove famiglie. Il bonus spesa spetta a chi è in una condizione economica di forte disagio. Quali saranno le decisioni dei Comuni nell'individuare questa fascia di popolazione? Sicuramente per una oggettiva valutazione sarà inserito tra i requisiti l'ISEE, il numero dei componenti della famiglia ed il valore mobiliare. Sull'ISEE è bene ricordare che se la situazione lavorativa è cambiata è possibile dichiarare un ISEE corrente che tiene conto dell'attuale condizione reddituale. Chi già percepisce degli aiuti o beneficia di sostegni al reddito (NASpI, REm, Reddito di Cittadinanza) potrebbe essere escluso. Allora non resta che monitorare il sito del proprio Comune su cui saranno presenti sia i bandi che le modalità per fare domanda.

Bonus spesa 2021: le novità nell'utilizzo

Una formula funzionante non dovrebbe cambiare. E questo potrebbe valere anche per la terza serie del bonus spesa che fra pochi giorni arriverà nelle casse dei Comuni pronti ad erogarli. L'art.53 del decreto sostegni bis indica che tale bonus è un sostegno alla solidarietà alimentare. Come avvenuto nelle due precedenti edizioni, il bonus spesa 2021 sarà concesso per gli acquisti di beni alimentari di prima necessità. Il bonus spesa, ricordiamo che poteva essere usato nei negozi della grande distribuzione o negozi locali con i quali i Comuni avevano stretto accordi. Non sono menzionati i farmaci tra gli obiettivi di sostegno del bonus spesa.

La novità invece riguarda la possibilità di usare il bonus spesa anche per pagare le bollette delle utenze domestiche di elettricità e gas. Niente utenze telefoniche o di internet, o ricariche di cellulari.

L'altra novità è la possibilità di usare il bonus spesa anche per pagare l'affitto dell'abitazione solo se questa però risulta essere l'abitazione principale. Insomma la casa sotto il cui tetto vivono e convivono tutti i componenti del nucleo famigliare beneficiario del bonus spesa. Sui canoni di locazione, c'è anche la possibilità di accedere al bonus affitto solo se ricorrono determinati requisiti e condizioni che potete leggere nell'articolo

Bonus Spesa 2021: quali saranno gli importi?

Finchè non ci saranno i provvedimenti dei singoli Comuni con i relativi bandi, non si potranno conoscere gli importi del bonus spesa. Il 25 giugno si potrà sapere quanta dote finanziaria arriverà ai singoli Comuni, che ricordiamo non potrà essere inferiore a 600 euro. In base alle somme ricevute, l'importo del bonus spesa varierà da comune a comune e da famiglia a famiglia. Ma prendiamo alcuni esempi di bonus spesa concessi con il decreto sostegni.

I buoni spesa Comune di Milano hanno avuto un importo di 300 euro per le famiglie fino a 3 componenti e di 700 euro per quelle con più di 3 componenti, mentre i buoni spesa Comune di Venezia hanno un valore da 50 a 400 euro, che viene stabilito su valutazione dei Servizi Sociali.

Il Comune di Roma ha riaperto i termini per il bonus spesa precedente per quelle famiglie che non avevano presentato la domanda entro il 15 giugno. La nuova scadenza è fissata al 6 luglio. Il bonus spesa della citta di Roma servirà per l’acquisto dei generi di prima necessità (alimentari di base, salute e cura della persona, pulizia della casa, prodotti per neonati). Il decreto sostegni bis invece limita il bonus al solo sostegno alimentare, oltre alle bollette ed affitto. Per accedere al bonus spesa del comune di Roma l'ISEE famigliare non deve superare 8.000 euro. Il contributo varia da un minimo di 200 a un massimo di 600 euro in base ai componenti del nucleo familiare, ed è accreditato in un’unica soluzione su una carta elettronica prepagata (Postepay Card) che viene recapitata a casa.

Bonus spesa: come funzionerà

I meccanismi di funzionamento del bonus spesa 2021 sarà probabilmente identici ai precedenti. Sia per quanto riguarda la domanda per la quale si deve aspettare la pubblicazione del bando del proprio Comune. Il sindaco di concerto con l'assessore alla politiche sociali emana il bando. Per questo motivo è consigliabile sempre consultare il sito istituzionale del proprio Comune oppure chiedere direttamente presso gli uffici delle politiche sociali.

In base al bando si potranno conoscere i requisiti di accesso al bonus spesa e quindi se la propria famiglia ha i requisiti per accedere al bonus. Come si potrà presentare la domanda? Sicuramente sarà possibile farlo ancora in via telematica vista ancora l'emergenza in atto per l'ependima da Covid-19. Un'altra modalità potrà essere l'invio a mezzo mail. Non è ancora chiaro se invece si potrà presentare domanda di persona presso gli uffici.

Una volta presentata la domanda, si dovrà attendere l'esito di accettazione da parte del Comune. Solo in seguito si avrà accesso al bonus spesa che potrà essere rappresentato da un voucher cartaceo o elettronico, oppure una card ricaricata dell'importo spettante, oppure sarà il Comune stesso a farsi carico della spesa e del pagamento delle bollette e dell'affitto.