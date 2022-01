Tornano i buoni spesa anche nel 2022, misura ritenuta utile come contrasto alla povertà accentuata negli ultimi mesi dalla nuova ondata Covid-19. Introdotti nel pacchetto di nuovi aiuti, saranno di totale responsabilità dei singoli Comuni, andiamo a vedere come funzionano e come fare per poterli ottenere.

Buoni spesa anche nel 2022, i contributi economici destinati alle famiglie in difficoltà economica anche per via degli effetti provocati dal Covid-19, vengono dunque confermati anche per l'anno in corso.

Il contributo economico utile per l'acquisto di beni di prima necessità e farmaci nella maggior parte dei casi verrà corrisposto sotto forma di voucher.

La responsabilità della gestione delle risorse destinata ai buoni spesa è stata data ai Comuni.

Ciò significa che per conoscere i requisiti e le regole che danno diritto ai voucher bisognerà rivolgersi direttamente agli enti locali, consultando il sito web del comune di residenza.

Potrà capitare che due nuclei familiari con la stessa condizione economica, ma residenti in regioni o comuni differenti, avranno accesso a due importi diversi.

I voucher hanno l'obiettivo di tenere per quanto possibile le famiglie che ne avranno diritto al di fuori della soglia di povertà, questo significa che non potranno essere utilizzati per l'acquisto di beni futili bensì solo per beni utili nella vita di tutti i giorni e quindi usarli per andare a fare la spesa nei supermercati, acquistare medicinali in farmacia.

Fatte queste importanti premesse che rappresentano i punti chiave di questo incentivo statale entriamo meglio nel dettaglio e capiamo quali sono i requisiti necessari per poterli ottenere oltre che vedere come fare domanda.

Per chi fosse interessato al tema di seguito un video pubblicato sul Canale di Mondo Pensioni, riguardo le novità nel 2022 sui buoni spesa.

</div

Buoni Spesa 2022: come funzionano

La decisione del Governo draghi di andare a confermare i buoni spesa anche nel 2022 deriva dalla incessante crisi economica nella quale è piombata una parte della popolazione a causa della pandemia da covid-19.

Proprio nel periodo in cui sembrava ne fossimo usciti, l'arrivo della variante Omicron, introno ai primi di dicembre, ha di fatto schizzare nuovamente alle stelle i contagi, costringendo il Governo a nuovi provvedimenti e restrizioni i quali hanno protetto la popolazione dal punto di vista della salute, creando però nuovi disagi sul piano del lavoro e del reddito.

Alla luce di questo l'esecutivo ha dovuto mettere a terra un nuovo programma di ristori 2022 nel quale sono compresi i Buoni spesa.

Come già detto la gestione di tutto ciò che concerne i Buoni spesa è stata assegnata ai comuni.

Quindi tutti coloro che hanno intenzione di richiederli la prima cosa che dovranno fare è collegarsi sul sito del comune di residenza e trovare un bando attivo.

Altri requisiti preferisco non elencarli, sarebbe inutile visto che le regole variano da Comune a Comune.

Tutti i particolari infatti verranno elencati all'interno del bando, requisiti, come inoltrare la domanda, ecc..

Non di rado potrebbe accadere che la stessa famiglia che nel Comune "X" ha diritto e percepisce i voucher, in un altro Comune avrebbe il diritto a riceverli o ancora, gli verrebbero assegnati, ma avrebbero un importo monetario inferiore.

Ci sono però linee comuni alle quali fanno riferimento la maggior parte dei comuni che sono:

l'indicatore ISEE , utile per fare una fotografia dello stato economico del nucleo familiare;

, utile per fare una fotografia dello stato economico del nucleo familiare; la numerosità della famiglia.

Questi sono i due fattori che solitamente ne determinano l'assegnazione e l'importo.

Capito il funzionamento, andiamo ora a vedere quali sono gli importi dei voucher.

Buoni spesa 2022: ecco quali sono gli importi

Come scritto più volte nei paragrafi precedenti, stilare un elenco di requisiti e regole riguardo l'assegnazione dei Buoni spesa non è possibile, visto che dipendono dalle singole amministrazioni locali.

Il luogo migliore dove reperire informazioni è il sito dele del Comune di residenza.

Andiamo ora a conoscerne l'importo.

I voucher previsti dai Buoni spesa 2022 possono arrivare anche a 500 o 600 euro per famiglia, questo nel caso si starà al di sotto della soglia ISEE stabilita dal Comune di appartenenza.

Essendo rivolti ad una fascia di popolazione decisamente disagiata solitamente la soglia non supera le poche migliaia di euro.

Altri comuni invece scelgono una linea diversa, diffonderli a più persone, riducendo l'importo dei buoni, in questo caso le soglie ISEE saranno innalzate.

Se hai intenzione di chiedere i Buoni spesa nel 2022 ti consiglio di procurarti l'ISEE corrente ed una identità digitale, per esempio lo Spid, necessari per poter richiedere i voucher, ma che ti saranno utili allo stesso tempo per ottenere molti dei bonus messi in campo dal Governo Draghi e ai quali (se hai diritto ai buoni spesa per il quale è prevista una soglia ISEE molto bassa) potrai avere accesso.

Alla luce di questo, la necessità di procurarsi una identità digitale è una direttiva spinta dall'Unione Europea in un piano di digitalizzazione globale necessaria per migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione.

Buoni spesa 2022: ecco in quali comuni si ritirano!

In questo paragrafo scenderemo nel dettaglio da bandi previsti da alcuni comuni, Salerno, Roma e Bologna.

Anche se i bandi in alcuni Comuni dovranno ancora uscire e quasi certo che riprenderanno quelli pubblicato nel 2021.

Se dovesse essere così per esempio nel Comune di Roma, soddisfatta la soglia ISEE i voucher verrebbero assegnati in base a 5 fasce delineate in base al numero dei componenti del nucleo famigliare.

In questo caso gli importi andrebbero da un minimo di 200 euro destinati a nuclei familiari composti da 1 singola persona, ad un massimo di 600 euro per nuclei numerosi di 5 o più persone.

Nella fascia intermedia si colloca la famiglia da 3 persone che avrà diritto a voucher di importo pari a 400 euro.

Situazione simile a Bologna, importi simili, anche qui sono previste 6 fasce di importo che vanno da 150 euro per le famiglie con un solo componente a 600 euro per i nuclei familiari da 6 o più persone, insomma cifre leggermente minori rispetto a quelle previste dal comune di Roma.

Infine riportiamo un il caso di un comune situato nel sud Italia, Salerno.

In questo caso inseriamo anche la soglia ISEE prevista per poter richiedere i buoni spesa fissata a 10.000 annui.

Gli importi previsti alla luce di un valore ISEE abbastanza alto rispetto a molti altri comuni è di 150 euro per le famiglie con un singolo componente a 250 euro nel caso di nuclei familiari con più di tre soggetti.

La domanda potrà essere inoltrata direttamente sul portale telematico del Comune di Salerno, ci si potrà avvalere di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) in cui potrà essere richiesto anche l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Buoni spesa: cosa ci si può comprare ?

I Buoni spesa si possono utilizzare per due finalità:

acquisto di generi alimentari di prima necessità, così come farmaci nei negozi aderenti all'iniziativa.

l'elenco completo delle attività convenzionate saranno elencate sul bando pubblicato dal Comune al quale si fa riferimento.

In molti casi sarà possibile per gli acquisti on-line.

comprare e distribuire generi di prima necessità.

La richiesta per i buoni spesa 2022 dovrà essere fatta on-line direttamente sul sito del comune di appartenenza, è sicuramente la maniera consigliata e più sicura in linea con le normative anti-covid19, in alternativa se in possesso di Green Pass si potrà decidere di recarsi direttamente presso uno sportello.

Siamo dunque giunti alla fine di questo articolo in cui abbiamo cercato di dare adeguate informazioni rispetto ad uno degli interventi che nel 2021 ha avuto più successo, vedremo se le richieste nel 2022 manterranno gli stessi numeri.