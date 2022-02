Il decreto sostegni bis ha rinnovato il bonus spesa anche per l'anno 2021. L'art.53 del decreto infatti mette a disposizione 500 milioni di euro per i comuni italiani, che sono stati ripartiti e che però ancora non hanno assegnato alle famiglie, in quanto sono in ritardo con l'apertura dei bandi. Diversi i comuni in cui si può ancora fare domanda per avere un bonus spesa che varia da comune a comune.

Ma ci sono dei comuni che invece in questo momento hanno bandi aperti, oppure che non li hanno chiusi fino ad esaurimento fondi.

Il bonus spesa è un aiuto economico che i comuni destinano alle famiglie meno agiate, che non hanno alcun contributo economico o non possono avere accesso ad altre misure di sostegno. La misura del bonus spesa non è fisso, ma ogni comune determina l'importo in base a diversi fattori che vanno dalla composizione del nucleo famigliare, alla presenza di persone con disabilità o invalidità fino alla condizione reddituale.

Ogni comune determina nei propri bandi le regole di accesso, così come stabilisce le modalità di presentazione della domanda e di concessione ed utilizzo del bonus spesa. Unico vincolo è il rispetto delle linee guida fornite dal Governo che riguardano i beneficiari del bonus spesa.

La legge di bilancio 2022 non ha previsto altre misure simili al bonus spesa, quindi è molto probabile che il Governo guidato da Mario Draghi non disporrà per l'anno corrente nuovi fondi per il bonus spesa.

Si è invece in attesa di conoscere la portata del bonus bollette.

Nel corso dell'articolo esamineremo alcune città in cui ancora si può fare domanda per il bonus spesa.

Bonus spesa 2022: 500 milioni da spendere

Per il 2022, il decreto sostegni bis aveva stabilito una dote finanziaria per il bonus spesa di 500 milioni di euro, rispetto ai 400 milioni stanziati nel 2020, dal governo Conte, subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19.

In che modo il fondo è stato collocato tra i comuni italiani? I parametri presi in considerazione sono stati due: la popolazione e la distanza tra il reddito pro-capite e la mediana nazionale. Questi due parametri quindi hanno equilibrato l'assegnazione del fondo del bonus spesa 2022 tra città metropolitane che avrebbe sicuramente ricevuto più fondi rispetto ai piccoli paesini, e cittadine in cui invece la ricchezza è nettamente più bassa rispetto alla media nazionale.

Da quando i comuni hanno ricevuto il trasferimento dei fondi hanno potuto attivare i bandi per consentire ai cittadini di poter accedere al bonus spesa.

Ma non tutti i comuni si sono attività immediatamente, e ce ne sono alcuni che hanno aperto i bandi proprio nel 2022, come il comune di Giugliano nel napoletano.

Bonus spesa 2022: come fare per richiederli

Ogni comune italiano che ha ricevuto parte del fondo per il bonus spesa, decide tempi e modalità per attivare i bandi con cui poi assegnare la dote finanziaria. Quindi ogni comune ha autonomia decisionale anche nelle date.

Per questo motivo diversi comuni stanno, alla data di scrittura di questo articolo, o completando le graduatorie per assegnare definitivamente il bonus spesa, oppure stanno aprendo i bandi.

Il comune decide quindi tempi, modi e criteri di erogazione del bonus spesa. Non esiste una regola comune ma ogni ente locale si attiva in completa autonomia. Ci sono infatti comuni che hanno allestito piattaforme informatiche dedicate per consentire ai cittadini d'inoltrare l'istanza, così come sono diverse le modalità con cui il cittadino potrà fruire del bonus spesa.

Tra le modalità di erogazione ci sono i voucher, la ricarica sulla tessera sanitaria, oppure l'individuazione di negozi convenzionati in cui effettuare la spesa con il bonus.

Bonus spesa 2022: i beneficiari

Chi può accedere al bonus spesa, del decreto sostegni bis? Lo stesso decreto è rimasto volutamente generalista, proprio perchè la dote finanziaria è stata destinata ai comuni cui spetta invece il compito di declinare nella proprio realtà cittadina i criteri in base ai quali i nuclei famigliari possono o meno fare domanda del bonus spesa. L'unico vincolo imposto dal decreto sostegni bis è che, il bonus spesa deve essere assegnato ai nuclei famigliari le cui condizioni economiche si fossero deteriorate per effetto della crisi economica derivante dalla pandemia.

In che modo, lo definiscono, come è stato scritto prima, i comuni.

Ma quello che si può evidenziare è che il beneficiario del bonus spesa è la famiglia che sia essa di un solo componente o con più componenti.

L'importo del bonus famiglia è proporzionale o comunque in funzione del numero dei componenti i nucleo familiare.

Molti bandi però pongono dei paletti relativi ad altri aiuti già ricevuti dal nucleo familiare, escludendo dal bonus spesa quei nuclei che percepiscono altri sostegni economici.

Si consiglia di verificare sul sito del proprio comune nella sezione dei servizi sociali se e come è strutturato il bando per il bonus spesa, per comprendere esclusioni ed eccezioni.

Bonus spesa: 800 euro a Catania entro dicembre 2022

Nel comune di Catania è stata pubblicata la graduatoria delle famiglie che hanno ricevuto il bonus spesa. Come città di una regione a statuto speciale, i fondi a copertura del bonus spesa della città di Catania derivano da stanziamenti della regione.

In totale sono 1484 le famiglie che potranno utilizzare entro il 31 dicembre 2022 il bonus spesa.

Nel suo bando originario, il comune di Catania aveva specificato che il beneficiario del bonus spesa avrebbe potuto usarlo solo presso negozi convenzionati.

L'importo è accreditata sulla tessera sanitaria.

L'importo invece varia in base alla numerosità del nucleo familiare.

Per i nuclei monocomponente il bonus spesa è di 300 euro. Questo passa a 400 euro per famiglie con due componenti, e sale a 600 euro per nuclei familiare con tre persone. Per le famiglie più numerose l'importo invece p fissato a 800 euro.

Bonus Spesa a Giugliano: scade a febbraio

Mancano ancora pochi giorni per poter presentare la domanda del bonus spesa nel comune di Giugliano in provincia di Napoli.

ll termine per presentare la domanda è il 28 febbraio 2022 entro le ore 12.00. Per poter presentare la domanda il cittadino deve accedere alla piattaforma SiVoucher.

Tra i criteri definiti dal comune di Giugliano per accedere al bonus spesa c'è il vincolo reddituale, rappresentato dall'ISEE che non deve superare 5.000 euro. Per poter inoltrare la domanda è quindi importante avere un ISEE 2022 valido e senza omissioni.

Anche nel comune di Giugliano, l'importo del bonus spesa varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare:

famiglia con un componente: 100 euro;

famiglia con due componenti: 200 euro;

famiglia con tre componenti: 300 euro;

famiglia con quattro componenti: 400 euro;

famiglia con cinque o più componenti: 500 euro.

Il comune di Giugliano provvederà ad erogare in un'unica soluzione l'importo del bonus spesa che potrà essere speso entro il 30 giugno 2022 solo nei negozi convenzionati individuati dal comune.

Bonus spesa 2022 a Gallipoli: scade il 28 febbraio

In Puglia, nella città di Gallipoli, la domanda per il bonus spesa può essere presentata usando la piattaforma CartaSpesa entro il 28 febbraio 2022.

Per poter inoltrare l'istanza, il richiedente deve certificare di non possedere per l'intero nucleo familiare un reddito complessivo superiore a 9.000 euro, come risultante dal valore dell'ISEE.

Se in possesso di questo requisito, il comune di Gallipoli procederà ad erogare l'importo, fino ad esaurimento fondi, in funzione del valore dell'ISEE indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Gli importi sono:

250 euro con ISEE 2021 fino a 4.000 euro;

200 euro con ISEE 2021 tra 4.000 e 6.000 euro;

100 euro con ISEE 2021 tra 6.000 e 9.000 euro.

Bonus spesa a Bologna: nessuna scadenza

Completamente diverso l'iter predisposto dal comune di Bologna.

La prima novità è che non c'è un termine entro cui presentare istanza, ma si procede fino ad esaurimento fondi.

Altra novità è legata al fatto che chi presenta domanda non deve avere un patrimonio mobiliare superiore a 10.000 euro e deve dimostrare aver subito un peggioramento della propria condizione economica per effetto delle conseguenza derivanti dalla pandemia da Covid.

La domanda non va presentata su un portale ma ci si deve recare presso gli uffici dello Sportello Sociale presso cui si effettuerà un colloquio mirato a valutare l'idoneità a ricevere il bonus spesa.

L'importo del bonus spesa è graduato in base alla composizione del nucleo familiare partendo a 150 euro per 1 componente fino a 600 euro per famiglie con 6 o più componenti. Nel mezzo, ci sono 250 euro per le coppie, 350 euro per famiglie con tre componenti, e 400 euro e 500 euro rispettivamente per famiglie con quattro e cinque componenti.