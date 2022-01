Ritornano i bonus spesa 2022. Si tratta dei buoni spesa organizzati e distribuiti da diversi Comuni. Iniziamo nel chiarire che, la presenza delle risorse è partita col decreto Sostegni bis, in cui sono stati rifinanziati gli incentivi per le famiglie che vivono un forte disagio economico. In alcuni casi, i requisiti per l’ammissione al beneficio sono risultati troppo stringenti, mentre, in altri i cittadini non li hanno richiesti. Questo, spiegherebbe la presenza di risorse ancora disponibili in diversi Comuni.

In ogni caso, il bonus spesa è già richiedibile in diverse città. In sostanza, è possibile accedere a voucher di diverso importo spendibile nei negozi aderenti all’iniziativa. Solitamente, si possono utilizzare i buoni spesa acquistando diversi beni non solo quelli di prima necessità.

Il Governo italiano ha sovvenzionato 500 milioni di Fondi assegnati a diversi comuni, a cui è spettato il compito di ripartire il beneficio economico nella comunità.

Una breve guida alle principali caratteristiche del bonus spesa 2022. Ti spiegheremo, quali sono le città in cui è possibile presentare la richiesta per il voucher spesa, ma soprattutto, quali sono i requisiti di ammissione al beneficio economico.

Bonus spesa 2022: fino a 600 euro se abiti in queste città!

Il Governo italiano ha istituito i buoni spesa per fronteggiare la carenza economica dovuta alle serrate per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. Un aiuto istantaneo riconosciuto a milioni di famiglie in difficoltà economica. Le prime tranche di risorse sono state abbastanza ridotte, poi successivamente attraverso il decreto Sostegni bis sono state rafforzate.

Le famiglie possono richiedere l’adesione al bonus spesa, se sono presenti i requisiti fissati dai Comuni, regolamentati da appositi bandi.

Sommariamente, diversi sono i requisiti per l’accesso al contributo economico, la presenza di uno degli elementi di seguito indicati potrebbe portare all’esclusione dal beneficio. O, ancora nella migliore delle ipotesi, alla riduzione del contributo spettante.

In linea generale, il riconoscimento del bonus spesa viene condizionato dalla presenza di diversi requisiti, tra cui:

un reddito annuo prodotto attraverso l’ indicatore ISEE ;

; il numero dei membri appartenenti al nucleo familiare , incide fortemente l’eventuale presenza di minori o disabili;

, incide fortemente l’eventuale presenza di minori o disabili; la presenza di altri sussidi di Stato , come ad esempio il Reddito di cittadinanza, potrebbe portare all’esclusione del beneficio. Come è possibile che nel bando comunale non via sia questa condizione ostativa per l’ammissione del beneficio;

, come ad esempio il Reddito di cittadinanza, potrebbe portare all’esclusione del beneficio. Come è possibile che nel bando comunale non via sia questa condizione ostativa per l’ammissione del beneficio; la presenza di una specifica soglia patrimoniale o l’indicazione della liquidità sui propri conti che siano bancari o postali.

Intanto, i requisiti e le condizioni per il bonus spesa variano per ogni Comune, questo perché le risorse vengono gestite dall’Amministrazione comunale, che ne determina l’ammontare, le modalità di distribuzione, oltre che ai requisiti e condizioni.

Ecco, spiegato il motivo per cui, il bando per l’ammissione al bonus spese parte con un’apertura di termini e una data di scadenza, pena la decadenza. Periti i termini ultimi, il Comune procede alla definizione della graduatoria degli ammessi al beneficio economico e, nell’immediato procedere all’erogazione del contributo spendibile presso i negozi convenzionati.

Differenti importi per il bonus spesa 2022

L’ammontare del bonus spesa non è uguale per tutti, questo perché ogni Comune definisce una soglia minima e una massima oltre cui non si può eccedere. I Comuni per la quantificazione dell’importo da distribuire ai cittadini si rapportano alle risorse del Fondo. Spesso accade che le domande seguono un ordine cronologico di arrivo, con un contributo economico riconosciuto fino a esaurimento del Fondo. Dopo il controllo della sussistenza dei requisiti di accesso al bonus spesa.

Il valore del bonus spesa può oscillare da un minimo di 50 euro sino a toccare la soglia massima di 700 euro. È possibile che il Comune di erogazione del voucher prevede il doppio stanziamento dei buoni. Ecco, spiegato il motivo per cui una famiglia nell’arco di un anno può ricevere sino a 1.400 euro di buoni spesa. In linea generale, il valore medio dei buoni si aggira intorno ai 300 euro.

In ogni caso, si tratta dell’erogazione di un beneficio economico molto più incisivo a favore delle famiglie particolarmente numerose e con un reddito ISEE molto basso.

Si consiglia di controllare la presenza della disponibilità delle risorse del bonus spesa presso il proprio Comune di residenza. È importante verificare i requisiti e la data di scadenza, al fine di presentare la richiesta di ammissione al beneficio nei termini e nei modi disposti nel bando.

Ecco l’elenco delle città con i bonus spesa attivi

In diverse città italiane sono attivi i bonus spesa 2022. Cosa significa? Il termine di scadenza risulta ancora aperti, quindi, è possibile presentare l’istanza per l’ammissione al beneficio economico.

Al di là degli aiuti economici per cui non è più possibile presentare l’istanza, poiché scaduti il 31 dicembre 2021, molti Comuni non hanno esaurito i fondi, per cui hanno riaperto i termini per la presentazione delle richieste.

Ecco l’elenco delle città in cui è possibile presentare la domanda per il bonus spesa 2022, quali: