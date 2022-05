Bonus spesa 2022 riconfermati anche nell’anno in corso. Le famiglie italiane con ISEE basso potranno ricevere dai Comuni 800 euro di contributi spendibili nell’acquisto di beni di prima necessità. Non solo: per i nuclei familiari disagiati rimane attiva la possibilità di ottenere fino a 480 euro di buoni spesa a vita. Ecco le ultime novità e come presentare le domande da subito.

Le domande per il riconoscimento di Bonus spesa 2022 vanno inviate tramite internet, previo rispetto di una serie di requisiti fissati sia per l’ottenimento dei buoni spesa, sia per la fruizione della Carta Acquisti.

Di quali si tratta? Innanzitutto, ciascuna famiglia a ISEE basso potrà accedere ai sostegni solo se la propria situazione reddituale non è delle più rosee, allo stesso tempo si potrà usufruire di sconti, offerte e agevolazioni presso gli esercenti commerciali (negozi alimentari, farmacie, etc.) e pagare le bollette proprio grazie ai buoni.

Ma quali sono i Comuni italiani che hanno predisposto nuovi bandi di concorso per l’attribuzione dei Bonus spesa di maggio 2022? Allo stesso, le famiglie come potranno ottenere i 480 euro offerti a vita dalla Carta Acquisti?

Vediamo subito di fare il punto sulla nuova tranche di Bonus spesa. Cercheremo di capire quali Comuni hanno dato il via libera alle richieste, gli importi disponibili e come presentare domanda per ottenerli.

Bonus spesa 2022, 480 euro a tutti con la Carta Acquisti: famiglie a basso ISEE? Ecco a chi spetta

Iniziamo la nostra disamina sui Bonus spesa 2022 partendo dalla Carta Acquisti.

Stiamo parlando di una card per certi versi molto simile alle normali carte di pagamento elettroniche che permette alle famiglie a ISEE basso, e non solo, di avere 80 euro ogni bimestre (per un importo annuo di 480 euro) da impiegare nella spesa alimentare, nel pagamento delle utenze domestiche, previo rispetto di una serie di requisiti.

Una Bonus spesa 2022 a tutti gli effetti rivolto ad una specifica fetta di cittadini italiani. Infatti, come per tutti i Bonus in circolazione, non tutti potranno richiedere ed utilizzare la Carta Acquisti.

La cerchia di beneficiari si restringe non solo alle famiglie a basso ISEE con all’interno bambini di età anagrafica al di sotto dei tre anni, ma anche agli over 65.

Ma veniamo ai vincoli reddituali da rispettare.

Il Bonus spesa 2022 implicito nella Carta Acquisti garantisce i 480 euro annui a tutti i genitori con figli entro il limite anagrafico sopra indicato e ai cittadini italiani dai 65 anni in su titolari di un reddito sotto i 7.120,39 euro. Cifra che aumenta per gli over 70 fino a raggiungere i 9.493,86 euro di reddito.

Esiste, poi, un altro limite da non superare: il patrimonio mobiliare dei potenziali beneficiari non deve oltrepassare i 15.000 euro.

Inoltre, è indispensabile avere la cittadinanza italiana, di un altro Stato UE, oppure disporre di un regolare permesso di soggiorno.

La richiesta del Bonus spesa di 480 euro offerto dalla Carta Acquisti non vincola le famiglie a ISEE basso e gli altri beneficiari alla presentazione di specifiche domande, essendo la card richiedibile in pochi click dalla piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Bonus spesa 2022, dai Comuni 800 euro alle famiglie a ISEE basso: come averli a maggio

Nonostante la sospensione dello Stato di Emergenza protratto da mesi a causa della pandemia da Covid-19, non mancano i Comuni che continuano ad elargire Bonus spesa alle famiglie a basso ISEE anche a maggio 2022.

Non solo l’erogazione non si ferma, ma le cifre messe a disposizione sono molto generose: ciascun nucleo familiare potrà ottenere un sostegno sulla spesa alimentare fino ad un massimo di 800 euro.

Una cifra molto diversa dal Bonus di 480 euro offerto dalla Carta Acquisti e per questo motivo da cogliere al volo. Come?

Se interessati ai Bonus spesa 2022, nel caso specifico a quelli di maggio, occorre spulciare sul sito internet ufficiale del proprio Comune e capire se l’amministrazione ha provveduto alla pubblicazione del bando di concorso.

In caso affermativo, la domanda per beneficiare dei Bonus spesa 2022 va inoltrate nel più breve tempo possibile. Attenzione, però, ai requisiti da rispettare ovviamente diversi da Comune a Comune.

Molto probabilmente, la maggior parte dei Comuni si orienterà nella distribuzione dei Bonus prendendo ancora una volta come punto di riferimento l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente: più l’ISEE è basso, maggiori sono le possibilità per le famiglie di ottenere Bonus spesa 2022 di importi elevati.

Bonus spesa maggio 2022, ISEE basso fino a 800 euro: dove?

Analizziamo ora quali sono i Comuni che hanno dato l’ok ai nuovi Bonus spesa 2022. Quelli più sostanziosi mettono a disposizione delle famiglie a ISEE basso un importo degno di nota: fino a 800 euro.

Un bel contributo mensile purtroppo non garantito da tutti i Comuni chiamati a distribuire i Bonus spesa di maggio 2022. A prescindere dalle somme erogate, l’aiuto economico offerto alle famiglie è considerevole.

I Bonus spesa, infatti, sono spendibili presso i negozi di generi alimentari appartenenti alla piccola o grande distribuzione, le farmacie aderenti all’iniziativa.

Ma dove i Bonus spesa di maggio 2022 sono già attivi? A Catania le famiglie a ISEE Basso potranno presentare le domande per accedere ai Bonus spesa fino al 19 maggio 2022. A Bologna, invece, senza una scadenza, ma solo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Vediamo subito quali sono i requisiti da rispettare, gli importi fissati dai Comuni e la procedura da seguire per inoltrare le domande per i Bonus spesa 2022.

Bonus spesa 2022, 800 euro senza ISEE a Catania: quali requisiti a famiglia

Il Comune di Catania ha recentemente pubblicato sul portale web istituzionale il bando di concorso per richiedere i Bonus spesa 2022 di maggio. L’accesso è però riservato alle famiglie che sono state tagliate fuori dalle precedenti erogazioni.

Pur non essendo vincolati all’ISEE, sono diversi i requisiti che le famiglie dovranno rispettare per beneficiare della tranche di Bonus spesa di maggio 2022. Gli importi variano al variare della composizione del nucleo familiare richiedente.

Un single riceverà un Bonus spesa di 300 euro a maggio, mentre le coppie potranno contare su un Bonus da 400 euro. All’aumentare del numero di componenti la famiglia, crescono gli importi.

Fino a 3 componenti spetterà un Bonus spesa 2022 di 600 euro, mentre 700 euro andranno alle famiglie a formate da quattro persone. Il tetto massimo di 800 euro è invece riservato ai nuclei da 5 a più componenti.

Essendo i Bonus spesa del Comune di Catania senza ISEE, la priorità d’accesso verrà data alle famiglie che non risultano percettrici di Naspi, RdC, Cassa Integrazione e altri sostegni sul reddito.

L’unica accortezza va fatta sulla data di scadenza. L’inoltro delle domande per i Bonus spesa del Comune di Catania potrà essere fatto entro e non oltre il 19 maggio 2022.

Bonus spesa 2022, fino a 600 euro a famiglia: quali importi a Bologna?

Al pari del Comune di Catania, anche la città di Bologna offre alle famiglie la possibilità di richiedere a maggio i Bonus spesa 2022. Anche in questo caso, gli importi sono modulati in base alla composizione del nucleo familiare.

I voucher spendibili nell’acquisto di prodotti alimentari o beni di prima necessità vanno da un importo minimo di 150 euro fino ad arrivare ad un massimo di 600 euro.

Ma analizziamoli nei dettagli. L’importo minimo di 150 euro confluirà nelle tasche dei nuclei “single”, composti cioè da una sola persona. Alle coppie andranno, invece, 250 euro di Bonus spesa 2022, mentre 350 euro spetteranno alle famiglie composte da tre persone.

All’aumentare del numero di componenti, il valore del voucher di spesa aumenta di 100 euro:

• 400 euro per le famiglie con quattro componenti;

• 500 euro per le famiglie con cinque componenti;

• 600 euro per i nuclei che oltrepassano la soglia dei 6 membri.

Per quanto concerne i requisiti da possedere, i Bonus spesa attivi nel comune di Bologna si potranno richiedere solo se dimostra un peggioramento della condizione economica della famiglia imputabile alla Covid-19.

Attenzione a non superare il limite di disponibilità liquide presenti sul conto corrente: ogni famiglia con più di 10.000 euro depositati non potrà beneficiare dei Bonus spesa 2022.

Bonus spesa 2022, a Bologna 600 euro alle famiglie. Come presentare le domande

Le domande per accedere ai Bonus spesa 2022 offerti dalla città di Bologna vanno fatte recapitare allo Sportello Sociale del proprio ambito territoriale con in allegato una serie di documenti: il codice fiscale, la carta d’identità, l’estratto conto (postale o bancario) della famiglia richiedente e le certificazioni dimostranti un peggioramento della condizione economica a causa della Covid-19.

Le famiglie con figli a carico minorenni possono usufruire di due tranche di Bonus spesa 2022 per complessivi 1.200 euro, erogati dopo due mesi dalla prima domanda.

Ricevuti questi, si può avanzare una nuova richiesta, sempre di 600 euro, se il nucleo familiare versa ancora in pessime condizioni economiche. Si potrà quindi beneficiare di un Bonus spesa complessivo di 1.800 euro.

Non c’è alcuna scadenza da rispettare per la consegna delle domande: i Bonus spesa 2022 verranno elargiti dalla città di Bologna fino ad esaurimento dei fondi disponibili.