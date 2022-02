Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Alda Moleti RISPARMIO Bonus Spesa 2022, PUBBLICATO: 56 minuti fa Bonus Spesa 2022, in scadenza! Solo un mese per avere 500€! Tempo stimato di lettura: 8 minuti di Alda Moleti

I bonus spesa 2022 sono appena stati attivati eppure sono già in scadenza, il tutto è presto spiegato nel fatto che i contributi per la solidarietà alimentare di quest'anno non arrivano con fondi a loro destinati dalla Legge di Bilancio 2022 (234/2021). Ma, le nuove attivazioni dei bonus spesa 2022 sono rese possibili dalla presenza di fondi residui dell’anno scorso. Quindi per adesso si tratta di un'ondata di contributi di inizio anno, nella speranza che il governo Draghi decida per un rinnovo ai finanziamenti. Per il resto, poco cambia nel complesso generale dei bonus spesa nel 2022, anche perché la normativa di questi contributi a differenza dei bonus INPS o dei bonus ristrutturazione, gestiti dall’Agenzia delle Entrate, non viene definita con un decreto nazionale. Ma semplicemente il governo decide un budget da destinare ai comuni per l’attivazione dei bonus spesa affidandogli anche il compito di stabilirne importi e requisiti di accesso. Ne consegue, per ovvia natura, che i bonus spesa siano contributi molto diversi da città a città, sia negli importi che nelle condizioni di accesso. In ogni caso, ci sono due punti fermi su cui si essi basano, e cioè i criteri di accesso stabiliti in base a condizioni di reddito che però possono variare, come l’ISEE o il patrimonio mobiliare, e gli importi, che aumentano sempre quanto più numeroso è il nucleo familiare. Altra cosa comune a tutti i bonus spesa 2022, senza eccezioni di sorta, sono i prodotti che si possono acquistare con questi voucher che riguardano sempre beni di prima necessità e generi alimentari. Vediamo i Comuni italiani dove i cittadini possono richiedere la nuova ondata di buoni spesa 2022. Scadenza vicina per i bonus spesa 2022 nel comune di Sorrento! Partiamo con la città di Sorrento in provincia di Napoli, perché la scadenza dei bonus spesa 2022, almeno la prima ondata, è veramente imminente. La finestra di tempo utile all’invio delle domande di richiesta si chiuderà infatti il prossimo 8 febbraio, cioè tra qualche giorno. I cittadini che vogliono cogliere al volo l’opportunità e richiedere i bonus spesa devono sempre usare la procedura online sulla piattaforma del Comune. Per accedere ai bonus spesa 2022 sono richiesti requisiti vincolati all’indicatore ISEE del nucleo familiare, che deve attestarsi entro i 15mila euro. Ai nuclei beneficiari dei bonus spesa 2022 spetterà un importo diverso a seconda di quanto numerosa sia la famiglia, cioè seguendo questo schema: 1 solo componente nel nucleo = 150 euro;

2 componenti nel nucleo = 200 euro;

3 componenti nel nucleo = 250 euro;

4 componenti nel nucleo = 300 euro;

5 componenti o oltre nel nucleo = 350 euro. Veniamo all’utilizzo di questi importi che sono caricati è associati alle tessere sanitarie dei beneficiari, a cui è semplice richiesto di esibire questo documento quando si recano a fare la spesa in uno degli esercizi convenzionati, segnalati sempre sul sito web del comune. Il video YouTube di REmilia CAF offre una guida completa al calcolo dell’ISEE 2022: Continuano i bonus spesa 2022 a Napoli. Giugliano si aggiunge al coro Per quanto riguarda la possibilità di richiedere i bonus spesa 2022 questa è data al momento ai cittadini Campani anche di altri comuni. Ad esempio, sono attivi con possibilità di inviare la domanda di richiesta fino al prossimo 28 febbraio nel comune di Giugliano, sempre nella provincia di Napoli. L’invio della domanda prevede che i cittadini effettuino la procedura telematica sulla piattaforma SiVoucher. Veniamo alle condizioni per accedere e legate al reddito dei richiedenti: si considerano tra i beneficiari dei bonus spesa 2022 tutti i residenti con un reddito ISEE entro il tetto limite di 5mila euro. Gli importi aumentano quanto più numeroso è il nucleo familiare: 1 solo componente nel nucleo = 100 euro;

2 componenti nel nucleo = 200 euro;

3 componenti nel nucleo = 300 euro;

4 componenti nel nucleo = 400 euro;

5 componenti o oltre nel nucleo = 500 euro. Per quanto riguarda l’utilizzo, l’importo assegnato deve essere speso nei supermercati convenzioni e la lista di questi viene sempre fornita dai Comuni e pubblicata sul sito ufficiale. Senza freni i bonus spesa 2022 in Campania. Arrivano anche a Salerno Anche a Salerno c’è poco tempo per poter richiedere la prima ondata di bonus spesa 2022, con una scadenza per l’inoltro delle domande di richiesta fissata al 14 febbraio prossimo. Solita procedura per l’invio delle domande, cioè tramite sito web e procedura telematica. Anche qui la condizione di accesso è vincolata all’ISEE del nucleo familiare con ammessi solo i redditi entro i 10mila euro. L’assegnazione degli importi per questo bonus spesa prosegue assegnando 150 al membro richiedente a cui si sommano 50 euro per ogni componente nel nucleo familiare oltre al primo. Il comune nel bando specifica comunque che il fondo per l’assegnazione dei bonus spesa 2022 è limitato perciò si potrebbe procedere con un criterio di assegnazione per graduatoria, tenendo conto del reddito e della composizione del nucleo familiare dei richiedenti. Bando aperto fino a fine mese per i bonus spesa 2022 nella provincia di Lecce Sempre a febbraio e con l’esattezza per il il 28 del mese è prevista la scadenza dei bonus spesa nel comune di Gallipoli, nella provincia di Lecce. Le condizioni che determinano la possibilità di accedere ai bonus sono legate all’ISEE, che non può superare i 9mila euro. Qui però l’assegnazione degli importi segue uno schema più originale, perché è anch’essa determinata dal reddito e non dalla sola composizione del nucleo familiare. Ovvero, tutti i cittadini con un ISEE massimo di 9mila euro hanno accesso ai bonus spesa 2022, ma a seconda di quale sia il reddito specifico ricevono una somma diversa di contributo, in questo modo: 250 euro , se l’ISEE non supera i 4.000 euro;

, se l’ISEE non supera i 4.000 euro; 200 euro, se l’ISEE è compreso tra 4.000 e 6.000 euro;

se l’ISEE è compreso tra 4.000 e 6.000 euro; 100 euro, se l’ISEE è compreso tra 6.000 e 9.000 euro. Anche qui i fondi sono limitati, ma il bando avvisa che non saranno stilate graduatorie per gli aventi diritto, ma si procederà all’assegnazione dei bonus spesa su base cronologica rispetto ai tempi di invio delle domande di richiesta. Chiusura imminente per i bonus spesa 2022 a Bologna A Bologna i bonus spesa sono attivi dal 2021, con l’ultimo bando aperto a novembre scorso, l’assegnazione infatti non prevede una data di scadenza per i buoni, ma l’erogazione procede fino a che ci sono fondi disponibili. Quanti vogliono richiedere i bonus spesa 2022 a Bologna non dovranno affidarsi alla procedura telematica, ma chiamare lo Sportello Sociale e chiedere un appuntamento. Questo perché qui i requisiti strettamente richiesti sono che l’ammontare complessivo di risparmi e depositi sul conto corrente del nucleo familiare non superi i 10mila euro. Per il resto sarà lo Sportello a valutare i singoli casi perché ai bonus spesa bolognesi si accede semplicemente in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche. Gli importi ai nuclei assegnatari dei bonus spesa variano con lo schema classico, cioè salgono i componenti in famiglia e sale anche la cifra del contributo: 1 solo componente nel nucleo = 150 euro;

2 componenti nel nucleo = 200 euro;

3 componenti nel nucleo = 350 euro;

4 componenti nel nucleo = 400 euro;

5 componenti nel nucleo = 500 euro;

5 componenti o oltre nel nucleo = 600 euro. Anche se non c’è data di scadenza per i bonus spesa a Bologna, si deve comunque tenere conto del fatto che anche qui si tratta di bonus assegnati con fondi residui dello scorso anno e perciò non dovrebbe mancare molto a che questi si esauriscano.

Alda Moleti