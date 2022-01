Bonus spesa 2022: aperte le nuove richieste anche per l’anno corrente in moltissimi Comuni italiani. La situazione relativa ai bonus spesa per l’anno appena arrivato appare abbastanza confusa: non si sa ancora se, da parte del Governo, verranno predisposti altri fondi per concedere agli italiani un bonus anche per l’anno 2022. Tali buoni, però, sono gestiti dai Comuni, e non mancano le Regioni che spesso decidono di stanziare dei propri fondi per agevolare le spese di prima necessità per i cittadini meno abbienti. C’è poi un dettaglio da considerare: molti dei fondi previsti dal Decreto Sostegni Bis non sono ancora stati distribuiti dai Comuni italiani. Anzi, ci sono alcuni bandi comunali che sono stati appena attivati: grazie a questi, i cittadini residenti nei Comuni interessati potranno ottenere il proprio voucher spesa nel 2022. Analizziamo la situazione nel dettaglio, cercando di capire dunque chi potrà ottenere i buoni spesa anche nel 2022. Bonus spesa 2022: fondi residui non ancora distribuiti Dunque, in merito ai bonus spesa 2022 di cui parleremo nel corso dell’articolo, occorre fare una doverosa precisazione: nella maggior parte dei casi, si tratta di fondi residui del Decreto Sostegni Bis, o di fondi stanziati a livello regionale. Tra l’altro, già nel 2021, la platea dei beneficiari è stata in molti casi ampliata, concedendo il bonus spesa non solo a famiglie con redditi molto bassi ma, in alcuni casi, anche senza ISEE. A causa dell’emergenza sanitaria, in effetti, sono state moltissime le famiglie che hanno visto le proprie condizioni economiche peggiorare. Per tale ragione, alcuni Comuni hanno deciso di ammettere alla percezione anche cittadini con redditi più alti, ma che riescano ad attestare un peggioramento della propria situazione economica causato dalla pandemia. Purtroppo, questa regola non vale per tutta l’Italia: per essere certi di poter richiedere il bonus spesa 2022, occorre verificare preventivamente la situazione del proprio Comune, prendendo visione del bando buoni spesa pubblicato dall’amministrazione. Bonus spesa 2022: cosa dice la Legge di Bilancio 2022? Passiamo adesso ai fondi previsti dalla Legge di Bilancio attuale per quanto riguarda i bonus spesa 2022. Sfortunatamente, di questi fondi non se ne vede neppure l’ombra. In altre parole, la Legge di Bilancio 2022 non sembrerebbe aver stanziato alcuna risorsa per finanziare i nuovi buoni spesa. La Manovra 2022 si è infatti occupata di riformare gli altri bonus esistenti ma, almeno per il momento, di bonus spesa Covid non se ne parla ancora. Tuttavia, non è detta l’ultima parola: ricordiamo infatti che lo scorso anno la conferma dei bonus spesa è arrivata col DL Sostegni Bis, quindi successivamente alla Legge di Bilancio 2021. Dunque, non è escluso che i fondi per aiutare le famiglie con gli acquisti di beni di prima necessità vengano stanziati successivamente. Bonus spesa 2022: chi potrà richiederli In questo momento, dunque, il bonus spesa 2022 propriamente detto è in sospeso. Possono però richiedere il proprio buono spesa tutte le famiglie residenti nei Comuni i cui bandi sono ancora attivi. E tali Comuni sono davvero tantissimi: in moltissimi casi, infatti, le amministrazioni non hanno pubblicato alcun bando nel 2021, e devono dunque ancora distribuire i fondi stanziati dal Sostegni Bis. Potranno dunque avere accesso ai voucher spesa per l’anno corrente tutti i cittadini residenti in Comuni dove i bandi non siano ancora chiusi. Per quanto riguarda gli altri requisiti richiesti, non possiamo purtroppo fornire informazioni specifiche, in quanto questi dipendono dalle decisioni prese dal Comune. Il Governo ha infatti delegato l’assegnazione dei bonus spesa ai Comuni stessi, i quali hanno piena facoltà decisionale. Ecco perché in alcuni Comuni viene richiesto di presentare ISEE, mentre in altri, com’è accaduto per esempio a Bologna, basta attestare un peggioramento della situazione economica familiare. Bonus spesa 2022: i Comuni dove è ancora possibile averli Cerchiamo adesso di capire quali sono i Comuni dove è ancora possibile richiedere i bonus spesa per il 2022. Abbiamo infatti detto che, anche se in alcune città italiani, i bonus sono già stati distribuiti, sono tantissimi i Comuni italiani i quali, al momento, stanno ancora distribuendo i buoni spesa previsti dal DL Sostegni Bis. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione. Iniziamo col Comune di Catania, dove il bonus spesa è in fase di accreditamento. Chiariamo però subito che gli accrediti attualmente in corso non riguardano il bonus spesa 2022, bensì le domande relative all’agevolazione presentate nel 2020. Si tratta di un bonus spesa che all’epoca fu finanziato direttamente dalla Regione Sicilia, e le cui famiglie titolari dovevano ancora essere prescelte. Secondo quanto ha comunicato l’Assessorato alla Famiglia, sono state pubblicate le graduatorie delle famiglie assegnatarie, che ammontano a 1484. Gli aventi diritto potranno fruire del proprio bonus spesa entro la data del 31 dicembre 2022, soltanto presso gli esercizi commerciali che hanno stabilito una convenzione con il Comune stesso. Per quanto riguarda gli importi, questi saranno concessi in unico accredito, che sarà fruibile presentando la propria Tessera Sanitaria presso l’esercizio commerciale prescelto. Per nuclei familiari singoli, è prevista una cifra di 300 euro, che sale a 400 euro per le coppie. Cifre maggiorate, invece, per le famiglie più numerose: si va dai 600 euro per famiglie da tre persone, fino a ben 800 euro per cinque o più componenti. Sfortunatamente, al momento, non sappiamo se e quando un nuovo bando verrà aperto per concedere ulteriori bonus spesa 2022 ai cittadini catanesi: si consiglia dunque agli interessati di tenere costantemente sotto controllo il sito ufficiale del Comune di Catania. Bonus spesa 2022 in scadenza in provincia di Lucca Passiamo adesso ad analizzare la situazione di alcuni Comuni italiani, dove è ancora possibile inoltrare le proprie domande per ricevere il bonus spesa 2022. Uno dei Comuni dove è ancora possibile far richiesta si trova in provincia di Lucca, ed è Villa Basilica: qui i cittadini hanno ancora qualche giorno per richiedere il proprio bonus spesa. Le domande, infatti, scadranno il 15 gennaio 2022, entro le ore 12.30. In questo caso, il valore del bonus spesa, come spesso accade, viene determinato in base all’ampiezza della famiglia richiedente, oltre che della situazione reddituale. I cittadini titolari potranno ricevere un bonus che andrà dai 300 euro fino a 500 euro. Il Comune ha inoltre messo a disposizione dei cittadini un secondo beneficio, ossia un bonus bollette del valore di 200 euro. Purtroppo, le due agevolazioni non sono cumulabili e, dunque, chi sceglierà di richiedere il bonus spesa 2022 non potrà richiedere il secondo bonus per le bollette. Come accade per la quasi totalità dei Comuni, il bonus spesa 2022 potrà essere anche in questo caso fruito solamente nei negozi in convenzione col Comune. Per ciò che concerne l’invio delle domande, invece, ci si può collegare al link seguente, dove scaricare il modulo di domanda: Bonus spesa 2022 Comune di Villa Basilica Bonus spesa 2022 negli altri Comuni Tra gli altri Comuni in cui il bonus spesa 2022 è ancora attivo, segnaliamo i seguenti: Comune di Sorrento (in scadenza l’8 febbraio 2022);

Comune di Latina (in scadenza il 14 gennaio 2022);

Comune di Città di Castello (in scadenza il 9 gennaio 2022);

Comune di Cosenza (domanda da presentare entro venti giorni alla data di pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio online). Consigliamo comunque ai lettori interessati di verificare, sul sito del proprio Comune di residenza, eventuali bonus spesa 2022 in attesa di approvazione. Qualora infatti nel 2021 i buoni non siano stati distribuiti, è molto probabile che tale distribuzione parta a breve.

