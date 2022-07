Buoni spesa fino a 350 euro a famiglia con ISEE basso: continuano le erogazioni dei voucher per risparmiare sull'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, medicinali e bollette. I buoni spesa spettano alle famiglie in difficoltà economica e vengono erogati da Comuni e supermercati: ecco i bandi attivi e come presentare domanda online fino ad agosto.

L’inflazione non si ferma e segna – a giugno – un indice al +8%, come descritto dall’ISTAT. Mentre il Governo si interroga sul prossimo decreto aiuti bis, che dovrebbe contenere la proroga del bonus 200 euro oppure il taglio dell’Iva sui generi alimentari, prosegue la distribuzione dei bonus spesa fino a 350 euro a famiglia con ISEE basso: la domanda si può presentare online fino ad agosto.

Importi ridotti, ma sufficienti per effettuare più di una spesa alimentare godendo di uno sconto presso i punti vendita aderenti. I buoni spesa sono proprio dei voucher che, se presentati alle casse, consentono di acquistare i prodotti di prima necessità o i farmaci gratis.

Ecco quali sono i Comuni che hanno confermato i bonus spesa fino a 350 euro per le famiglie con ISEE basso fino ad agosto: le possibilità di risparmio sono ancora tantissime.

Bonus spesa a Siena fino a 350 euro a famiglia: domanda online al 19 agosto 2022

Fino al 19 agosto 2022 è possibile presentare la domanda online per ottenere bonus spesa fino a 350 euro a famiglia con ISEE basso: è la città di Siena ad aver confermato nuovi aiuti per i residenti. A chi spettano i buoni spesa?

Sono tre i requisiti fondamentali da soddisfare per ottenere i bonus spesa fino a 350 euro a famiglia dalla città di Siena:

possedere la residenza all’interno del territorio comunale;

avere la cittadinanza italiana;

possedere un indicatore ISEE inferiore a 18.000 euro all’anno.

È importante anche non beneficiare di altri sostegni pubblici (quali RdC, cassa integrazione, Naspi), oppure beneficiare di tali aiuti nel limite di 500 euro al mese.

La domanda online per richiedere i bonus spesa del Comune di Siena si può inviare direttamente all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it tramite Pec, oppure accedendo con SPID all’apposito modulo per la richiesta dei bonus spesa fino a 350 euro a famiglia.

Bonus spesa a Piacenza fino a 350 euro a famiglia: domanda online al 31 luglio 2022

Fino al 31 luglio 2022, invece, è ancora possibile richiedere i bonus spesa fino a 350 euro a famiglia con ISEE basso a Piacenza: i cittadini che soffrono di difficoltà economiche hanno ancora una settimana di tempo per inviare la propria domanda online.

Anche in questo caso i requisiti da soddisfare per ottenere i buoni spesa comunali sono tre:

residenza all’interno del Comune di Piacenza;

possesso di un indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro;

possesso di un Patrimonio Mobiliare non superiore a 5.000 euro.

I bonus spesa del Comune di Piacenza possono avere importi variabili in base alla composizione del nucleo familiare:

150 euro per nuclei monopersonali;

250 euro per nuclei composti da 2 persone;

300 euro per nuclei formati da 3 persone;

350 euro per nuclei composti da 4 o più persone.

Ogni buono spesa ha un valore intrinseco di 25 euro.

La domanda online per richiedere i bonus spesa fino a 350 euro a famiglia si può presentare esclusivamente con SPID, compilando l’apposito modulo a disposizione dei cittadini.

Bonus spesa Conad: buoni da 10 euro sul materiale scolastico

Non solo bonus spesa dai Comuni, ma anche da alcuni supermercati…

Dal 18 luglio e fino al 30 settembre 2022 nei punti vendita Conad si possono ottenere dei buoni spesa da 10 euro per l’acquisto di materiale scolastico.

È stata chiamata “Catalogo Scuola 2022” la nuova iniziativa dedicata alle famiglie con figli studenti per risparmiare sulle spese di acquisto di materiale didattico, cancelleria, e non solo. Ma come funziona?

Ogni 10 euro di spesa si possono ottenere ulteriori 10 euro di bonus spesa da utilizzare esclusivamente – appunto – per l’acquisto di materiale didattico. E non finisce qui… Conad offre anche ai suoi clienti la possibilità di ottenere uno sconto del 15% sull’acquisto di libri scolastici per le scuole secondarie di secondo grado.

I buoni spesa Conad sono cumulabili tra loro, ma si possono utilizzare soltanto presso il medesimo punto vendita dal quale sono stati emessi.

Bonus spesa Esselunga per fare benzina gratis

Anche la catena di supermercati Esselunga ha promosso l’erogazione di alcuni bonus spesa che servono in realtà per effettuare il rifornimento di benzina gratis, o meglio godendo di uno sconto sul pagamento.

Infatti, fino al 3 agosto 2022 è possibile accumulare euro di benzina acquistando alcuni prodotti elencati nel catalogo Esselunga. Raggiunta la soglia minima di 5 euro, è possibile richiedere il bonus spesa per effettuare un rifornimento minimo di 25 euro, godendo di uno sconto di 5 euro.

I buoni ottenuti possono essere utilizzati fino al 21 agosto 2022 esclusivamente nelle stazioni di servizio Q8 e Q8easy.

Bonus spesa dai Comuni: come scoprire i bandi attivi

Quelli che abbiamo presentato sino a questo momento sono solo alcuni dei bonus spesa attualmente disponibili nei Comuni o nei supermercati italiani. Potrebbero esserci molte altre iniziative ancora attive nei piccoli paesi o nelle piccole città.

Per scoprire se nel tuo paese di residenza sono disponibili bonus spesa per le famiglie con ISEE basso, puoi visitare il sito web del tuo Comune e consultare la sezione bandi attivi.

In alternativa, esistono tantissimi altri modi per risparmiare sulla spesa alimentare sfruttando i bonus e le offerte che ogni settimana vengono promosse dalle catene di supermercati.