Ecco chi sono i fortunati che a luglio avranno 500€ di Bonus spesa con domanda al Comune

Bonus spesa richiedibili anche a luglio. Arriva una nuova tranche di voucher erogati dai Comuni italiani ai residenti che rispettano specifici requisiti: si possono ottenere buoni fino ad un importo di 500 euro spendibili nell’acquisto di prodotti di prima necessità. Ecco chi sono i fortunati destinatari del contributo e come farne domanda.

Che le famiglie italiane sino in difficoltà è ormai un dato di fatto. I nuclei familiari a reddito basso sono costretti a fare quotidianamente i conti con i rincari degli ultimi mesi.

Bollette luce e gas più salate, prezzi alla pompa di benzina in progressivo aumento stanno spingendo gli italiani a tenere sotto controllo le spese mensili per non arrivare a fine mese a superare il budget fissato.

Fortunatamente, non mancano gli aiuti del Governo e dei Comuni italiani a sostegno dei cittadini in evidente stato di povertà. Una ghiotta opportunità è offerta proprio dalle amministrazioni comunali per il mese in corso.

Altri Bonus spesa sono infatti pronti per essere erogati dagli enti locali ai cittadini italiani che rispettano specifici requisiti.

Attenzione, però, a non fare confusione.

La nuova tranche di Bonus spesa in erogazione a luglio 2022 viene finanziata con i fondi messi a disposizione dal Decreto Sostegno bis, o meglio dalle risorse in eccesso che allo stato attuale risultano inutilizzate.

Ecco spiegato come mai alcune famiglie potranno fare richiesta nel mese in corso per ottenere fino a 500 euro di aiuti.

Il consiglio che sentiamo di darvi è quello di tenere sott’occhio il sito internet istituzionale del proprio comune di residenza per vedere se è stato aperto il bando di attribuzione dei Bonus spesa luglio 2022.

Se la risposta è affermativa, nel documento troverete tutte le istruzioni necessarie per presentare domanda al proprio Comune.

Vediamo subito chi sono i fortunati che potranno ottenere fino a 500 euro di Bonus spesa, quali Comuni hanno già dato il via libera alla presentazione delle domande e la data di scadenza delle stesse.

Ecco chi sono i fortunati che a luglio avranno 500€ di Bonus spesa con domanda al Comune

Allo stato attuale sono soprattutto le città appartenente alle Regioni del Nord e del Centro Italia ad aver dato autorizzato la tornata di Bonus spesa di luglio 2022.

Il via libera è infatti scattato nelle Marche, in Liguria, in Molise e anche a Milano. Non mancano, però, i casi di piccoli Comuni che hanno ancora qualche eccedenza da distribuire grazie proprio al numero esiguo di abitanti.

L’esempio lampante è dato dal Comune di Trivento in provincia di Campobasso, con poco più di 5.000 abitanti.

Qui, i fortunati residenti in possesso di tutti i requisiti fissati dal bando potranno presentare domanda al Comune per beneficiare dei Bonus spesa di luglio 2022 fino alla fine del mese in corso.

Per quanto concerne gli importi, invece, sarà il numero dei componenti del nucleo familiare a determinare la quota spettante, insieme al reddito ISEE.

A conti fatti, si va da un Bonus spesa minimo di 250 euro ad uno massimo di 750 euro, per una media di circa 500 euro per famiglia richiedente.

Un’agevolazione molto interessante è stata introdotta nel Comune di Arcola, in provincia di La Spezia, dove le coppie interessate da una nascita possono richiedere un Bonus di 200 euro se titolari di un ISEE sotto i 12.000 euro.

La Carta Auguri, anche conosciuta sotto il nome di Carta nuovi nati, garantisce alle famiglie un contributo minimo di 150 euro senza però superare il tetto massimo previsto di 200 euro.

Anche il Comune di Piacenza ha dato via libera ai nuovi Bonus spesa con domande da presentare entro il 31 luglio 2022, così come il Comune di Macerata che ha pubblicato sul proprio sito internet ufficiale tutte le informazioni utili ai potenziali beneficiari per presentare domanda.

Chi sono i fortunati beneficiari dei Bonus spesa di luglio 2022

La tranche di Bonus spesa di luglio 2022 non si discosta dalle altre, almeno sotto il profilo dei beneficiari. Ancora una volta, i fortunati destinatari dell’aiuto sono i nuclei familiari più poveri.

Questo, però, non è l’unico requisito da rispettare per avanzare domanda al proprio Comune e per ricevere fino a 500 euro di voucher spesa. L’importo spettante varia da Comune a Comune così come la modalità di erogazione.

Nella maggior parte dei casi, i Bonus spesa vengono distribuiti prendendo in considerazione la composizione numerica della famiglia richiedente. La presenza di figli all’interno della famiglia non è invece condizione indispensabile per la loro assegnazione.

L’unico vincolo è di non risultare percettori di altri sussidi disposti dalla Stato. Ad esempio, non può presentare domanda per ottenere il riconoscimento dei Bonus spesa fino a 500 euro chi riceve mensilmente la ricarica alla card del Reddito di Cittadinanza, i percettori di Naspi e di altri benefici.

Naturalmente, è scontato avere la residenza nel Comune presso cui si presenta la domanda. I criteri di assegnazione variano, come già detto, da città a città. Il più delle volte, all’interno del bando dei Bonus spesa viene specificatamente indicata una soglia ISEE da non superare per riservarsi il diritto di ricevere il voucher.

Altre volte, si prende in considerazione la situazione occupazionale del richiedente e dei componenti della famiglia, oppure le somme disponibili sul conto corrente.

Come presentare domanda al Comune per avere subito i Bonus spesa

Tutte le indicazioni su come presentare domanda per beneficiare dei Bonus spesa di luglio 2022 sono contenute nel bando pubblicato dal proprio Comune di residenza. Basta, quindi, recarsi sul sito internet ufficiale del proprio ente locale e leggere da cima a fondo le indicazioni fornite.

Generalmente, le domande vanno inviate tramite piattaforma online (questo vale per le grandi città) o PEC, mentre nei piccoli centri abitati sono i servizi sociali comunali ad individuare le famiglie che necessitano di un aiuto economico per acquistare beni di prima necessità.

Raccolta tutta la documentazione utile per il riconoscimento dei Bonus spesa di luglio 2022, spetta poi al Comune stilare la graduatoria dei fortunati beneficiari del sussidio fino a 500 euro. Gli stessi potranno prendere visione dell’elenco degli ammessi in piena autonomia sul sito ufficiale del Comune.

Ottenuta la conferma di essere nella lista dei beneficiari, il voucher è pronto per essere speso nell’acquisto di beni di prima necessità.