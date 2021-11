I bonus spesa di fine anno sono senza ISEE! La gestione di fondi centrali ha ritardato l’attivazione dei bonus spesa, che sono ora pronti ad offrire ai cittadini un sostegno per gli ultimi mesi del 2021. Questa volta c’è una grande novità perché i requisiti sono molto più larghi e non prevedono più un tetto ISEE di reddito. Ma vediamo allora cosa è cambiato e a chi spettano i nuovi buoni spesa!

I bonus spesa non finiscono mai! Come è stato spesso ripetuto il DL Sostegni bis, emanato a maggio e convertito in legge a luglio, ha destinato un cospicuo finanziamento ai Comuni perché procedessero all’assegnazione dei nuovi bonus spesa.

Tuttavia, complessità nell’erogazione e nella gestione dei fondi centrali hanno fatto sì che ci fossero dei ritardi nell’attivazione.

Morale della favola, solo di recente alcune autorità locali sono venute in possesso dei finanziamenti utili così negli ultimi mesi del 2021 hanno aperto nuovi bandi perché i loro residenti possano richiedere altri bonus spesa.

Dobbiamo poi segnalare una novità, ovvero se siamo abituati a pensare ai buoni spesa come contributi per l’acquisto di generi di prima necessità, ma con requisiti ISEE di accesso, adesso abbiamo i bonus spesa senza ISEE.

Ovvero, se in genere per diventare beneficiari era sempre richiesto un determinato limite fissato e prestabilito di reddito del nucleo familiare, da calcolarsi sull’ISEE. Adesso, con questa ultima ondata, le cose sono cambiate e le autorità locali hanno scelto di assegnare i bonus spesa usando criteri diversi e valutando piuttosto caso per caso, in che modo siano peggiorate le condizioni economiche del nucleo familiare dopo la pandemia. Nella provincia di Roma ad esempio possono ricevere i contributi anche coloro che, a prescindere dal reddito ISEE, già percepiscono altre forme di trattamento legato al reddito, quali RdC e NASpI.

Un approfondimento sui bonsu spesa 2021 anche nel video YouTube a cura di Pensioni & Aggiornamenti:

Partono i bonus spesa senza ISEE nel Comune di Belluno

Nel Comune di Belluno è possibile da parte dei cittadini, che non abbiano usufruito in precedenza dei bonus spesa, accedere all’ultima ondata di questi incentivi.

La finestra di tempo utile all’inoltro delle domande resterà aperta fino al 31 dicembre 2021 e queste dovranno essere inviate attraverso la compilazione di un modulo online sulla piattaforma WelfareX. In fase di richiesta sarà necessario allegare copia della carta d’identità valida, gli estratti conto, i libretti postali ed eventuali investimenti relativi a tutto il nucleo familiare del richiedente fino almeno al 30 settembre 2021. Ancora, eventuali contratti di affitto, documenti relativi al mutuo, cessione del quinto, assegno di mantenimento e finanziamenti pubblici, tutti aggiornati almeno fino alla fine di settembre di quest’anno.

Tutta questa certificazione servirà al Comune al fine di assegnare un punteggio ai richiedenti e stilare una graduatoria di assegnazione dei bonus spesa. In ogni caso, non possono partecipare quanti hanno risparmi in qualsiasi forma, dai conti correnti alle carte prepagate per finire ai libretti postali e altre forme di investimento, che risultino superiori a 10.000 euro.

La graduatoria terrà conto prima di tutto del patrimonio mobiliare, cioè depositi e investimenti, poi saranno considerati una serie di altri fattori come il numero dei componenti del nucleo familiare e lo scostamento espresso in termini percentuali dalla soglia di povertà ISTAT. Ancora, altri criteri saranno la diminuzione del reddito, cioè il peggioramento delle condizioni economiche ed eventuali spese fisse mensili, come mutuo e affitto.

In ogni caso i criteri possono essere verificati consultando le tabelle contenute nell’avviso pubblico dei bonus spesa pubblicato dal Comune di Belluno.

In questo sistema per accedere ai bonus spesa servono un minimo di 15 punti, dopodiché anche gli importi saranno determinati in base al punteggio ottenuto e cioè:

15 punti = 150,00 euro;

16-25 punti = 250,00 euro;

26-50 punti = 350,00 euro;

51-75 punti = 450,00 euro;

76-100 punti = 550,00 euro.

Una volta divenuti beneficiari dei bonus spesa i voucher dovranno essere scaricati sempre attraverso la piattaforma WelfareX da cui sono stati richiesti.

Si ricorda che a Belluno come nel resto d’Italia i buoni spesa in nessun caso possono essere convertiti in denaro e serviranno ad acquistare solo prodotti di prima necessità.

Nuovi bonus spesa nella provincia di Milano (Cologno Monzese)

Gli ultimi bonus spesa 2021 sono pronti per essere richiesti anche nella provincia di Milano dai cittadini di Cologno Monzese dopo la pubblicazione qualche settimana fa del nuovo bando.

Nel comune della Lombardia hanno accesso al programma di solidarietà alimentare i cittadini che, a prescindere dal reddito ISEE, versano in stato di disagio economico grave, se almeno uno dei componenti del nucleo familiare: non ha un lavoro stabile; ha perso il posto di lavoro; non ha avuto il rinnovo del contratto a tempo determinato; ha ridotto almeno del 20% l’attività lavorativa; ha avuto una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, se libero professionista, di più di 20 giorni; è deceduto.

L’avviso pubblico relativo ai bonus spesa nella Città di Cologno Monzese chiarisce che non sono ammessi al beneficio quanti: sono titolari di Reddito di Cittadinanza, NASPI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione e che hanno da queste entrate mensili superiori a 800 euro. Allo stesso modo vige l’esclusione per quanti hanno risparmi superiori a 4.000 euro, se il nucleo è formato da uno o due componenti, superiori a 6.000 euro, se il nucleo è formato da più di due componenti.

Per quanto riguarda gli importi dei bonus spesa in questo caso non ci sono graduatorie da stabilire, ma si segue la modalità classica dov’è la somma sale al salire del numero dei componenti in famiglia:

1 persona = 180,00 euro;

2 persone = 320,00 euro;

3 persone = 400,00 euro;

4 persone = 480,00 euro;

5 o più persone = 540,00 euro.

Per quanto riguarda le richieste dei bonus spesa, questi ammettono varie possibilità: usare la procedura telematica sulla piattaforma ColognoEasy; inviare una email alla casella buonispesacovid19@comune.colognomonzese.mi.it; consegnare il modulo a mano, presso l'ufficio Comunale di Via Della Resistenza 1.

Ricordiamo che i bonus spesa sono gestiti a livello Comunale e non Regionale, perciò tali indicazioni sono valide solo per chi risiede a Cologno Monzese. Per quanto riguarda Milano al momento non c’è possibilità di richiedere i buoni per il programma di solidarietà alimentare.

Nuovi bonus spesa 2021 in Veneto (Este)

Anche in Veneto, quanti risiedono nella provincia di Padova nella Città di Este, hanno diritto se posseggono i requisiti a ricevere i nuovi bonus spesa.

Qui i buoni spesa sono destinati all’acquisto di generi alimentari con l’esclusione dei prodotti di alta gastronomia e degli alcolici.

Per quanto riguarda le condizioni che danno diritto ai bonus spesa, il nucleo del richiedente nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda deve aver avuto entrate medie mensili nette pro-capite non superiori a 300 euro.

In tali entrate devono essere conteggiate non solo eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma anche quanto ricevuto a titolo di NASPI, DIS-COLL, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza o altre prestazioni legate al reddito.

È poi richiesto ai beneficiari del bonus spesa di non avere un patrimonio mobiliare, cioè investimenti o depositi, superiore a 5.000 euro.

Anche qui a determinare gli importi spettanti è lo schema classico, ovvero più componenti nel nucleo danno diritto ad importi più alti:

1 persona = 100,00 euro;

2 persone = 130,00 euro;

3 persone = 150,00 euro;

4 persone = 200,00 euro;

5 o più persone = 300,00 euro.

La presentazione delle domande, entro la fine dell’anno, avverrà tramite la piattaforma https://veneto.welfaregov.it/.

Bonus spesa senza ISEE anche a Roma Capitale (Ladispoli)

Per quanto riguarda Roma Capitale, al momento gli unici ad avere diritto ai bonus spesa di fine anno sono i residenti nella Città di Ladispoli, dove però la finestra di tempo utile all’inoltro delle domande resterà aperta solo dal 4 al 12 novembre 2021. Le domande dovranno essere inviate compilando il modulo online sul sito del Comune di Ladispoli.

Il bando relativo ai bonus spesa specifica prima di tutto cos’è viene inteso con l’acquisto di generi di prima necessità, ovvero: alimenti; prodotti per l’igiene personale e per la cura dell’infanzia, compresi i pannolini; prodotti per l’igiene della casa.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso, cioè i requisiti che i richiedenti devono avere, anche in questo caso non sono previsti limiti ISEE, ma solo che i beneficiari versino in stato di bisogno da analizzare caso per caso e che non abbiano un patrimonio mobiliare superiore ai 5.000 euro. La possibilità di avere i buoni spesa è offerta anche a chi già riceve prestazioni legate al reddito, soltanto che queste influiranno sulla valutazione delle condizioni economiche del nucleo al fine di avere diritto ai buoni.

I beneficiari vengono poi divisi in tre gruppi, proprio sulla base delle condizioni economiche in cui versa la famiglia, ai fini di assegnare gli importi. Cioè le somme crescono sempre quanto più numeroso è il nucleo familiare, tuttavia gli importi spettanti variano in base al gruppo in cui si viene inclusi.

Più chiaramente, quanti hanno avuto un peggioramento delle condizioni economiche come conseguenza dell’epidemia di Covid-19 o che, a prescindere da questo, sono in carico dei Servizi Sociali, ma che allo stesso tempo non ricevono alcuna forma di sostegno pubblico avranno:

1 persona = 200,00 euro;

2 persone = 300,00 euro;

3 persone = 400,00 euro;

4 persone = 450,00 euro;

5 o più persone = 400,00 euro.

Per quanto riguarda invece i nuclei familiari che rispondono alle condizioni sopra descritte, cioè sono in stato di necessità, attesta o meno dai Servizi Sociali, ma che al tempo stesso hanno già una qualche forma di sostegno pubblico non superiore ad 800 euro al mese, le cifre sono le seguenti:

1 persona = 150,00 euro;

2 persone = 250,00 euro;

3 persone = 300,00 euro;

4 persone = 350,00 euro;

5 o più persone = 400,00 euro.

Qualora i fondi fossero sufficienti, i bonus spesa verranno assegnati anche ai nuclei in stato di bisogno, ma che ricevono un sostegno pubblico che complessivamente supera gli 800 euro al mese, secondo questi importi: