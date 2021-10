E' ancora possibile per alcuni Comuni Italiani fare richiesta del bonus spesa per beni di prima necessità, farmaci, utenze e dal 2021 anche canone di locazione. Leggi l'articolo per scoprire se il tuo comune è tra quelli citati. Puoi ancora esser in tempo!

L' emergenza epidemiologica e la crisi conseguente hanno portato il Governo ad agire e ideare strumenti di supporto. Nasce da qui il bonus spesa per la famiglia, un contributo pensato già nel 2020 col Decreto Ristori Ter per supportare le famiglie italiane più in difficoltà.

La ripartizione avveniva secondo le disposizioni dell' ordinanza n. 658 della protezione civile del Marzo 2020.

Così affermava il Ministro dell' Economia:

Per non lasciare nessuno indietro abbiamo previsto un fondo per sostenere le famiglie più in difficoltà erogando buoni spesa, come già avvenuto nella prima fase della pandemia.

Il sostegno è stato via via rinnovato visto l' elevato numero di richieste nei vari comuni con un aumento del fondo concesso ai comuni. Le tempistiche sono diverse poichè dettate dal singolo ente.

Vediamo quindi i requisiti di base, i comuni in cui non è più possibile presentare domanda e quelli in cui la possibilità è ancora aperta. Dal Nord al Sud gli importi variano ma in entrambi non mancano esempi virtuosi con erogazioni di 700/800 euro.

Cosa sono i bonus spesa e dove spenderli

Già nella prima previsione il bonus spesa era stato quasi completamente demandato ai comuni in termini di requisiti base, modalità di richiesta e individuazione dei beneficiari. Il bonus rientra tra le misure urgenti di solidarietà alimentare, legate all' emergenza Covid, previsto dal Decreto-Legge 23 Novembre 2020 n. 154 che aveva previsto a tal fine un fondo di 400 mln di euro.

Tale fondo, secondo indicazioni dell' art. 2 del Decreto Ristori, doveva ed è stato suddiviso fra i vari comuni entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Da quel momento sarebbero stati gli enti comunali a gestire l' erogazione del contributo e le modalità.

Col Decreto sostegni bis, il bonus spesa ha visto un rinnovo nel valore del fondo istituito (stavolta in 500 mln di euro per il 2021) e nei beni oggetto di spesa. Col Decreto-Legge n. 73 de 2021 si avvia il sostegno alle famiglie in stato di necessità anche per il pagamento del canone di locazione e delle utenze oltre che per la spesa alimentare.

Il fondo è stato stavolta ripartito fra i vari comuni nei trenta giorni dall' entrata in vigore del Decreto con criteri ben precisi (art. 53) ovvero:

50 per cento del fondo in base alla popolazione residente in ogni ente comunale

restante 50 per cento in base al gap tra il reddito pro capite di ogni comune (anno di imposta di riferimento, 2018) e quello medio nazionale, ponderato per la popolazione stessa.

Bonus spesa: a chi spetta

Effettuata la suddivione tra i vari Comuni sono anche stavolta gli enti territoriali a definire le quote per ogni famiglia e i requisiti di Isee per rientrarvi.

In generale per far richiesta è necessario avere Cittadinanza Italiana e residenza nel Comune di richiesta, insieme ad un basso valore di Isee (quanto basso dipende dalla disposizione del comune di interesse).

Per beneficiare del bonus spesa è infatti necessario dimostrare un peggioramento della situazione economica dell' intero nucleo familiare. Ecco perchè il riferimento all' Isee e alla composizione familiare.

Per i requisiti specifici, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda, il cittadino dovrà rifarsi direttamente al sito web del Comune, essendo a quest' ultimo affidata la gestione e ripartizione del bonus spesa.

Il bonus spesa ottenuto potrà esser utilizzato solo per spese alimentari e beni di prima necessità, farmaci, utenze e pagamento del canone di locazione (solo se specificato nella domanda). Il suo valore, da un minimo di 100 euro ad un massimo di 700, dipende da diversi fattori, il primo dei quali è la composizione familiare.

Bonus spesa: come richiederlo

I Comuni hanno completa gestione dell' organizzazione delle richieste alcune delle quali inviabili solo telematicamente. Per altri comuni invece il bonus spesa può essere richiesto anche in forma cartacea.

In alcuni casi l' ente anticipa le richieste individuando in autonomia gli aventi diritto.

Per il Comune di Torino, per esempio, possono fare richiesta del bonus spesa coloro i quali presenteranno un valore Isee non superiore a 15.000 euro e rispetteranno, inoltre, tali requisiti: residenza nel comune e possesso di spid o carta elettronica ai fini dell'accesso digitale ai servizi.

Gli aventi diritto godranno di un bonus spesa che va dai 120 euro (per famiglie formate al massimo da due persone) a 360 per i nuclei più numerosi (dai cinque membri in sù). Le richieste sono ancora aperte e il termine da rispettare per l'invio delle domande è del 26 ottobre 2021.

Roma è invece uno di quei comuni che si è attivato fisicamente all' accettazione delle richieste del bonus spesa. Qui la richiesta è cartacea e attivabile da parte di chi presenta un isee non superiore ad euro 8000.

In altri casi invece l' invio della richiesta per l'erogazione del bonus spesa è effettuabile anche online, come Bari che ha sviluppato una piattaforma ad hoc. Per questo comune il bonus va dai 100 euro ad un massimo di 400 ed è erogabile solo a favore di famiglie i cui membri non usufruiscono di altre misure di supporto.

Anche il formato dei bonus spesa varia da ente ad ente ed è il regolamento interno a dettarne le specifiche.

Per alcuni verrà direttamente accreditato sul conto del beneficiario, per altri verrà attivato un conto direttamente nei punti vendita convenzionati o fornito un voucher cartaceo.

Bonus spesa e reddito di cittadinanza: sono compatibili?

Nessun riferimento al reddito di cittadinanza all' art. 53 del Decreto sostegni bis il che quindi non esclude che anche i percettori del Rdc possano ottenerlo.

Ciò che è certo, la priorità sarà definita in favore dei cittadini che non usufruiscono di nessuna misura di sostegno economico, sia esso reddito di cittadinanza o naspi. Nei comuni più piccoli sarà lo stesso ente ad individuare i nuclei più bisognosi escludendo probabilmente, in base al numero di richieste, chi beneficia di altri sussidi.

Obiettivo dello stanziamento del fondo da 500 mln di euro è infatti quello di sostenere le famiglie italiane in difficoltà causa covid motivo per cui nella suddivisione dei bonus spesa saranno privilegiate le famiglie che dallo stato non ricevono nessun aiuto.

Bonus spesa: quando scade

Nessuna scadenza per il bonus spesa. Come per gli altri punti anche qui il riferimento informativo è il sito del Comune di interesse.

Il cittadino dovrà consultare la pagina web del proprio ente territoriale di residenza alla scheda dedicata per verificare, insieme ai requisiti per la presentazione della domanda, la modalità di erogazione e spesa.

Per alcuni comuni la data entro il quale era possibile richiedere il bonus spesa è già scaduta. Dalla presentazione della richiesta, o meglio dalla definizione della lista dei beneficiari, è di solito possibile spendere il bonus entro alcuni mesi.

Per fare un esempio, il comune di Ragusa, in Sicilia, richiedeva la presentazione della domanda telematica entro il 5 Maggio 2021 e specificache una sola domanda per membro familiare poteva esser presentata.

Chi non avesse ancora fatto domanda dovrà quindi prima verificare i termini stabiliti per la presentazione sul sito del proprio comune.

Bonus spesa 700€ per alcune famiglie, ma quali?

Il bonus spesa va da un minimo 100 euro ad un massimo di 700 euro. Come per tutti gli altri requisiti (eccetto il dato base della cittadinanza italiana già definito a monte) anche qui sono i Comuni ad avere l' ultima parola.

Sulla base del numero di richieste, dell' isee e dei componenti familiari, l' ente stabilisce il valore minimo e massimo del bonus spesa erogabile avendo riguardo della quota di fondo ricevuto dallo Stato.

Quest' ultima infatti è stata stabilita in base alla popolazione del comune e alla distanza tra il reddito medio pro capite della città in questione e il dato medio nazionale (il tutto pesato in base al dato numerico della popolazione).

Il bonus spesa più corposo spetterà alle famiglie numerose in cui nessun membro riceve sussidio alcuno dallo stato e in cui siano presenti minorenni.

Prendiamo l' esempio di Milano, un comune che ha risposto subito alla possibilità comunicata dal Governo di erogare buoni spesa alle famiglie. Hanno avuto la possibilità di presentare domanda, scaduta a Marzo 2021, le famiglie con Isee non superiore ad euro 20.000. Anche in questo caso è possibile percepire un solo bonus a famiglia.

Due le possibilità di erogazione, attraverso carta prepagata o mediante installazione di un app ad hoc.

Nonostante la presentazione -telematica- delle richieste fosse già scaduta, l' ente aveva comunicato della possibilità, nel caso di risorse in esubero rispetto alle domande, di una riapertura dei termini. Per chi non avesse beneficiato quindi dei buoni spesa può essere utile chiedere informazioni direttamente in sede.

Sono i nuclei familiari con più di tre componenti e residenti nel comune di Milano a ricevere l'importo più alto del bonus spesa pari a 700 euro mentre riceveranno un buono spesa di 300 euro le famiglie meno numerose (fino a tre componenti). Il bonus deve esser speso nei punti vendita convenzionati.

Bonus spesa, uno sguardo ad alcuni comuni italiani

Analizziamo brevemente la situazione bonus spesa nei comuni italiani: Firenze, Catania e Siracusa.

Sono già scaduti a fine Aprile 2021 i bonus spesa cartacei del comune di Firenze, fino a quella data spendibili nei centri commerciali convenzionati. La domanda doveva esser presentata esclusivamente online solo da chi in possesso di un Isee inferiore ad euro 20.000.

E' di 8000 euro l' Isee massimo per richiedere il buono spesa nel comune di catania che esclude l' erogazione a favore di nuclei percettori di forme di ammortizzatori sociali. Il contributo va' dai 200 euro fino ad un massimo di 600. Segnaliamo il vicino comune di Gravina dove le richieste sono appena iniziate e scadranno giorno 11 Ottobre 2021.

Bonus spesa a Siracusa? E' del 31 Agosto 2021 il termine fissato dall' ente per la spendibilità dei bonus erogati che vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo (il più alto riscontrato) di 800 euro per le famiglie composte da cinque o più membri. Restrittivi i requisiti per la richiesta da parte del nucleo: nessun reddito da lavoro e mancata ricezione di qualsiasi tipo di sostegno pubblico (Rei , naspi, pensione, Rdc).

La curiosità delle famiglie italiane è ormai rivolta al 2022 ma difficile prevedere o meno un rinnovo dei bonus spesa anche per il prossimo anno. Lo stato emergenziale terminerà, a meno di una proroga, il 31 Dicembre 2021 e nulla è possibile sapere prima di quella data.