Bonus spesa attivi e richiedibili anche a giugno 2022. Ancora una volta, il Governo Draghi tende la mano alle famiglie a basso reddito predisponendo una nuova tornata di contributi da distribuire a tutti i Comuni sparsi in Italia. Si possono ottenere fino a 800 euro spendibili nell’acquisto di medicine, generi alimentari e nel pagamento delle utenze domestiche. Le domande sono partire già in molti Comuni italiani. Ecco quali sono e come richiedere subito i voucher spesa giugno 2022.

Si possono ottenere fino a 800 euro spendibili nell’acquisto di medicine, generi alimentari e nel pagamento delle utenze domestiche. Le domande sono già partite in molti Comuni italiani. Scopriamo subito come richiedere i voucher di spesa giugno 2022 e quali sono i requisiti da rispettare per poterne beneficiare.

Altro giro, altra corsa. Arriva una nuova tranche di Bonus spesa per le famiglie italiane in evidente stato di difficoltà economica, complice la crisi economica legata questa volta alla guerra Russia Ucraina.

Il Governo Draghi ha disposto un nuovo stanziamento economico ai Comuni che a loro volta provvederanno a distribuire i voucher di spesa ai nuclei familiari con ISEE basso. E questa volta si parla di cifre molto consistenti: i Bonus spesa di giugno 2022 già attivati in alcuni Comuni raggiungono la somma di 800 euro.

Ma vediamo subito quali enti locali hanno dato l’ok alla distribuzione di nuovi Bonus spesa a giugno 2022, quali sono le condizioni da soddisfare per poterne usufruire e come presentare le domande.

Bonus spesa, 800 euro a giugno 2022: Domande attive in quali Comuni

Così come avvenuto per il mese di maggio, anche a giugno 2022 si potranno richiedere i Bonus spesa partecipando ai bandi predisposti dal proprio Comune di residenza.

Le risorse disponibili, in alcuni casi, non sono ancora esaurite.

Per questo motivo, sono molti gli enti locali che hanno dato l’ok all’apertura di una nuova finestra temporale deputata ad accogliere le nuove domande per i Bonus spesa di giugno 2022.

A questo punto viene spontaneo chiedersi quali Comuni e città permettono ai residenti di ottenere fino a 800 euro di Bonus spesa. Cerchiamo di dare una risposta al quesito.

Le domande per beneficiare dei Bonus spesa fino a 800 euro sono attive nel Comune di Nettuno fino al 24 giugno 2022. Intorno alla metà del mese chiuderanno, invece, i termini per presentare domanda nel Comune di Caltagirone, mentre a Novate Milanese si avrà tempo fino al 30 settembre per presentare domanda d’accesso ai Bonus spesa 800 euro.

Discorso a parte per il Comune di Jesolo dove l’amministrazione Comunale ha dato via libera ad un nuovo bando di attribuzione dei Bonus spesa giugno 2022 valevole solo per l’estate.

Bonus spesa giugno 2022, fino a 800 euro: come spendere il voucher

I Bonus spesa 2022 sono concepiti come un vero e proprio sostegno economico a favore delle famiglie che versano in condizioni di estrema povertà. La loro utilità è ancor più significativa se si considera il contesto economico attuale.

L’impennata dei prezzi dei beni di consumo, i rincari del carburante (benzina, diesel, GPL) e l’aumento delle bollette stanno spingendo gli italiani a stringere la cinghia sempre di più per riuscire ad arrivare a fine mese.

Nonostante siano stati introdotti nel periodo della pandemia da Covid-19, molti Comuni italiani hanno predisposto nuovi bandi per la distribuzione dei Bonus spesa giugno 2022, o meglio delle risorse stanziate dal Decreto Sostegni Ter rimaste inutilizzate.

Questo spiega come mai alcune città hanno rinnovato la possibilità di richiedere i Bonus spesa fino a 800 euro anche nel mese in corso.

Trattandosi di iniziative comunali, i requisiti da rispettare variano da Comune a Comune, così come gli importi e i termini di presentazione delle domande. Il tutto nel rispetto delle indicazioni contenute nei bandi comunali.

Il voucher di spesa potrà essere utilizzato sono nei negozi accreditati e, se il bando del proprio comune di residenza lo consente, per pagare le bollette di luce e gas.

Chi è interessato, invece, a fruire di una serie di sconti sulle tariffe di luce, gas e acqua può fare affidamento ai Bonus sociali ARERA richiedibili anche a giugno 2022.

Bonus spesa, non solo 800 euro a giugno 2022: A Nettuno domande attive per un importo massimo di 500 euro

Nella lista degli enti locali che hanno predisposto nuovi Bonus spesa giugno 2022 spicca il Comune di Nettuno. La cifra sperò si allontana molto dai voucher fino a 800 euro previsti in altri comuni, ma il tetto massimo erogabile è comunque degno di nota.

I cittadini residenti potranno ottenere dei Bonus spesa fino a 500 euro, spendibili presso i nei negozi aderenti al programma “Bonus spesa giugno 2022”.

I requisiti da rispettare non sono particolarmente stringenti: serve la residenza entro i confini comunali, la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno. L’accesso ai Bonus spesa giugno 2022 del Comune di Nettuno è poi vincolato al rispetto di una soglia ISEE.

Il voucher potrà essere richiesto solo dalle famiglie con ISEE sotto i 10.000 euro e se non si percepiscono altri sostegni al reddito (Reddito di Cittadinanza, Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego, Cassa Integrazione).

Per quanto concerne gli importi, i Bonus spesa giugno 2022 variano nelle cifre in base alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente.

Un nucleo single (formato da una solo persona) avrà diritto ad un voucher di 150 euro. L’importo sale a 250 euro per le coppie, mentre 350 euro di Bonus spesa giugno 2022 spettano alle famiglie composte da tre persone.

Oltre questa soglia spetta un buono di 450 euro, mentre il tetto massimo di 500 euro andrà ai nuclei familiari con più di cinque membri.

La scadenza per presentare le domande per i Bonus spesa del Comune di Nettuno è fissata al 24 giugno 2022.

Bonus spesa giugno 2022, 800 euro e domande quasi in scadenza a Caltagirone: quali sono gli altri importi

Il primato dei Bonus spesa giugno 2022 di importo massimo più sostanzioso spetta al Comune di Caltagirone. Qui i residenti avranno la possibilità di presentare le domande fino al 15 giugno 2022.

Occorre, quindi, affrettarsi perché la scadenza è ormai vicina.

Come per il Comune di Nettuno, gli importi variano in base alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente. Ma vediamoli nei dettagli.

Un Bonus spesa di 300 euro andrà ai nuclei familiari formati da una sola persona, mentre le coppie avranno a disposizione un voucher da 400 euro spendibile negli acquisti alimentari.

Ancora più sostanzioso è il voucher di giugno 2022 spettante ai nuclei composti da tre e quattro membri: i primi avranno diritto ad un Bonus spesa di 600 euro, i secondi di 700 euro.

Un Bonus spesa di 800 euro (importo massimo) andrà alle famiglie composte da cinque o più membri.

Bonus spesa 2022, non solo 800 euro a tutti: quali requisiti a Novate Milanese

Passiamo ora al Comune di Novate Milanese. Ai residenti è stata data la possibilità di presentare nuove domande per accedere ai Bonus spesa giugno 2022.

Anche in questo caso, i requisiti sono pochi e non molto vincolanti: per ottenere i voucher di spesa serve la residenza nel Comune e un ISEE non eccedente i 20.000 euro.

Inoltre, occorre dimostrare di aver perso, sospeso o cessato la propria attività lavorativa, o di non essere più in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del Reddito di Cittadinanza.

Per quanto concerne gli importi, invece, ci si allontana molto dai Bonus spesa giugno 2022 fino a 800 euro. Prendendo in considerazione l’ISEE e la composizione numerica della famiglia, sono stati definiti diversi importi.

Un Bonus spesa giugno 2022 da 300 euro spetta alle coppie, 500 euro ai nuclei formati da tre/quattro persone, 600 euro di voucher alle famiglie composte da 5 persone, mentre l’importo massimo (650 euro) spetterà alle famiglie da 6 a più componenti.

In più, per ogni nucleo con all’interno un bambino al di sotto dei tre anni di età o un invalido è previsto un aumento di 50 euro.

La scadenza per presentare le domande dalla piattaforma del Comune di Novate Milanese è fissata al 30 settembre 2022.

Bonus spesa 2022 anche a Jesolo: in cosa consiste

Un Bonus spesa 2022 particolarmente interessante è quello disposto dal Comune di Jesolo. Essendo prossimi all’estate, i voucher verranno distribuiti a coloro che offriranno ad altri il proprio ombrellone noleggiato per la stagione nei giorni in cui si va in spiaggia.

Nello specifico, tutti i vacanzieri che lasceranno il proprio ombrellone ad altri quando non si ha intenzione di scendere in spiaggia riceveranno un Bonus spesa estivo valido per la stagione 2023, spendibile per gli acquisti quotidiani o per sottoscrivere il prossimo abbonamento.

Più giorni lascerai ad altri il tuo ombrellone, più aumenta l’importo del buono spesa da erogare.

Tutte le informazioni sul Bonus spesa 2022 del Comune di Jesolo le trovate QUI.