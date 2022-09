Al via nuovi Bonus spesa da 300 euro richiedibili dai cittadini entro il 30 settembre 2022. Coloro che sono in possesso di particolari requisiti, e rientrano entro una determinata soglia ISEE, possono presentare domanda per i nuovi voucher. Ecco chi sono i fortunati beneficiari e come richiederli.

Buone notizie per alcune famiglie italiane che potranno richiedere ancora per pochi giorni dei nuovi Bonus spesa da 300 euro. Si tratta ancora una volta di un aiuto alle famiglie italiane, soprattutto quelle numerose, che si trovano in situazione di difficoltà economica.

I nuovi Bonus spesa da 300 euro sono frutto dei fondi stanziati dal Governo Draghi in tempo di pandemia e che oggi vengono ancora erogati dalle amministrazioni locali per fronteggiare la sempre più pressante crisi economica causata dai rincari dovuti al conflitto Russia Ucraina.

L’ultimo periodo è stato caratterizzato da una brusca impennata dei prezzi causa di un aumento dei costi dei beni di prima necessità. Se pensiamo al grano e al mais i prezzi non sono mai stati cosi alti. La guerra ha avuto un grosso impatto sulla spesa delle famiglie italiane tanto da spingere le amministrazioni comunali ad erogare nuovi Bonus spesa.

In questi giorni sono tanti i Comuni italiani che stanno distribuendo nuovi Bonus spesa offrendo ai residenti la possibilità di accedere ai nuovi voucher. Tra questi ce n’è uno che ha deciso di erogare i nuovi Bonus da 300 euro entro il 30 settembre.

Vediamo subito di quale Comune si tratta e quali requisiti e soglie ISEE sono richiesti per poter presentare domanda

Bonus spesa con ISEE? Al via nuovi voucher da 300€. Ecco chi può richiederli

Il primo interrogativo da risolvere riguarda il Comune promotore dei nuovi voucher da 300 euro.

L’iniziativa è stata messa in campo dal Comune di Valverde che da ormai qualche giorno ha dato il via alla presentazione delle domande per la richiesta dei nuovi Bonus spesa 300 euro.

Come ormai la maggior parte dei buoni spesa messi in campo dai vari comuni anche questi voucher da 300 euro erogati dall’amministrazione di Valverde derivano da fondi inutilizzati derivanti dall’emergenza Covid-19 per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare previsto dal d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 e rifinanziato con decreto del 24 Giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I nuovi Bonus spesa hanno come obiettivo principale il sostegno delle famiglie che si trovano in forte difficoltà economica. I voucher fino a 300 euro devono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune di Valverde (CT).

Per richiedere basta rispettare pochi ma specifici requisiti.

I Bonus spesa fino a 300 euro potranno essere richiesti dai cittadini italiani, membri di uno Stato aderente all'Unione Europea, o essere titolare di permesso di soggiorno. Naturalmente è indispensabile essere residenti nel Comune di Valverde.

A ciò va aggiunta la necessità di possedere una certificazione ISEE ordinaria o corrente, in corso di validità non superiore ai € 10.000, oltre ad un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000.

Rispetto ad altri Bonus spesa comunali, l’amministrazione di Valverde prevede un ulteriore requisito: il nucleo familiare non deve essere conduttore ovvero titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8(ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili).

Nuovi Bonus spesa 300 euro pronti per essere erogati, quali sono gli importi

L’entità del voucher dei Buoni spesa erogati dal comune di Valverde varia in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

Non va dimenticato che il Bonus spesa può essere utilizzato esclusivamente presso i negozi individuati dallo stesso comune e solo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Nello specifico, il Bonus spesa in questione può arrivare a 300 euro ma diversi sono gli importi ottenibili.

Eccoli nello specifico:

150 euro per nuclei di 1 persona;

200 euro per nuclei composti da 2 persone;

250 euro per nuclei composti da 3 persone;

300 euro per nuclei composti da 4 o più persone.

Va sottolineato che la domanda per il Bonus Spesa deve essere presentata da un solo componente per nucleo familiare pena l’esclusione della domanda.

Come presentare domanda per i nuovi Bonus spesa da 300 euro

Le domande di partecipazione ai Bonus spesa da 300 euro devono essere esclusivamente compilate sui moduli predisposti dagli uffici comunali e scaricabili sul sito istituzionale.

Essa deve essere compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione necessaria.

È possibile presentare la richiesta di voucher da 300 euro entro e non oltre il 30 settembre 2022 tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale, oppure tramite PEC.