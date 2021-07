I bonus spesa riproposti dal Governo Draghi con il decreto sostegni-bis finalmente sono partiti in diversi comuni. Il fondo da 500 milioni è stato ripartito ed ora i vari assessorati alle politiche sociali stanno iniziando a pubblicare gli avvisi ed i bandi per l'accesso al bonus spesa 2021. Il decreto sostegni-bis ha introdotto una novità sul loro utilizzo che i comuni stanno iniziando ad applicare. Facciamo il punto e scopriamo alcuni bonus spesa di alcuni comuni.

I bonus spesa riproposti dal Governo Draghi con il decreto sostegni-bis finalmente sono partiti in diversi comuni. Il decreto aveva messo a disposizione un fondo di 500 milioni per riproporre il bonus spesa per i nuclei famigliari in condizioni di forte disagio economico, e che non hanno avuto alcun accesso ad altre forme di sostegno. I diversi comuni italiani hanno iniziato a pubblicare i bandi o regolamenti per l'accesso alla nuova tornata dei bonus spesa, che con il decreto sostegni-bis potranno essere usati anche con delle novità. Facciamo il punto e scopriamo alcuni bonus spesa di alcuni comuni.

Bonus spesa: cosa prevede il decreto sostegni-bis

Dopo i primi 400 milioni di euro stanziati nel 2020 per far fronte alle difficoltà legate alla perdita di lavoro, alla mancanza di sussidi, nel 2021 il bonus spesa ritorna grazie ad altri 500 milioni di euro stanziati con il decreto sostegni-bis. Questo fondo doveva essere ripartito tra i comuni italiani entro il 25 giugno, in base a due criteri, riconfermando quelli del 2020. Una parte del fondo, pari al 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartito in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; la restante parte è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. Quest'ultimo criterio misura l'indice di povertà. Il reddito medio nazionale è quello rilevato nel 2018, mentre il reddito pro-capite rilevato da ogni Comune sempre nel 2018, è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

In ogni caso ogni Comune non potrà ricevere meno di 600 euro.

Bonus spesa: chi può fare domanda

L'art.53 del decreto sostegni-bis che istituisce il fondo per i bonus spesa, non indica alcun parametro da rispettare per poter fare richiesta del bonus spesa, rimandando come era già successo nel 2020, ai vari bandi dei comuni la determinazione delle regole e parametri. Il decreto sostegni-bis fissa però l'obiettivo del bonus spesa, richiamando il fatto che questa misura deve essere destinata a sostenere le famiglie che sono in un stato di bisogno per far fronte alle normali spese quotidiane come quelle alimentari. La novità del bonus spesa 2021 è rappresentata dal fatto che il bonus spesa può essere usato anche per pagare i canoni di locazione e le utenze domestiche.

Il disagio economico è la condizione di base per poter farne richiesta, e come successo nel 2020, chi già percepisce altre forme di sostegno, come il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, la NASpI o la cassa integrazione, non potrà accedere al bonus spesa. Ma come è stato scritto poco fa, i singoli comuni avranno l'onere di definire i vari regolamenti. Allora vediamo alcuni esempi che si sono già attuati in alcuni comuni.

Bonus spesa: a Gela fino a 800 euro

Nel comune di Gela, il bonus spesa sono attivi. Sono destinati a coloro che fanno parte di nuclei famigliari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Il bonus spesa può essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale e della casa, bombole del gas, DPI e pasti pronti). A renderlo noto è l’assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo.

Di seguito l'ammontare del bonus spesa, come determinato dal comune di Gela:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

400,00 € per un nucleo composto da due persone;

600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

I requisiti previsti dal regolamento del comune sono i seguenti, e devono essere in capo all'intestatario della scheda anagrafica:

non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

non dev’essere destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere

attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici.

L'invito dell'assessore Gnoffo è a presentare domanda solo se in possesso di tutti i requisiti e a prestare attenzione a compilare correttamente la domanda. La domanda può essere compilata dalla piattaforma SocialBonus.

Bonus spesa: Aosta li attiva per la prima volta

Il capoluogo della Valle d'Aosta ha attivato i bonus spesa in sostituzione della consegna diretta dei beni di prima necessità. I bonus spesa chiarisce il comune sono

utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, si legge nella delibera approvata giovedì 8 luglio.

I requisiti per ottenere il bonus spesa sono definiti nella stessa delibera. Il primo requisito è la residenza ad Aosta alla data di presentazione della domanda. Il requisito economico, di forte disagio invece è basato sul valore dell'ISEE o in alternativa su un'importante riduzione del reddito. Nel primo caso l'ISEE non deve superare 8.500 euro, mentre in caso di peggioramento della condizione lavorativa, di uno o più componenti, il valore dell'ISEE non deve superare 17.000 euro. Gli importi sono variabili in base alla composizione del nucleo famigliare:

100 euro per una persona, 200 per due, 300 per tre, 400 per quattro e 500 per cinque o più persone.

Nuovi bonus spesa a Santarcangelo di Romagna

Nel comune della provincia di Rimini, Santarcangelo di Romagna, sono 170 mila euro i fondi arrivati dal fondo bonus spesa. Come previsto dal decreto sostegni-bis, l'assessorato ai servizi Sociali ha predisposto il piano di aiuti che va dall’erogazione di una nuova tranche di buoni spesa alimentari al sostegno per ridurre il peso dell’affitto, fino a tutta una serie di interventi direttamente gestiti dalle assistenti sociali per far fronte alle maggiori criticità dei nuclei familiari. I tempi sono stretti. Entro agosto saranno erogati i bonus spesa per l'acquisto dei generi alimentari. La scelta del comune di Santarcangelo di Romagna è di andare a sostenere i 186 nuclei famigliari che ne avevano beneficiato in precedenza, senza alcuna necessità di presentare domanda. Come ha commentato l'assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi

Poiché riteniamo che i 186 nuclei che hanno beneficiato di un analogo aiuto nei mesi scorsi per una somma complessiva di 48.350 euro, presentando tutta la documentazione necessaria, difficilmente possano aver risolto completamente i problemi economici manifestati, assegneremo agli stessi ulteriori buoni spesa alimentari sulla base del numero dei componenti della famiglia, senza che debba essere avanzata alcuna richiesta.

Gli importi variano in base alla composizione del nucleo famigliare. Per famiglie fino a due componenti verrà assegnato un buono spesa di 150 euro, quelli con quattro componenti potranno ritirare buoni spesa per 300 euro, mentre le famiglie composte da più di quattro persone riceveranno buoni spesa per 450 euro.

Un'altra parte del fondo invece andrà a supportare le famiglie che si trovano in difficoltà nel pagare utenze, medicinali, affitti e sarà gestito direttamente dalle assistenti sociali.

Bonus spesa: cosa fare per richiederlo nel resto d'Italia

Abbiamo riportato solo alcuni esempi di comuni italiani che, avendo ricevuto lo stanziamento del nuovo fondo per il bonus spessa 2021, hanno dato l'avvio all'erogazione degli stessi, attraverso una regolamentazione presente sul sito istituzionale del comune. Il consiglio è quello di verificare sul sito del proprio comune di residenza, nell'area sociale o sostegni sociali, se ci sono avvisi o regolamenti per il bonus spesa 2021. Come potrebbero essere i bonus spesa nel tuo comune?

In base al bando si potranno conoscere i requisiti di accesso al bonus spesa e quindi se la propria famiglia ha i requisiti per accedere al bonus. La domanda potrà essere presentata in diverse modalità: dal modulo online, all'invio della documentazione per mail, oppure la compilazione della domanda da un portale dedicato. Non è ancora chiaro se invece si potrà presentare domanda di persona presso gli uffici.

Una volta presentata la domanda, si dovrà attendere l'esito di accettazione da parte del Comune. Solo in seguito si avrà accesso al bonus spesa che potrà essere rappresentato da un voucher cartaceo o elettronico, oppure una card ricaricata dell'importo spettante, oppure sarà il Comune stesso a farsi carico della spesa e del pagamento delle bollette e dell'affitto.