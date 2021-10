Il potere di acquisto delle famiglie italiane è diminuito col tempo. Il Bonus Spesa è un aiuto economico che va dai 100 ai 700 euro per ogni famiglia in difficoltà per l'acquisto di beni di prima necessità e per coprire i costi di lacazione. Partite le prime erogazioni di autunno da parte dei singoli Comuni, ma il bonus va richiesto entro il 31 dicembre 2021.

Il potere di acquisto delle famiglie italiane è diminuito col tempo. La pandemia da Covid 19 ha dato il colpo definitivo a un’economia già traballante di suo, andando a influire sugli aspetti quotidiani. Le famiglie hanno così tagliato i costi per l’acquisto di prodotti non essenziali, ma bisogna comunque far fronte al fabbisogno giornaliero con l’acquisto di beni di prima necessità.

Studiata come forma di contrasto alla povertà per sostenere le famiglie meno indigenti e soffocate da problemi economici, il Governo Conte aveva istituito il cosiddetto Bonus Spesa, poi ripreso e rinnovato dal Governo Draghi nel 2021, il quale ha finanziato la riforma con più di 500 milioni di euro per il sostentamento di tante famiglie italiane che non arrivano a fine mese.

All’inizio dell’estate il Bonus Spesa è stato rinnovato e dall’inizio dell’autunno è possibile richiederlo, ma entro il 31 dicembre 2021, data ultima per fare domanda. Non sappiamo se il credito sarà prorogato anche nel 2022, perciò restano poco più di due mesi per ottenerlo. Il bonus di autunno comporta alcune novità che vanno tenute da conto.

Vediamo dunque in cosa consiste il Bonus Spesa, affrontato già in questo articolo, fino a quando richiederlo, i requisiti da rispettare e cosa si può comprare con le somme erogate da ogni singolo Comune, il quale adotta criteri differenti.

Bonus Spesa. Gli acquisti che è possibile fare col credito ricevuto

Come accennato poco più su, spetta al singolo Comune stabilire le somme da erogare alle famiglie, in base ai requisiti forniti al momento della domanda, sempre facendo riferimento ai dati stabiliti dal Decreto Ristori emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il giugno scorso a favore delle famiglie in difficoltà.

I singoli Comuni stanziano le somme per le singole famiglie. Queste hanno così la possibilità di acquistare beni di prima necessità, come alimenti da mettere in tavola o prodotti che servono per la quotidianità, ma anche sostegni per recuperare i costi di locazione. Il costo di locazione varia a seconda del tipo di contratto di affitto che si ha, il Bonus Spesa perciò è molto utile per coprire tali spese.

Alcuni consigli sul Bonus Spesa

A beneficiare del buono sono tutte quelle famiglie in difficoltà economiche, specialmente quelle colpite profondamente dalla pandemia: parliamo di lavoratori dipendenti o imprenditori che a causa delle restrizioni imposte dal Governo per far fronte all-emergenza Covid hanno visto ridursi drasticamente stipendi e introiti, subendo gravi perdite in termini economici.

Il Bonus Spesa altro non è che un voucher da spendere nei supermercati per l’acquisto di beni di prima necessità. A differenza del 2020, i buoni del 2021 sono validi anche per coprire le spese sugli affitti e i costi di locazione.

Bonus Spesa. Chi può beneficiarne

Come detto, i beneficiari del buono sono le famiglie meno abbienti, le quali devono tener presente le informazioni fornite dai singoli Comuni di appartenenza. Si tratta di nuclei familiari, ma anche coppie o single, che hanno sofferto e visto calare gli introiti a causa dell’emergenza sanitaria, e che non percepiscono altre forme di assistenza economica.

Ad esempio, chi percepisce già il Reddito di Cittadinanza non può far far domanda per ricevere il Bonus Spesa, così come chi riceve la Naspi, indennità di disoccupazione, il Reddito di Emergenza o anche la disoccupazione. Queste persone non possono fare domanda perché già assistiti dallo Stato.

Il Bonus Spesa varia per ogni Comune. Partiti i primi pagamenti

Per fare domanda per accaparrarsi il Bonus Spesa 2021 non è una procedura difficile, si fa tutto online, perciò chi ha dimestichezza con le piattaforme web ci impiega pochi minuti. Basta collegarsi sul portale web del proprio Comune di appartenenza e andare alla sezione dedicata ai Bonus dello Stato, in questo caso Bonus Spesa, ovviamente. Inserire tutti i dati richiesti e infine inviare la domanda.Per informarsi ecco la piattaforma dedicata al Bonus Spesa.

A questo punto il Comune impiegherà qualche giorno per fare gli accertamenti necessari e dare una risposta al richiedente. Il Bonus Spesa 2021 può essere richiesto anche telefonicamente, chiamando gli uffici del Comune interessato. Le graduatorie saranno poi inserite in una lista visionarie direttamente sul sito del Comune stesso.

La documentazione da fornire in caso di domanda

Ogni cittadino che intenda richiedere il Bonus Spesa 2021 è tenuto a presentare precisi requisiti, che come mostra la tabella fornita dal sito Informazionefiscale.it sono:

Reddito ISEE della famiglia (i cui limiti variano a seconda del Comune)

Essere cittadini residenti nel Comune in si presenta domanda

Fornire nel dettaglio i dati del patrimonio familiare

Indicare se si è proprietari di casa o se si è in affitto

Indicare se si è acceso un mutuo

Indicare se in famiglia ci sono pensionati o individui percettori di altre forme di sussidi economici

Indicare il proprio stato lavorativo

Fornire indicazioni nel caso in cui si abbiano già ricevute in passato altre forme di agevolazione

Una volta fatta la domanda, il Comune accerterà la situazione e deciderà se accettare la richiesta o se negarla. Nel caso di accettazione, il Comune fornirà l’assegno mensile, che potrà essere spedito a domicilio oppure inserito come voucher online, che andrà poi stampato e sarà valido come buono acquisti.

I buoni potranno essere esibiti in cassa, nei supermercati, oppure potranno essere compresi in carte prepagate con cui effettuare pagamenti online per pagare bollette e affitti. Alcuni Comuni mettono a disposizione addetti alle consegne dei voucher a domicilio. In lista sono presenti le grandi catene di supermercati che accettano i buoni spesa, come Conad, Eurospin, Carrefour e Coop. Qui ad esempio ci sono in elenco quelli della Regione Lazio.

Le somme relative al Bonus Spesa

Questi assegni erogati dallo Stato per il Bonus Spesa 2021 a quanto ammontano? Sappiamo che il totale dei finanziamenti elargiti è di 500 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto a quelli forniti dal Governo Conte nel 2020. La media erogata dai Comuni italiani è attorno alle 300 euro, una buona somma per venire incontro a tutte le famiglie in difficoltà, ma variano dai 100 euro e arrivano fino a 600 euro per nucleo familiare.

Vediamo ora la situazione per i singoli Comuni con i relativi link, sono solo alcuni esempi, e quindi per controllare la situazione del vostro Comune siete pregati di informarvi bene sul portale: