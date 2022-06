Nel 2022 c’è la possibilità di richiedere un bonus sport per chi ha figli minori che praticano attività sportive. L’obiettivo è sostenere le famiglie, in particolare quelle a basso reddito, grazie a un contributo economico di 800 euro. La scadenza, fissata a giugno, viene prorogata al mese di luglio.

Nel 2022 c’è la possibilità di richiedere un bonus sport per chi ha figli minori che praticano attività sportive. Un'opportunità anche per i genitori che non sempre hanno la possibilità di sostenere il pagamento delle iscrizioni e della frequentazioni a centri o associazioni sportive.

La misura si prefigge un duplice obiettivo. Da una parte, infatti, il bonus è stato introdotto come incentivo per i bambini e i ragazzi che praticano sport, tenendo soprattutto conto del periodo emergenziale appena trascorso, caratterizzato dalla chiusura delle palestre e dello stop per le associazioni sportive dilettantistiche. Dall’altra, l’intervento va a sostenere, con un contributo economico, le famiglie meno abbienti, così da abbattere i problemi economici legati al pagamento di strutture ed enti sportivi.

L'invio del modello ISEE non è, però, obbligatorio in fase di richiesta (benché sia determinante per la creazione delle graduatorie).

Non si tratta di un bonus per tutti. In effetti, il bonus sport è riconosciuto ai bambini e ai ragazzi, in età compresa tra i 5 e i 18 anni, che vivono nel Lazio. Il bando è stato pubblicato dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro con l’obiettivo di favorire la partecipazione di bambini e adolescenti alle attività sportive.

C’è più tempo, adesso, per richiedere il contributo. Il termine per la presentazione delle richieste, infatti, era stato inizialmente fissato al 30 giugno 2022, ma è ora ha subito una proroga. Il modulo da compilare per fare richiesta è disponibile nel bando pubblicato sul sito ISMA (Azienza Pubblica Servizi alla Persona).

Vediamo, allora, da quando è possibile richiedere il bonus sport per i giovani, a quanto ammonta e quanto tempo c’è ancora per inviare la richiesta.

Bonus sport per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni: proroga per le domande

È possibile richiedere il nuovo bonus sport per i giovani che hanno residenza nella Regione Lazio.

Il bando, pubblicato nei primi giorni di maggio, contiene tutte le informazioni necessarie sulla nuova iniziativa che ha l’obiettivo di incentivare i giovani, in età compresa tra i 5 e i 18 anni, a praticare attività sportiva e di sostenere i genitori, grazie a un contributo economico, in questa scelta.

Prima di fornire tutti i dettagli sul nuovo contributo per le famiglie, comprese le modalità di presentazione della domanda e i requisiti da possedere, vediamo quali sono le ultime novità sull’iniziativa del Lazio.

Le famiglie, infatti, hanno ora più tempo per presentare richiesta. Se inizialmente la data di scadenza per l’invio delle richieste era stata fissata alla fine del mese di giugno, con l’avviso pubblicato sul sito ISMA si comunica la proroga al 15 luglio 2022.

Le famiglie con figli fino ai 18 anni hanno, quindi, tempo fino alla metà del prossimo mese per compilare il modulo e inviare la richiesta.

Bonus sport 2022: chi può richiederlo e quali sono i requisiti

In linea generale, il bonus sport della Regione Lazio, attivo nel 2022, è riconosciuto a:

bambini e ragazzi che vivono nel Lazio e che sono iscritti per l’anno 2021/2022 a corsi o attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche o enti di promozione sportiva.

Il bonus può altresì essere richiesto per la preiscrizione dei bambini/ragazzi all’anno 2022/2023.

Oltre a permettere ai giovani di dedicarsi ad attività sportive, il contributo ha lo scopo di sostenere i genitori nelle spese. In particolar modo, viene data attenzione ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo, però, non significa che presentare il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia necessario per accedere al beneficio.

La certificazione, più che altro, è utile nel momento in cui vengono stilate le graduatorie. Come vedremo nei prossimi capitoli, infatti, più basso è l’ISEE, più si alza il punteggio assegnato.

Bonus sport 2022, quali sono gli importi e come si riceve

Ma a quanto hanno diritto le famiglie grazie al bonus sport? L’importo del beneficio ammonta a 800 euro, una tantum, che i genitori potranno ricevere direttamente con accredito sul conto corrente.

I contributi vengono erogati fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione. Sono 80.000 euro i fondi stanziati per il triennio 2021-2023 in favore delle famiglie residenti nel Lazio.

Al momento della compilazione della domanda, quindi, verrà richiesto di indicare l’IBAN sul quale si intende ricevere il contributo.

Le famiglie hanno la possibilità di richiedere il bonus per ogni figlio minorenne. Per ogni figlio andrà compilato un modulo. La famiglia, dunque, ha la possibilità, nel caso, per esempio, di una famiglia in cui siano presenti due figli, di ricevere un importo di 1.600 euro. In questo caso, per ogni figlio va presentato apposito modulo (a breve vedremo dove trovarlo e come compilarlo).

Come richiedere il bonus sport 2022 e quali documenti presentare

Come abbiamo visto, ci sarà più tempo per inviare la richiesta per il bonus sport. Entro il 15 luglio 2022, dunque, il genitore deve provvedere all’invio della domanda scegliendo tra due possibilità:

la domanda può essere presentata a mano all’ufficio Protocollo degli ISMA (dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì) OPPURE si può spedire la domanda per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La domanda viene annullata qualora sulla busta non sia presente la dicitura “Contributi sport”.

Nella busta va inserita tutta la documentazione necessaria che deve essere quanto più completa possibile, dal momento che anche questo, assieme al valore dell’ISEE, permette di ottenere un punteggio più alto per la graduatoria.

In particolare, la documentazione include la copia del documento d’identità, la certificazione ISEE in corso di validità (ISEE 2022) e l’attestazione di iscrizione all’attività sportiva, la quale viene rilasciata dall’ente/società di riferimento.

Inoltre, va compilato il modulo di domanda. Sul modulo, in particolare, vanno inseriti dati come nome, cognome, data di nascita, numero di telefono ed e-mail e va dichiarato il valore dell’ISEE.

Sul modello, infine, va indicata la quota di partecipazione dell’intera stagione sportiva e l’importo eventualmente già versato.

Bonus sport 2022, le graduatorie: perché affrettarsi con l’invio della domanda

Come abbiamo già accennato nei precedenti paragrafi, ci sono alcuni fattori, tra cui il valore dell’ISEE, che incidono sulla determinazione del proprio posizionamento nella graduatoria finale.

Trattandosi di un bando, infatti, non tutti avranno diritto a ricevere il bonus sport da 800 euro, ma la posizione guadagnata dipenderà da alcuni elementi a cui porre particolare attenzione, per esempio:

il valore dell’ISEE; la completezza della documentazione presentata; la data di arrivo della richiesta.

Per quanto riguarda il primo punto, a uno specifico valore dell’ISEE corrisponderà un certo numero di punti (per esempio, chi ha un ISEE fino a 8.000 euro guadagnerà 10 punti, chi, invece, ha un ISEE dai 16.000 ai 24.000 euro ne guadagnerà 4 e così via). Inoltre, chi non presenta l’ISEE oppure chi ha un ISEE superiore a 24.000 euro, avrà diritto a un solo punto.

È possibile consultare le tabelle dei punti relativi al valore dell’ISEE sempre sul bando per il bonus sport.

A incidere sulla graduatoria, però, come abbiamo visto, sarà anche la completezza della documentazione (è importante, dunque, porre attenzione ai documenti da inserire) così come la data di arrivo della domanda.

Il consiglio, quindi, è non ridursi all’ultimo momento per inviare richiesta per il bonus sport. Prima si invia la domanda e più opportunità si hanno, a parità di punteggio, di guadagnare posizioni in graduatoria.