Nuova indennità omnicomprensiva per i collaboratori sportivi previsto dal Decreto Sostegni bis di recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il bonus, erogato una tantum, avrà un importo che andrà da un minimo di 540 euro ad un massimo di 1600 euro in base ai redditi percepiti dal lavoratore nel periodo di imposta 2019 .

Stando all'ultima bozza del Decreto Sostegni bis approvato recentenmente dal Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati nuovi fondi per le società sportive. I nuovi bonus per i collaboratori sportivi saranno erogati per i mesi di aprile e maggio.

Nessuna novità riguardo l’erogazione del bonus. Come previsto dal precedente Decreto Sostegni, l’indennità verrà erogata dalla Società Sport e Salute s.p.a in base alle risorse che lo Stato ha messo a disposizione.

Bonus sportivi nel Sostegni bis: gli importi

L’ultima versione del decreto Sostegni bis, quella approvata dal Consiglio dei ministri, ha stanziato per i collaboratori sportivi un bonus che varia in relazione al reddito percepito dal beneficiario nel corso del 2019. L’indennità non sarà erogata in una unica soluzione ma divisa in due mensilità aprile e maggio con due diversi versamenti e con importi decisamente più contenuti a dispeto di ogni aspettativa.

Purtroppo anche le società sportive sono state duramente colpite dalla pandemia e costrette ad una chiusura forzata. Ed è il motivo per cui anche per questa categoria sono stati previsti una serie di aiuti. Purtroppo però il nuovo bonus sarà più basso rispetto alle aspettative. Infatti la nuova indennità andrà a coprire solo le mensilità di aprile e maggio, giugno resta escluso.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo, mentre la gestione dell’erogazione resta di competenza della Società Sport e Salute s.p.a

Dunque l’atteso decreto sostegni bis ha confermato gli aiuti per i collaboratori sportivi per altre due mensilità. Tuttavia l’importo sarà decisamente più basso del previsto.

Bonus sportivi nel Sostegni bis: i requisiti

Il nuovo bonus ripercorre le modalità già viste nel precedente decreto sostegni. In altre parole l’importo dell’indennità varierà in base alle 3 fasce di compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019, con la non trascurabile differenza che il totale sarà inferiore, oscillerà tra un minimo di 540 euro e un massimo di 1600 euro a seconda del reddito percepito.

Vediamo quali saranno i requisiti reddituali adottati:

1.600 euro ( 800 euro al mese) per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 pari a 10.000 euro annui;

( 800 euro al mese) per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 annui; 1.070 euro ( 535 euro al mese) per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro annui;

( 535 euro al mese) per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 compresi 540.00 euro ( 270 euro al mese) per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 in misura inferiore a 4.000 euro annui.

Bonus sportivi, sostegni bis:la novità del fondo attività chiuse

Molte realtà del settore sportivo sono state costrette ad una chiusura totale a seguito delle misure restrittive. Una delle novità del DL Sostegni bis è l’aver previsto un vero e proprio fondo per le attività economiche chiuse. Le risorse stanziate per il fondo sono pari a 100 milioni di euro.

Destinatari della misura sono le attività che a causa delle restrizioni hanno chiuso per almeno quattro mesi.

I fondi saranno erogati entro i trenta giorni successivi all’emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che stabilirà i criteri di attribuzione delle risorse, che dovrà essere approvato a sua volta entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis.

Bonus sportivi nel sostegni bis: a chi spetta

I nuovi bonus di aprile e maggio, come abbiamo già visto nel precedente Decreto Sostegni, spettano ai collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Nello specifico, la bozza del decreto sostegni bis comprende, tra i destinatari dell’indennità, i lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione presso i seguenti enti:

Comitato Olimpico Nazionale (CONI);

(CONI); Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

(CIP); Federazioni sportive nazionali;

discipline sportive associate,

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

Società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Bonus sportivi nel sostegni bis: le incompatibilità

Anche per il bonus collaboratori sportivi si apre il tema delle incompatibilità, come d’altronde per tutte le indennità della stessa natura previste dai vari provvedimenti che si sono succeduti da quando è esplosa la pandemia.

Nello specifico il bonus è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che non hanno percepito i seguenti importi:

reddito di cittadinanza;

reddito di emergenza;

bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo;

redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR;

redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR;

e assimilati di cui agli pensioni di ogni genere, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità ;

con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità cassa integrazione Covid.

A seguito della pubblicazione del DL Sostegni bis in Gazzetta ufficiale, tutta la parte di gestione operativa sarà di competenza della Società Sport e Salute.

Bonus sportivi nel sostegni bis: come fare domanda

Si suppone che l’erogazione seguirà la stessa strada percorcorsa con il provvedimento precedente per cui:

i soggetti che hanno già usufruito della misura non dovranno presentare una nuova domanda , il bonus verrò riconosciuto in automatico;

, il bonus verrò riconosciuto in automatico; chi invece non ha mai usufruito del bonus, dovrà presentare la richiesta utilizzando l'apposito modulo presente sul sito di Sport e Salute.

È bene sottolineare che ai fini dell’erogazione delle indennità, i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti per legge. A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

La Società Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica e provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Bonus sportivi nel sostegni bis: come accedere alla piattaforma Sport e Salute

La Società Sport e Salute provvederà all’invio una email ai soggetti beneficiari del bonus che consentirà l’accesso alla piattaforma.

I beneficiari del bonus sportivi, come abbiamo già detto, sono tenuti alla conferma del possesso dei requisiti e la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività.

Coloro che beneficeranno del bonus dovranno prendere appuntamento per l’accesso in piattaforma inviando un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma il collaboratore sportivo deve seguire le indicazioni e successivamente confermare l’invio.

La società Sport e Salute comunica che sono disponibili ulteriori canali si supporto. Infatti è possibile contattare il numero 06.32722020, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 .