I bonus stagionali 2022 sono i nuovi aiuti che il Governo Draghi sta cercando di garantire per tutti i settori colpiti dalle nuove ordinanze del Ministero della Salute, in particolare discoteche e agenzie di viaggio e turismo. Ma vediamo insieme a quanto ammonta il nuovo fondo e a chi spetta per davvero

I bonus stagionali 2022 saranno anche per il turismo.

I ristori previsti dal prossimo Decreto Sostegni, secondo quanto disposto dal Governo Draghi, riguarderanno sia il settore dell'intrattenimento, come i locali da discoteca e da spettacolo, ma anche le varie agenzie di viaggi e i locali adibiti al turismo.

Proprio questi ultimi, a causa della recrudescenza del Covid grazie alla variante Omicron, hanno avuto una botta d'arresto.

Il vantaggio del Decreto Sostegni di questo anno è che avrà probabilmente un fondo molto più cospicuo, visto che a venire colpiti non saranno tutti i settori del terziario, quindi centinaia di migliaia di attività, ma solo alcuni settori, anche se molto ben avviati e decisivi nell'economia.

In questo articolo faremo il punto della situazione in merito, e vedremo a quanto ammonta stavolta il bonus in previsione.

Bonus stagionali 2022: ecco a chi spetterà

Secondo le ultime notizie in merito ai bonus stagionali 2022, il Governo Draghi ha voluto stanziare un nuovo fondo di sostegni per tutte le attività che, a causa della ripresa del Covid per via della variante Omicron, potevano contribuire indirettamente alla diffusione di quella che è attualmente la malattia più contagiosa di sempre.

Pertanto, poco prima del giorno di Natale, il Ministero della Salute ha disposto la chiusura e la limitazione alle attività relative allo spettacolo, all'intrattenimento e anche al turismo, quest'ultimo già colpito duramente a causa della riduzione delle prenotazioni.

Perché nel mese di dicembre, a causa delle prime notizie dell'Omicron, ci sono state una serie di disdette presso hotellerie, ristoranti, resort e servizi termali e sciistici, che ha portato ad una riduzione notevole dell'indotto commerciale.

Per questo il Decreto Sostegni riguarderà anche loro, perché, anche se non proprio bloccati dalle ordinanze, hanno visto ridursi gli affari grazie all'ennesima variante.

Bonus stagionali 2022: ecco cosa prevede il Decreto Sostegni

I bonus stagionali sono una serie di supporti economici stabiliti tramite un decreto attuativo formalizzato dal Governo, sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e finanziato dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Non sono mancati negli ultimi 20 mesi supporti del genere, basti citare il caso del Reddito di Emergenza, il supporto per tutte le famiglie e i lavoratori che, causa restrizioni e lockdown, hanno visto il proprio reddito azzerarsi, e le spese arrivare a cifre terrificanti.

Il loro costo per le casse dello Stato è stato gravoso, si parla di decreti che sono costati diverse decine di miliardi di euro ad ogni stanziamento.

Ma almeno ha portato, assieme ad una condizione epidemiologica migliore e al successo della campagna vaccinale, ad una forte ripresa dell'economia, conclusasi a dicembre 2021 con un 6,3% di PIL in più.

Per evitare che quanto fatto per la ripresa non vada disperso, il Governo Draghi ha disposto il 20 gennaio 2022 lo stanziamento di un fondo di 1,5 miliardi di euro per i settori colpiti dalla recente esplosione epidemiologica.

Bonus stagionali 2022 anche per il turismo!

Per questi bonus stagionali, è stato disposta l'assegnazione di un fondo per il turismo, cioè per agenzie di viaggio e tour operator, a seguito di quanto avvenuto a dicembre 2021.

Dopo il mese di novembre, in cui, grazie al bonus Terme, le attività termali e di benessere hanno registrato ben 300 milioni di euro di indotto, prima di fine anno il sistema è andato di nuovo in crisi a causa del crollo delle prenotazioni.

Con l'approdo in Italia della variante Omicron, e l'esplosione dei contagi che hanno portato ad una conta quotidiana di oltre 200mila nuovi positivi, molti turisti (stranieri e non) hanno preferito limitare i viaggi, disdicendo la propria prenotazione presso hotel o servizi di ristoro vari.

In poco tempo, sono state registrate 120 milioni di presenze in meno a fine anno, un danno terrificante per tutta la filiera.

Questo è il principale motivo per cui, pur non essendo stati sottoposti a limitazioni e chiusure al pari dei locali di intrattenimento, sono stati accettati all'interno del Decreto Sostegni.

Anche se con misure economiche decisamente diverse rispetto alle restanti parti.

Bonus stagionali 2022: ecco a quanto ammontano

La disposizione di un solo miliardo e mezzo di euro è stato visto in maniera abbastanza critica da parte delle varie associazioni di categoria, e anche dalla Confindustria stessa.

Anche perché la stessa partizione del fondo non è come quello che abbiamo visto con i vari decreti Ristori, nel caso del precedente governo Conte II, e i due decreti Sostegni del Governo Draghi.

Nel caso di quest'ultimo decreto, si parla di:

500 milioni di euro per gli enti locali e regionali (praticamente il fondone Covid del 2020),

di euro per gli e (praticamente il del 2020), 200 milioni di euro per il settore del trasporto pubblico locale,

di euro per il settore del 200 milioni di euro per il comparto del commercio al dettaglio,

di euro per il comparto del al 230 milioni di euro per il settore turistico,

di euro per il 128 milioni di euro per agenzie di viaggio e tour operator,

di euro per di e tour operator, 110 milioni di euro per librerie, cinema e tratri,

di euro per e tratri, 40 milioni di euro per il settore sportivo,

di euro per il 20 milioni di euro solo per discoteche e sale da ballo.

Non è un finanziamento molto generoso, visto che l'ultimo decreto Sostegni, quello -bis di giugno 2021, ha previsto risorse, per i servizi finiti in lockdown tra gennaio e aprile 2021, per ben 40 miliardi di euro!

Bonus stagionali 2022: ecco a chi spettano

I bonus stagionali 2022 non riguarderanno ovviamente tutti i settori. Non è infatti uno stanziamento in "vecchio stile", perché al momento non è necessario, visto che gli unici settori che stavolta si ritrovano sotto una specie di lockdown sono:

discoteche,

sale da ballo.

Mentre quelli colpiti da disdette e crolli di fatturato a causa dell'aumento dei contagi sono:

agenzie turistiche,

tour operator,

cinema,

teatri,

locali sportivi,

attività di catering,

wedding planning,

commercio al dettaglio,

al dettaglio, librerie,

tessile e moda.

Non si parla di tutte le attività del terziario, fatta eccezione per i servizi essenziali e per quelli emergenziali, ma solo di alcuni settori del codice ATECO.

Anche se va detto che, causa caro bollette e inflazione galoppante, a questo ritmo saranno tutti i settori a venire colpiti. Già si segnala, solo per via dell'aumento delle bollette, di un 0,8% in meno di PIL per la previsione di quest'anno.

Inoltre, c'è anche l'idea di procedere, secondo quanto detto dal sottosegretario al MEF, Alessandra Sartore, a ulteriori interventi a fondo perduto, in maniera forfettaria, almeno per il primo trimestre del 2022.

Bonus stagionali 2022: ecco come funziona il credito d'importa

Come avrai notato, nella partizione dei bonus stagionali c'è la voce riguardante ben 128 milioni di euro per le agenzie di viaggio e i tour operator.

In realtà quel fondo non è sottoposto ad una vera e propria quota forfettaria, a fondo perduto, ma ad un credito d'imposta.

Questo significa che più che un rimborso è un'incentivo all'investimento, come già è stabilito per il settore delle hotellerie in merito agli affitti.

Col credito d'imposta si potrà provvedere ad aiuti diretti agli operatori, così da coprire anche un'eventuale decontribuzione del personale.

Come criterio di erogazione è probabilmente più a favore dello Stato che a favore degli esercenti, che si vede così dilazionare un eventuale pagamento alle maestranze, invece di provvedere ad aiuti immediati come già disposto per enti locali e regionali, o nel caso del settore del commercio al dettaglio (librerie, tessile e moda).

Per queste ultime invece sembra che la gestione del fondo spetterà ad Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.

Altro nodo però da sciogliere, dopo la questione del fondo stanziato, rimane comunque quello dei tempi di arrivo di questi aiuti.

Bonus stagionali 2022: ecco quando arrivano!

Il problema non è così semplice, visto che agli esiti delle ultime erogazioni in merito al Reddito di Emergenza e ad altri supporti emergenziali.

A causa dei colli di bottiglia verificatesi già nel 2020 con la prima rata di aprile, e poi successivamente nei mesi di settembre e ottobre, il Governo Draghi dovrà provvedere a snellire le pratiche, come richiedere Confindustria, anche perché ne va di mezzo l'intera filiera.

Si parla di due settori, quello dell'intrattenimento e del turismo, che hanno segnato quasi zero nel 2020 e a inizi 2021, per via delle chiusure e dell'impennata di contagi.

Solo le discoteche, da marzo 2020, saranno rimaste aperte solo per alcuni mesi di estate, sia nel 2020 sia nel 2021. La ripartenza per loro doveva essere nel periodo invernale, ma con l'esplosione dei casi Covid a causa della variante Omicron, il Ministero della Salute ha disposto il loro blocco fino a febbraio, nella speranza che la curva cominci a declinare.

Ma già le spese sono impennate, visto che in molti hanno dovuto dichiarare fallimento e licenziare i vari lavoratori stagionali da poco riassunti per la stagione invernale.

La necessità di accelerare con gli aiuti viene anche dal fatto che col decreto Sostegni-bis stesso non è andata benissimo, visto che, come riportato da Today.it:

"[...] si è completato solo pochi giorni fa il cammino burocratico del fondo per la ristorazione collettiva, che era stato creato nel maggio scorso dal decreto sostegni-bis."

Pertanto, conviene evitare che si ripeta un disastro economico in stile 2020. anche perché è proprio il 2022 l'anno decisivo per la nostra economia, che ancora non ha recuperato il danno economico del 2020.