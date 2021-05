Sostegni bis: Draghi ha convalidato altre due mensilità del bonus Inps 2400€ , per giugno e luglio 2021, ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Questa tornata è in aggiunta a quella prevista per marzo, aprile e maggio 2021 contemplata nel primo decreto Sostegni.

Il Decreto sostegni bis ha ottenuto il via libera dal Senato con la fiducia chiesta dal Governo al maxi-emendamento sostitutivo del provvedimento che prevede misure a supporto delle diverse categorie colpite dalla pandemia Covid. Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul decreto Sostegni, con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astensioni. Ora il testo passa all’esame della Camera per essere convertito in legge entro il 21 maggio.

Il precedente provvedimento aveva infatti riconosciuto un’indennità una tantum pari a 2.400 euro per tutti e tre le mensilità, includendo i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

L’erogazione sarà automatica per i soggetti che hanno già beneficiato delle misure di sostegno previste dal Dl 14 agosto 2020, n. 104.

L’indennità onnicomprensiva è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, intermittenti, autonomi senza partita IVA e incaricati alle vendite a domicilio.

Bonus Inps 2400€: cosa cambia

Tutto è ancora da definire, ma si suppone che la nuova tornata di bonus seguirà lo stesso percorso tracciato dal precedere decreto sostegni.

Infatti il decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41, prevede all’articolo 10, l’erogazione di nuovi bonus per stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, e lavoratori dello spettacolo, autonomi, somministrati e atipici. Si tratta di una indennità una tantum quale sostegno al reddito, dato il perdurare dello stato di emergenza da covid-19 e gli effetti sull’occupazione e sull’economia determinati dalle disposizioni nazionali anti contagio.

Il decreto prevede l’erogazione ai beneficiari di una somma di denaro pari a 2.400 euro. Le nuove indennità covid-19 non concorrono alla formazione del reddito.

Il provvedimento ha in parte esteso la platea dei beneficiari. Infatti i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo potranno accedere al sussidio, anche ai lavoratori dello spettacolo abbiamo un reddito complessivo da 50.000 a 75.000 euro.

Bonus Inps 2400€: chi ha diritto

Tutto è ancora da definire, ma si suppone che la nuova tornata di bonus riguarderà la stessa platea di beneficiari prevista dall’articolo 10 del decreto Sostegni. Vediamo nello specifico chi ha diritto a ricevere l'indennità.

Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021).

Lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo indicato e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto almeno 30 giornate lavorative e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente.

Lavoratori intermittenti (art. 13-18 DL 15 giugno 2015, n.81) che hanno lavorato per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, eccetto quello di lavoro intermittente.

Lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 codice civile) e non hanno un contratto in essere alla data del 24 marzo 2021, già iscritti, alla data del 23 marzo 2020, alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del lavoro intermittente).

Incaricati alle vendite a domicilio (art.19 DL 31 marzo 1998 n. 114) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente, e di pensione.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e nell’anno 2018, privi di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 23 marzo 2021.

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e e il 23 marzo 2021, reddito non superiore a 75.000 euro nel 2019 e privi di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione di quello intermittente), oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo e reddito 2019 non superiore ai 35.000 euro.

Bonus Inps 2400€: incompatibilità

I bonus stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, e lavoratori dello spettacolo, autonomi, somministrati e atipici non sono cumulabili tra loro. Le indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Ricordiamo che l'Inps con il messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021 ha chiarito che il bonus 2.400 euro è incompatibile con il solo reddito di emergenza percepito per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Invece non sussiste nessuna incompatibilità tra REM 2020 e bonus 2400€, in altre parole chi ha preso il Reddito di emergenza nel 2020 può fare tranquillamente domanda per il bonus 2400, se in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Bonus Inps 2400€: i pagamenti

Riguardo i pagamenti del bonus 2400 euro è fondamentale fare una distinzione tra chi ha già beneficiato e chi invece non ha mai usufruito dell’indennità.

Lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del Decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del Decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata in automatico dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis.

Lavoratori che non hanno mai beneficiato delle indennità dovranno presentare domanda.

Ricordiamo che per le indennità previste dal Decreto Ristori gli chi ha i requisiti, può presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021.

Come richiedere il bonus Inps 2400€

Il Bonus 2400€ dovrà essere richiesto per via telematica andando sul portale web dell’INPS. Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente le seguenti:

PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

(si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore;

di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 ( CIE );

); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità relative dal Bonus possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).