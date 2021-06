Bonus stagionali in arrivo per coloro che stanno aspettando il pagamento automatico da parte dell’INPS. Con la conferma dei bonus stagionali nel decreto Sostegni bis, e ormai trascorsi circa venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, molti lavoratori stagionali potrebbero ricevere in questi giorni il pagamento. Questo, però, solo per alcune categorie. Vediamo di chi si tratta.

Con la conferma dei bonus stagionali nel decreto Sostegni bis, e ormai trascorsi circa venti giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, molti lavoratori stagionali potrebbero ricevere il pagamento del bonus 1.600 euro proprio in questi giorni, probabilmente a partire dal 16 giugno, e almeno entro il 20 giugno 2021.

Questo però vale solo per coloro che non hanno dovuto presentare una nuova domanda all’INPS: ci stiamo riferendo infatti agli accrediti automatici per chi ha già ricevuto il pagamento dei 2.400 euro delle indennità Covid introdotte dal primo decreto Sostegni, il cui termine di scadenza per l'invio delle domande è scaduto il 31 maggio.

Inoltre, gli accrediti automatici potrebbero interessare anche i percettori di reddito di cittadinanza. Quest'ultimo è infatti compatibile con i bonus stagionali. L'indennità potrebbe dunque essere accreditata a integrazione dell'importo spettante di RdC.

Quando arrivano i pagamenti automatici dei bonus stagionali, a chi spettano e quanto si dovrà attendere prima di poter presentare domanda per il bonus 1.600 euro per chi non ha ancora usufruito degli aiuti dello stato?

Bonus stagionali, pagamenti automatici per chi ha già usufruito delle indennità Covid

Sulla scia del primo decreto Sostegni, il decreto Sostegni bis ha rinnovato le indennità Covid, ovvero i bonus stagionali messi a disposizione dal governo per sostenere le categorie di lavoratori che hanno subito maggiormente le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria.

Il decreto Sostegni bis ha dunque messo a disposizione di queste categorie un’ulteriore indennità da 1.600 euro. Ed è proprio a questi lavoratori, o meglio a una parte di questi ultimi, che in questi giorni potrebbero arrivare i primi accrediti, così come per altri bonus, tra cui quelli introdotti o rinnovati dal decreto Sostegni bis.

Su questo argomento, la Redazione The Wam offre una guida dettagliata, con un’intera sezione dedicata proprio ai bonus stagionali, in particolare sull’integrazione di questi ultimi sul reddito di cittadinanza, con tante risorse per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità:

Quando ci si riferisce ai primi accrediti, però, è bene specificare che questi interessano tutti coloro che avevano già fatto domanda per ottenere i bonus stagionali 2.400 euro del primo decreto Sostegni e non quindi coloro che solo ora potranno o intendono beneficiare delle indennità Covid.

Infatti, per i lavoratori che hanno già percepito il bonus stagionali 2.400 euro, non ci sarà bisogno di inoltrare una nuova domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in quanto quest’ultimo avrà già a disposizione dati e informazioni necessari per procedere con gli accrediti.

In sostanza, coloro che hanno già ricevuto i bonus stagionali 2.400 euro riceveranno automaticamente anche i pagamenti per i bonus stagionali 1.600 euro introdotti con il decreto Sostegni bis.

Per tutti gli altri, cioè coloro che richiedono i bonus stagionali per la prima volta, sarà necessario presentare domanda all’INPS non appena verranno presentate le circolari e aperti i procedimenti per l’invio delle richieste.

Bonus stagionali 1.600 euro: quando arrivano i pagamenti

Dal momento che chi ha richiesto e ottenuto già i bonus stagionali 2.400 euro introdotti dal primo decreto Sostegni riceveranno gli accrediti in automatico da parte di INPS, i pagamenti per questi lavoratori dovrebbero risolversi in periodi più brevi.

Normalmente, ci vogliono dai 14 ai 20 giorni dalla pubblicazione del decreto per l’avvio dei pagamenti e siccome il decreto Sostegni bis è stato pubblicato il 25 maggio ed è entrato in vigore il 26 maggio 2021, i pagamenti automatici che si riferiscono ai mesi di aprile e maggio 2021 dovrebbero partire proprio in questi giorni, se non addirittura a partire dal 16 giugno.

Non c’è comunque sicurezza in merito a queste date e i ritardi devono sempre essere contemplati.

Ecco perché è pressoché impossibile stabilire quando invece avverranno i pagamenti per i bonus stagionali per coloro che dovranno presentare domanda all’INPS. Questo anche perché lo stesso Istituto non ha ancora fornito le indicazioni relative all’invio delle richieste.

In ogni caso è sempre possibile controllare le disposizioni di pagamento accedendo all’area riservata del sito dell’INPS, accedendo tramite SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) cercando la sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino”.

Bonus stagionali: chi può richiederli, come e quando fare domanda

Se non si è mai presentata domanda per ottenere le indennità Covid, sarà possibile inoltrare la propria richiesta all’INPS per ottenere il bonus stagionali 1.600 euro.

L’ulteriore indennità Covid può essere richiesta da diverse categorie. Possono inoltrare la propria domanda all’INPS i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali stagionali o di settori diversi da questi ultimi, in somministrazione e a tempo indeterminato con almeno 30 giornate lavorate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.

I bonus stagionali possono anche essere richiesti dai lavoratori autonomi senza partita IVA e gli incaricati alle vendite a domicilio che abbiano un reddito nel 2019 derivante da tali attività superiore a 5.000 euro.

Inoltre, possono fare richiesta di bonus stagionali 1.600 euro i lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e con un reddito (sempre riferito al 2019) non superiore a 35.000 euro.

Benché non siano ancora state pubblicate le circolari attuative con le indicazioni dettagliate per procedere all’invio delle richieste, è probabile che tutte queste categorie di lavoratori dovranno seguire le consuete procedure per richiedere diversi bonus. Bisognerà infatti presentare la domanda per i bonus stagionali in via telematica all’INPS, entro il 31 luglio 2021.

In alternativa, è sempre possibile richiedere assistenza a CAF e patronati per l’invio della domanda quando sarà possibile inoltrarla.

Bonus stagionali e reddito di cittadinanza: bonus 1600 euro a integrare RdC?

Chi ha già richiesto i precedenti bonus stagionali da 2.400 euro introdotti con il primo decreto Sostegni e si prepara a ricevere anche il nuovo accredito di 1.600 euro potrebbe essersi già posto questa domanda: i bonus stagionali andranno a integrare il reddito di cittadinanza?

Secondo la circolare n. 65 dell’INPS del 19 aprile 2021 in riferimento alle indennità Covid da 2.400 euro, i bonus stagionali e il reddito di cittadinanza sono compatibili e:

ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 2.400 euro.

Ora, non essendoci ancora indicazioni ufficiali da parte dell’Istituto non si può avere certezza della compatibilità tra reddito di cittadinanza e i nuovi bonus stagionali da 1.600 euro introdotti con il decreto Sostegni bis, ma è comunque ipotizzabile che anche per le nuove indennità il meccanismo sia lo stesso.

Insomma, chi percepisce il reddito di cittadinanza potrebbe ricevere anche il bonus stagionali 1.600 euro, ma questa somma non verrebbe erogata nella sua interezza, bensì il reddito di cittadinanza verrebbe incrementato dell’importo necessario a raggiungere i 1.600 euro.

Per esempio, se un nucleo familiare percepisce 300 euro di reddito di cittadinanza, tale importo verrebbe incrementato di 1.300 euro in più per arrivare a 1.600 euro.

Per sapere con certezza se anche per i bonus stagionali introdotti dal decreto Sostegni bis varrà lo stesso meccanismo è comunque necessario attendere le indicazioni dell’INPS oppure attendere i pagamenti automatici e appurare che vi sia stato un incremento del reddito di cittadinanza dovuto ai bonus stagionali.

Bonus stagionali e non solo: altri pagamenti in arrivo a giugno

Giugno non è un mese importante solo per chi attende il pagamento automatico dei bonus stagionali per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità Covid. Queste due settimane si sono infatti rivelate decisive per i beneficiari di vari altri bonus.

Innanzitutto, dal 16 giugno l’Agenzia delle Entrate comincerà a effettuare i bonifici dei contributi a fondo perduto introdotti dal decreto Sostegni bis. Ad annunciarlo è stato il Ministro dell’Economia Daniele Franco, fissando al 16 giugno la data per i pagamenti automatici in favore delle partite IVA che avevano già fatto domanda per i primi sostegni.

In più, lo stesso ministro ha anticipato che a partire dal 23 giugno 2021 sarà possibile anche presentare domanda da parte di coloro che vorrebbero ottenere i contributi a fondo perduto alternativi.

Il 15 giugno è anche una data importante per gli accrediti dell’ultima rata di reddito di emergenza del primo decreto Sostegni, rinnovato poi ulteriormente dal decreto Sostegni bis per altre quattro rate.

A questo proposito, proprio il 15 giugno, l’INPS ha reso noto un comunicato stampa nel quale specifica che il canale per inviare le nuove domande Rem verrà aperto a partire dal 1° luglio 2021. Le domande potranno essere inoltrare fino al 31 luglio 2021.

Infine, oltre ai pagamenti automatici per i bonus stagionali, il 15 giugno è un giorno fondamentale per tutti coloro che avevano fatto richiesta per le ultime rate Rem disponibili per gli ex percettori di Naspi e Dis-Coll, accessibili con requisiti facilitati.

Requisiti che persino il sistema dell’INPS non è riuscito a distinguere rispetto a quelli del Rem ordinario, creando un gran caos con le domande degli ex percettori di Naspi. Questi ultimi stanno cominciando a ricevere gli esiti delle domande e le disposizioni di pagamento.