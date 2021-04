Arriva il bonus affitto 2021. Il nuovo contributo è finanziato dal MIUR, ma gestito dalle Regioni che sono responsabili per i singoli bandi. L’importo del bonus arriva fino a 500 euro per figlio ed è rivolto ai nuclei familiari con studenti iscritti ad una scuola superiore o un corso universitario. Vediamo chi sono i fortunati che hanno diritto al bonus studenti

Per quanto riguarda i bonus nazionali siamo ormai in una specie di limbo. Molti incentivi promessi e approvati dalla Legge di Bilancio 2021 non sono in realtà mai entrati in vigore, perché si attende un decreto attuativo che non arriva. Senza un decreto di questo tipo infatti non può partire l’invio delle domande e quindi ci sonodi fatto, al momento, pochissime agevolazioni per famiglie e contribuenti.

Per fortuna però, in questo clima di incertezza generale ci vengono in aiuto le regioni, che al fine di apportare sostegno ai residenti colpiti dalla crisi, hanno introdotto una serie di agevolazioni, in forma di contributo economico, rivolte alle famiglie con figli studenti iscritti a scuole superiori o università.

I provvedimenti sono molti diversi, perché regolati dalle regioni che decidono gli importi, le modalità e anche le tipologie del bonus studenti, che quindi variano da zona a zona. Fino adesso l’importo massimo assegnato raggiunge i 500 euro per figlio.

I bonus tuttavia sono erogati con un fondo speciale assegnato dal MIUR ad ogni autorità regionale, per combattere la dispersione scolastica, perciò sono attivi in quasi in tutte le regioni d'Italia. Il modo migliore per verificare è quello di controllare sul sito della propria regione di residenza.

Cerchiamo intanto di fare una panoramica completa di tutti i bonus studenti 2021 attualmente attivi.

Nuovo bonus studenti dalla Regione Campania

Cominciamo con una notizia fresca di stampa, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha informato dello stanziamento di fondi per l’erogazione di un bonus studenti 2021. Un contributo economico rivolto a 30.000 famiglie con figli iscritti alle scuole superiori (secondarie di secondo grado) di un importo fisso pari a 250 euro per studente.

La regione ha comunicato che le borse erogate saranno 30.242 e che nella selezione dei beneficiari non si terrà in considerazione solo la data di invio delle domande, ma soprattutto i requisiti. Verrà infatti stilata una graduatoria e i nomi dei vincitori saranno inviati al MIUR (Ministero dell’Istruzione) che si occuperà di effettuare i versamenti.

Per accedere al bonus l’ISEE ordinario del nucleo familiare non deve superare i 15.748,48 euro.

I maggiorenni possono presentare loro stessi la richiesta, mentre per i minorenni deve essere il genitore a compilare la domanda inserendo le informazioni anagrafiche, il codice fiscale dei figli e il codice meccanografico della scuola.

L’invio delle domande dovrà avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica sul portale “IO Studio” della Regione Campania, dalle ore 9.00 alle ore 22.00. La finestra di tempo per l’invio si è aperta l’8 aprile e si chiuderà il 23 aprile 2021.

Un bonus studenti anche per i residenti in Veneto

Anche in Veneto con la delibera regionale n. 225 del 2 marzo 2021 la giunta ha approvato un bonus studenti 2021.

La presentazione delle domande è possibile dal 26 aprile al 4 giugno 2021 per tutti residenti nella Regione Veneto che abbiano un ISEE non eccedente i 15.748,78 euro e con figli iscritti ad un istituto secondario superiore. L’importo del contributo varia da un minimo di 200 euro fino ad un massimo di 500 euro.

Per richiedere il bonus si dovrà usare la procedura telematica, mediante il portale della Regione su cui sarà possibile autenticarsi solo tramite SPID.

Il bonus studenti in Friuli-Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia il bonus studenti 2021 è chiamato “Dote scuola” ed eroga un contributo economico di 200 euro per l’acquisto di libri e le spese dei trasporti pubblici, ai nuclei familiari con figli a carico che frequentano un istituto di istruzione secondaria superiore.

Per esse beneficiari del bonus, l’ISEE familiare in corso di validità, relativo cioè all’anno 2021, non può superare i 10.000 euro.

Anche in questo caso, la presentazione delle domande di richiesta è effettuabile esclusivamente con il sistema telematico accedendo tramite SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta regionale dei servizi (CRS), sul portale della Regione, dal 23 marzo fino al 12 maggio 2021.

I bonus affitto per studenti fuori sede in Puglia

Un altro blocco di bonus studenti 2021, sempre gestiti dalla Regioni, riguarda invece contributi per il pagamento dell’affitto agli studenti universitari fuori sede.

Iniziamo dalla Puglia, dove questo bonus studenti si chiama “Contributo straordinario canone di locazione” e consiste in un rimborso per l’affitto pagato dagli studenti fuori sede durante i mesi in cui è in vigore lo Stato di Emergenza, causato dalla crisi Covid-19.

Nello specifico, l’importo massimo complessivo erogabile per questo bonus è di 1.867 euro, che corrispondono a un rimborso di 186,70 euro al mese sulle spese di affitto ,relative al periodo compreso tra 1 febbraio al 31 dicembre 2020.

Potranno beneficiarne gli iscritti ad una delle Università pugliesi per gli anni accademici 2019/20 e 2020/21, che sono allo stesso tempo titolari di un contratto di locazione di almeno dieci mesi e hanno un ISEE familiare che non superi i 15.000 euro.

Le domande vanno inoltrate online entro il 23 aprile 2021 sul portale della Regione Puglia.

Il contributo per studenti fuori sede in Abruzzo

La Regione Abruzzo offre un bonus molto simile a quello della Regione Puglia, che concede un rimborso parziale dei costi del canone di locazione per gli studenti iscritti a corsi universitari in possesso di alcuni requisiti. Anche in questo caso l’ISEE familiare del richiedente non può superare i 15.000 euro l’anno e lo studente deve essere titolare di un contratto di affitto e iscritto all’università nell’anno accademico 2019/2020.

La domanda telematica per il bonus che ha un importo massimo di 1.500 euro e va compilata sul portale dell’ADSU locale entro il 30 aprile 2021.

Le università gestiscono il bonus studenti in Lombardia

Anche in Lombardia esiste un bonus studenti che rimborsa le spese dell’affitto agli iscritti agli atenei della regione. Tuttavia, la giunta regionale ha deliberato che ad occuparsi del bonus siano le Università lombarde, che hanno il compito di emanare i bandi per i loro studenti e delineare i dettagli della normativa.

Ad ogni modo, un requisito imposto dalla regione per esserne beneficiari è che il tetto massimo del reddito familiare annuo non sia superiore a 15.000 euro.

Gli studenti che vivono e studiano in Lombardia, potranno verificare le condizioni e leggere i testi dei bandi sui siti del proprio ateneo.

