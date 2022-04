Bonus studenti 2022 dalle Regioni: la tua famiglia può ottenere fino a 1.500 euro con o senza ISEE per ogni figlio che frequenta la scuola elementare, media o superiore. Non tutti potranno richiedere le borse di studio regionali: scopriamo i requisiti, gli importi e come presentare domanda online alla tua Regione.

Le Regioni italiane hanno introdotto nuovi bonus studenti 2022 per i ragazzi che frequentano le scuole elementari, medie o superiori: le agevolazioni possono arrivare fino a 1.500 euro per ogni ragazzo. Come si possono richiedere i bonus studenti 2022?

La prima cosa da fare è verificare se nell’elenco bonus 2022 ci sono delle agevolazioni per gli studenti della propria Regione di appartenenza: nel nostro articolo, per esempio, riportiamo delle borse di studio dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania e Lazio. Non è escluso, però, che esistano altre agevolazioni e bonus studenti 2022 da parte delle altre Regioni.

Ma scendiamo nel dettaglio e scopriamo subito a chi spettano i bonus studenti 2022 fino a 1.500 euro per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori: e tu ne hai diritto? Scoprilo adesso e presenta la tua domanda!

Bonus studenti 2022: quali sono e come richiederli

Nuove occasioni di risparmio per tutti i ragazzi che frequentano le scuole elementari, medie o superiori: la tua Regione potrebbe aver previsto l’erogazione di alcuni bonus studenti 2022 da un minimo di 250 euro e fino a un massimo 1.500 euro a persona.

Si tratta, in realtà, di borse di studio che vengono elargite agli studenti più meritevoli, che al tempo stesso soddisfano anche alcuni requisiti reddituali. Per esempio, sono richiesti un ISEE basso ma anche una carriera scolastica degna di nota, così da essere premiata con un bonus studenti della Regione.

Da Nord a Sud, le Regioni che hanno introdotto nuovi bonus studenti 2022 sono tantissime: a partire dalla Campania (il cui bando è in partenza il 27 aprile) all’Umbria (le cui richieste sono già in corso), fino alla Lombardia (con bonus fino a 1.500 euro per tutti) e al Lazio (con borse di studio fino a 1.000 euro).

Non solo: tutti i ragazzi che hanno compiuto almeno 18 anni possono richiedere – solo fino al 31 agosto 2022 – il bonus cultura, un contributo di 500 euro da spendere per le proprie passioni e inclinazioni.

Ma andiamo con ordine e scopriamo subito quali sono i bonus studenti 2022 da richiedere subito alla propria Regione.

Bonus studenti 2022: fino a 1.500 euro per i ragazzi della Lombardia

La Regione Lombardia ha previsto l’erogazione di borse di studio e bonus studenti 2022 da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 1.500 euro per i ragazzi che frequentano la scuola superiore, a partire dal terzo anno.

I bonus studenti 2022 previsti dal bando Dote merito 2022 si rivolgono soltanto ai ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti durante l’anno scolastico in corso, risiedono in Lombardia e hanno un’età inferiore a 21 anni.

La domanda va presentata esclusivamente online, scegliendo tra la tipologia di contributo preferita (acquisto di libri scolastici, dispositivi informatici, oppure corsi di formazione accademica).

Bonus studenti 2022: fino a 500 euro dalla Regione Veneto

Anche al Regione Veneto ha bandito nuovi bonus studenti 2022: i contributi passano da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 500 euro, ma non tutti potranno richiederli.

Le borse di studio della Regione spettano soltanto ai ragazzi che frequentano istituti scolastici regionali, le cui famiglie possiedano un reddito non superiore a 15.748,48 euro all’anno. La domanda si presenta solo online, sul sito della Regione.

Bonus studenti 2022: fino a 400 euro per i ragazzi del Friuli Venezia Giulia

Grazie al bando Dote Scuola Friuli Venezia Giulia, invece, tutti i ragazzi di questa Regione possono aver diritto a un bonus studenti fino a 400 euro ciascuno. I contributi possono essere utilizzati per acquistare materiale scolastico, oppure per sostenere costi legati al trasporto (abbonamenti ai mezzi, ecc).

I bonus studenti 2022 del Friuli Venezia Giulia si rivolgono unicamente ai figli di genitori in possesso di un ISEE non superiore a 33 mila euro all’anno.

Le domande si presentano esclusivamente online – tramite apposita piattaforma – entro il 22 maggio 2022.

Bonus studenti 2022: 1.000 euro per i ragazzi del Lazio

Arriviamo al bonus studenti 2022 della Regione Lazio: sono pronti 1.000 euro da richiedere subito per i propri figli.

I contributi spettano soltanto ai genitori che hanno fruito della cassa integrazione a zero ore nel 2021, i cui figli frequentano istituti scolastici nella Regione; oppure alle famiglie che hanno subito riduzioni o variazioni dell’orario di lavoro nel corso della pandemia di Covid19. Il limite ISEE per poter accedere al bonus studenti è fissato a 25 mila euro.

La domanda va presentata online sul sito web della Regione.

Bonus studenti 2022: 250 euro per tutti i ragazzi della Campania

Un altro bonus studenti 2022 che vogliamo presentarti è un contributo economico fresco, appena bandito dalla Regione Campania: sono previste 29.017 borse di studio, che attingeranno dal Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR. Come avvenuto lo scorso anno, però, anche nel 2022 non tutti potranno ottenere questi bonus.

A tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori, a livello statale o paritario, viene data la possibilità di richiedere un bonus studenti fino a 250 euro, ma solo se possiedono alcuni requisiti fondamentali.

Anzitutto, è necessario aver conseguito buoni risultati scolastici. Ma è altrettanto importante appartenere a una famiglia che soffre di difficoltà economiche: la soglia ISEE fissata per poter accedere alla misura è pari a 15.748,48 euro all’anno. Non ci sono ulteriori limitazioni.

Grazie al contributo economico della Regione, gli studenti potranno acquistare materiale didattico o scolastico, libri di testo, beni o servizi a livello culturale per un valore massimo di 250 euro.

Come presentare la domanda per il bonus studenti 250€

Per richiedere il bonus studenti previsto dal bando IO STUDIO della Regione Campania, saranno i genitori a dover attivarsi per i propri figli minorenni, oppure i ragazzi se hanno compiuto la maggiore età.

Le domande verranno raccolte esclusivamente online, tramite la piattaforma regionale dedicata, a partire dalle ore 9 del 27 aprile 2022 e fino alle ore 22 del 12 maggio 2022.

Per presentare domanda per il bonus studenti da 250 euro è necessario allegare all’istanza un modello ISEE 2022 in corso di validità, un documento di riconoscimento e il codice fiscale (sia del genitore o del figlio maggiorenne, sia del ragazzo per il quale si richiede il contributo).

Bonus studenti 2022: fino a 400 euro per i ragazzi dell’Umbria

Un’altra Regione che ha previsto un bonus studenti 2022 fino a 400 euro è l’Umbria: in questo caso, però, il beneficio è rivolto sia agli studenti delle scuole elementari, sia a quelli delle scuole medie e superiori. Gli importi saranno parametrati in base alla classe di frequenza dello studente.

Per i ragazzi delle scuole elementari, infatti, è prevista l’erogazione di una borsa di studio ari a 150 euro, mentre ai ragazzi delle medie il contributo sale a 250 euro. Gli studenti delle scuole superiori, infine, possono contare su un bonus pari a 400 euro ciascuno.

Per poter ottenere il contributo economico della Regione, però, è necessario soddisfare alcune condizioni: è richiesto il possesso di un ISEE non superiore a 25 mila euro, oltre alla residenza in Umbria e alla frequenza di un istituto scolastico della Regione.

Come presentare la domanda per il bonus studenti fino a 400€

Il bando di accesso al bonus studenti 2022 della Regione Umbria è uscito in ritardo rispetto alle tempistiche iniziali: il motivo è legato all’estensione del contributo anche agli studenti delle classi inferiori (ovvero delle scuole elementari e medie).

Le domande per ottenere borse di studio fino a 400 euro, comunque, si possono presentare già dal 14 aprile 2022.