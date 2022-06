Bonus studenti 2022: ancora attivo un contributo pari a ben 500 euro, per tutti e senza limiti di reddito o ISEE. Domande solo fino al 31 agosto! In questa guida scopriremo tutti i dettagli relativi a questo bonus studenti attualmente attivo, i suoi beneficiari e le spese ammesse.

I giovani studenti italiani hanno a disposizione una grandissima opportunità. Quella, cioè, di poter fruire di un bonus studenti da ben 500 euro, che non prevede limitazioni eccessive.

Il Governo italiano, tra le altre cose, ha deciso di rendere la misura permanente, oltre che aperta a tutti i giovani, proprio a partire da quest’anno.

Dunque, con la Manovra 2022, non solo la misura è diventata accessibile anche senza la presentazione dell’ISEE familiare del giovane richiedente. La seconda novità introdotta riguarda il fatto che l’agevolazione di cui ci occuperemo è entrata a far parte dei bonus strutturali.

Ma non anticipiamo altro: in questa guida scopriremo tutti i dettagli relativi a questo bonus studenti 2022, i suoi beneficiari e le spese ammesse.

Bonus studenti 2022: di cosa si tratta

Andiamo quindi per ordine e cerchiamo di definire, prima di tutto, le caratteristiche salienti del bonus studenti 2022.

La misura, chiamata anche “bonus cultura”, è un’agevolazione molto particolare per vari motivi.

Innanzitutto, per la sua platea dei beneficiari abbastanza ampia, ma al tempo stesso ben definita. Infatti, possono accedere al bonus in questione tutti i giovani che abbiano compiuto 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Dunque, nel caso del bonus studenti 2022, bisogna essere diventati maggiorenni entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda coloro che, invece, hanno compiuto la maggiore età nel 2022, l’accesso a questo bonus non è ancora possibile.

I maggiorenni dell’anno corrente potranno richiedere l’agevolazione, che è ormai stata confermata anche per i prossimi anni, a partire dal 2023.

Da quest’anno, poi, non è più necessario presentare il proprio ISEE familiare per poter ottenere il bonus. Infatti, se fino allo scorso anno era obbligatorio presentare un ISEE inferiore ai 25.000 euro, tale limite è stato attualmente abolito.

L’agevolazione, come vedremo meglio in un paragrafo dedicato, si potrà fruire in forma di buoni, o voucher, che serviranno a saldare determinate spese. Spese che dovranno necessariamente aver a che fare con l’istruzione ed il patrimonio intellettuale.

Sarà possibile ottenere, grazie alla misura, un totale di 500 euro, fisso per tutti e senza alcuna variazione dipendente dal reddito.

Bonus studenti 2022: la truffa è dietro l’angolo!

Prima di proseguire con l’analisi del bonus studenti in questione, vogliamo dedicare qualche parola per mettere in guardia i lettori interessati.

Il bonus da 500 euro in questione, infatti, è stato di recente oggetto di una maxi-truffa da più di un milione e mezzo di euro. Denaro che è stato sottratto ai danni del Ministero della Cultura.

I malfattori, attraverso dei complici che agivano sui maggior canali social (in particolare, quelli di proprietà di Meta), hanno convinto i giovani titolari del bonus studenti a cedere il proprio incentivo.

Dietro un compenso di gran lunga inferiore a quello garantito dal bonus studenti, ossia circa 150 euro, i ragazzi sono stati convinti a cedere il proprio bonus.

In questo modo, i truffatori, titolari di un esercizio commerciale, simulavano la vendita di prodotti acquistabili ed inseriti nell’elenco spese ammesse del bonus. Il tutto per appropriarsi del restante importo del bonus studenti non erogato ai giovani, ed emettendo tra l’altro delle fatture false.

Sicuramente questa è solo una delle varie truffe che non sono ancora state scoperte e che sfruttano il bonus studenti in questione.

Consigliamo ai titolari dell’agevolazione di prestare molta attenzione e di non fidarsi di chi promette rimborsi in denaro. L’unico modo per fruire della misura in questione è utilizzarla in forma di voucher nominali.

Bonus studenti 2022: come utilizzarlo in maniera consentita

Cerchiamo quindi di analizzare l’unico modo in cui è possibile utilizzare il bonus studenti in questione nel modo corretto.

I 500 euro previsti, come accennavamo, possono essere fruiti solo e unicamente per mezzo di voucher.

Si tratta di buoni, che sarà il titolare stesso del bonus studenti a creare, che possono essere stampati o utilizzati in formato elettronico.

Per creare tali buoni, si dovrà utilizzare il sito ufficiale www.18app.italia.it, accessibile solo previa autenticazione a mezzo di identità elettronica.

Per coloro che non sono ancora registrati al sito ufficiale e che non hanno ancora richiesto il proprio bonus studenti, basta effettuare la prima autenticazione.

In questo modo, si riceverà un credito da 500 euro per iniziare a creare i propri voucher.

Tale procedura di prima autenticazione per richiedere il bonus studenti può essere effettuata da chi ha compiuto 18 anni entro il 31 dicembre solo fino ad una specifica data: il 31 agosto 2022.

Superata tale data, i neo-diciottenni non potranno più avere accesso ai 500 euro previsti, anche nel rispetto dei requisiti.

Per coloro che, invece, hanno già effettuato la procedura o che, comunque, la effettueranno entro il 31 agosto, la creazione dei buoni è consentita fino al 28 febbraio 2023.

Cerchiamo ora di capire come si creano tali buoni. Utilizzando il credito di 500 euro del bonus studenti, si possono creare tramite 18app.it dei veri e propri ticket da utilizzare per saldare spese di tipo culturale.

I buoni sono di esclusiva proprietà dei titolari del bonus studenti e non possono essere ceduti. Non possono, infine, possedere dei decimali.

La piattaforma consente infatti la creazione di voucher esclusivamente a cifra intera.

Bonus studenti 2022: acquisti consentiti dalla normativa

Cerchiamo adesso di definire le esatte modalità con cui i buoni creati tramite la piattaforma ufficiale bonus studenti possono essere spesi.

Innanzitutto, chiariamo un dettaglio fondamentale: le spese ammesse vanno effettuate rigorosamente presso partner ufficiali che hanno deciso di accettare i voucher stessi.

Per poter capire se un esercente è convenzionato o meno, comunque, basta consultare l’elenco ufficiale di negozi ed esercizi in convenzione.

Qualunque acquisto, pur facente parte delle spese ammesse, effettuato presso esercizio non convenzionato non potrà essere saldato con i buoni concessi dal bonus studenti 2022.

Ma cerchiamo ora di capire quali sono esattamente le spese ammesse che possono essere saldare tramite la misura da 500 euro che stiamo analizzando.

Abbiamo detto che questo bonus prende anche il nome di bonus cultura. E abbiamo detto anche che potrà essere utilizzato per saldare spese che hanno a che fare con la formazione.

Dunque, coi buoni creati i giovani titolari del bonus studenti potranno acquistare tutta una serie di prodotti e servizi che hanno a che fare con la cultura.

In primis libri, giornali e riviste, di qualunque formato (sia cartaceo che digitale). Inoltre, possono essere effettuate spese che hanno a che fare con la musica, sia live che non. Quindi si possono acquistare biglietti per concerti di qualsiasi genere, ma anche CD e simili.

Non possono però essere acquistati tramite il bonus studenti gli strumenti musicali.

Ammesse anche le spese relative ad altri eventi culturali (che abbiano a che fare col cinema, col teatro, con le mostre di vario genere).

In ultimo, tramite il bonus studenti si possono saldare anche corsi di formazione a pagamento.

Ricordiamo che il bonus in questione è nominale. Per questa ragione, non è possibile saldare coi buoni creati due prodotti uguali.

Non è concesso acquistare prodotti da regalare ad altri: solo il giovane titolare del bonus può fruire della misura.