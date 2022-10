Col nuovo bonus studenti ricevi subito un aiuto per l'istruzione dei tuoi figli, ecco come

Uno dei bonus studenti attualmente attivi, che consente di ricevere un aiuto economico per l’istruzione dei figli, è in scadenza. Ecco come richiederlo ed inviare la propria domanda entro il 14 ottobre 2022.

Le spese per l’istruzione scolastica di bambini e ragazzi, si sa, possono raggiungere cifre davvero ingenti. E, in una situazione come quella in cui ci troviamo a vivere, in cui il caro vita sta diventando praticamente insostenibile, poter contare su tutta una serie di aiuti economici da parte di Stato e amministrazioni locali diventa di basilare importanza.

Lo sanno benissimo i vari Comuni italiani, la maggior parte dei quali ha deciso sapientemente di introdurre tutta una serie di agevolazioni dedicate alle famiglie con figli.

Tra questi, dei bonus studenti pensati per agevolare l’acquisto di testi scolastici, riservati alle famiglie con reddito basso.

Uno di questi bonus studenti è attualmente in scadenza: le domande possono essere infatti presentate solo entro il 14 ottobre. In questo articolo ne scopriremo tutti i dettagli.

Bonus studenti del Comune: di cosa si tratta

Iniziamo subito col dire che il bonus studenti che andremo ad analizzare è attivo a livello comunale. Ogni Comune è infatti dotato di una certa discrezionalità in merito all’assegnazioni di contributi legati all’istruzione dei minori.

Dunque, anche i non residenti presso il Comune che andremo ad analizzare a breve potranno certamente contare su un bonus studenti analogo. Tuttavia, dato che i bandi inerenti alla fornitura gratuita e semigratuita dei testi scolastici vengono approvati dall’amministrazione locale, si consiglia agli interessati di rivolgersi al Comune di residenza per maggiori informazioni.

Il bonus studenti che andremo ad analizzare è infatti molto specifico, ed attivato dal Comune di Messina. L’amministrazione comunale messinese ha confermato, alla fine della scorsa estate, l’attivazione anticipata della fornitura gratuita e semigratuita per le famiglie in particolare stato di bisogno.

Una conferma che, come detto, non riguarda solamente il suddetto Comune: tuttavia, ciascuna amministrazione decide autonomamente a quali famiglie destinare gli aiuti.

In particolare, cambiano spesso le soglie ISEE previste dal bando: nel caso del Comune di Messina, l’agevolazione per i giovani studenti è accessibile solo con ISEE pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Col nuovo bonus studenti ricevi subito un aiuto per l'istruzione dei tuoi figli, ecco come

Dunque, il primo requisito per richiedere il bonus studenti in questione è la presentazione di un modello ISEE in corso di validità, nel rispetto del limite sopra indicato.

Ma la richiesta dell’agevolazione per l’ottenimento dei libri di testo gratuiti in caso di reddito basso prevede la presentazione di altri requisiti.

Innanzitutto, la famiglia richiedente deve ovviamente contare, all’interno del proprio nucleo, almeno un iscritto ad una delle scuole secondarie di primo o secondo grado. Sono infatti gli studenti delle scuole secondarie i beneficiari individuati dal Comune di Messina.

Il bambino o il ragazzo cui la fornitura di testi è indirizzata potrà frequentare sia le scuole statali che quelle paritarie.

Altra documentazione richiesta in sede di domanda riguarda i documenti di identità: il genitore richiedente dovrà infatti presentare una copia del proprio documento di riconoscimento, oltre che il proprio codice fiscale.

Il Comune di Messina ha deciso di non richiedere preventivamente ai beneficiali la presentazione delle spese sostenute per i testi scolastici. Tuttavia, chi presenterà la propria domanda avrà l’obbligo di conservare eventuali copie di scontrini o altri documenti che attestino tali spese.

Nel caso in cui il Comune decida di effettuare controlli, infatti, i richiedenti saranno tenuti a presentare tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio potrebbe decadere e si potrebbero addirittura avere ripercussioni penali per dichiarazioni non corrispondenti a realtà.

Come presentare la domanda

Per quanto riguarda, invece, la presentazione della domanda per accedere al bonus studenti per i testi scolastici emesso dal Comune di Messina, la documentazione richiesta deve essere presentata presso l’istituto dove il giovane studente è iscritto.

Il termine ultimo, come anticipato in apertura, è fissato al 14 ottobre 2022.

Per quanto riguarda gli importi esatti che la famiglia riceverà come aiuto economico per l’istruzione dei propri figli, questo non è ancora stabilito.

Infatti, gli importi del contributo studenti 2022 del Comune di Messina verranno stabiliti dopo l’invio alla Regione Sicilia, da parte del Comune di Messina, del numero di richiesti pervenute. I fondi saranno infatti stanziati a livello regionale e verranno distinti in base alla classe frequentata dagli allievi richiedenti.

Resta inteso che non sarà possibile ricevere un contributo superiore alla cifra prevista per i testi scolastici adottati dalla classe frequentata dal bambino/ragazzo.

