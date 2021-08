Nell'immenso capitolo dei sussidi e delle misure rivolte a lavoratori e famiglie, non poteva mancare il bonus studenti. Mario Draghi ha pensato a loro. L'elenco dei bonus e delle iniziative pensate per i più giovani sono molte e quelle più importanti sono rivolte proprio a ragazzi, che hanno intenzione di studiare.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Inizia ad investire sui mercati finanziari Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : troverai spunti tecnici - spiegati in maniera semplice ma dettagliata - per iniziare a fare trading sul FOREX .

Nell'immenso capitolo dei sussidi e delle misure rivolte a lavoratori e famiglie, non poteva mancare il bonus studenti. Mario Draghi ha pensato a loro. L'elenco dei bonus e delle iniziative pensate per i più giovani sono molte e quelle più importanti sono rivolte proprio a ragazzi, che hanno intenzione di studiare. La formazione, soprattutto quella scolastica, non sempre è alla portata di tutti. Nel caso in cui si volesse intraprendere e completare un percorso di studi è necessario tenere in conto che le spese sono molte, e per le famiglie potrebbe essere oneroso provvedere a supportare economicamente i propri figli. Le misure messe in campo hanno proprio lo scopo di andare incontro un po' a tutti.

Ma proviamo a vedere quali sono i bonus messi in campo proprio per gli studenti. Nel caso in cui i ragazzi stiano frequentando la scuola superiore esiste un bonus del valore di 500 euro: stiamo parlando del cosiddetto bonus cultura, che ogni anno prevede l'erogazione appunto di 500 euro per quanti abbiano compiuto 18 anni. Questo bonus cultura può essere utilizzato per acquistare biglietti per il teatro, il cinema, spettacoli o eventi culturali in generale. E' anche possibile utilizzarlo par acquistare corsi di lingue, abbonamenti a riviste, libri, cd o dvd. Il bonus cultura, fortunatamente, non è, in nessun modo, collegato all'Isee e può essere richiesto attraverso il portale 18App. E' possibile richiederlo fino al 31 agosto 2021.

Bonus studenti: le alternative!

Per i ragazzi volenterosi e che abbiano intenzione di studiare non esiste solo e soltanto il bonus cultura. Ci sono altre misure: queste, però, sono correlate all'Isee o sono pensate esclusivamente per alcune categorie di studenti. Proviamo a vedere quali sono.

Una delle più importanti è il cosiddetto Bonus Collegi universitari, che è stato pensato per i figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici, che provvede a corrispondere un importo variabile a seconda della fascia di reddito della famiglia del richiedente. E' possibile far richiesta di questa misura direttamente dal portale dell'Inps.

Altra iniziativa molto importante è il bonus universitari Inps, che è stato predisposto per coprire le spese per l'iscrizione degli studenti all'università. Il suo valore può arrivare fino ad un massimo di 2.000 euro, che sarà erogato in base ad una determinata graduatoria, a sua volta correlata al reddito. Questo particolare bonus per l'università può essere richiesto da gennaio a marzo di ogni anno.

Da non trascurare è anche il bonus psicologo, che dovrebbe essere attuato a breve grazie al Decreto Sostegni bis. Lo scopo è quello di garantire un supporto psicologico a quelle che sono le fasce più debili della popolazione. In questo caso, per il momento, non ci è possibile dare maggiori informazioni, perché siamo in attesa della sua pubblicazione ufficiale.

Arriva il bonus spesa: Draghi mette a disposizione 700 euro. Spiego tutto in questo articolo: Bonus spesa, Draghi regala 700 euro per tutti gli acquisti.

Alla fine i bonus non mancano!

Andando poi alla ricerca dei vari bonus regionali, questi alla fine non mancano e se ne trovano molti a livello locale. Marche, Campania, Lombardia e Veneto, ad esempio, prevedono tutta una serie di borse a sostegno dello studio dei ragazzi. In questo caso, però, è necessario prestare la massima attenzione: i requisiti, per riceverli, variano da regione a regione.

Dato che poi non manca molto all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 è necessario ricordare che sono molte le regioni che mettono in campo molti bonus per l'acquisto dei libri. Questi particolari bonus spesa legati ai libri sono molto attesi dalle famiglie, perché sostenere il costo dell'istruzione pesa. Per l'anno scolastico 2021-2022 molte regioni hanno iniziato ad emanare i nuovi bandi: sono stati ufficializzati i nuovi calendari ed è necessario leggere attentamente i testi, perché potrebbero esserci delle novità rispetto agli anni passati.

Ricordiamo che i bonus libri sono dei contributi riservati alle famiglie che abbiano dei figli studenti. Sono validi su tutto il territorio nazionale e spesso seguono indicazioni e linee decise a livello regionale. In alcuni casi possono essere anche comunali. Per poter ricevere questo bonus per l'acquisto dei libri è necessario essere una famiglia in difficoltà economica, con un certificato Isee in corso di validità.

Bonus bancomat da 1.500 euro in pagamento. In questo articolo spiego quando arrivano i pagamenti: Bonus bancomat, Draghi paga il cashback da 1500€. A chi!.

I bonus regione per regione!

Proviamo a fare una panoramica dei bonus previsti nelle singole regioni. Partiamo dal Lazio, dove il bonus libri è riservato agli studenti che stiano frequantando un istuto di istruzione secondaria di primo e di secondo grado. La misura è stata riserva alle famiglie che abbiano un Isee non superiore a 15.493,71 euro. Nella regione Emilia Romagna, invece, sarà necessario attendere fino al 6 settembre per presentare la domanda per il bonus libri. Per ottenerlo sono previste due fasce di reddito:

prima fascia: da 0 a 10.632,94 euro;

seconda fascia: è fino a 15.748,78 euro.

Nel Veneto, invece, sono state adottati gli stessi criteri dello scorso anno. Il bonus libri, in questo caso, spetta alle famiglie che abbiano un isee non superiore a 10.632,94 euro, per le quali avrà un valore pari a 200 euro, mentre per coloro che superano la soglia dei 18.000,00 euro l'importo scenderà a 150,00 euro. Il bonus potrà essere richiesto dal 16 settembre al 21 ottobre.

Draghi ha disposto anche il bonus sociale per aiutare a pagare le bollette di casa. Tutti i dettagli in questo articolo: Draghi stravolge le bollette di casa, con il bonus sociale.