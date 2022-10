Se sei un giovane studente che frequenta la scuola superiore e il tuo sogno è trascorrere un periodo di studio all'estero, questa è la tua occasione. INPS eroga borse di studio e bonus studenti fino a 15.000 euro per frequentare un periodo scolastico all'estero, in Europa o nel mondo. Ecco come partecipare, quali sono i requisiti e come inviare la propria domanda.

Ami viaggiare e hai voglia di metterti in gioco? Se sei uno studente delle scuole superiori, frequenti il secondo o terzo anno, e sei curioso di scoprire come funziona la scuola in altri Paesi europei o mondiali, hai la possibilità di trascorrere un trimestre, un semestre o un intero anno di studio all’estero.

Grazie al nuovo bonus studenti INPS fino a 15.000 euro, puoi ottenere un contributo per coprire le spese relative al viaggio e avere l’opportunità di frequentare una scuola in un altro Paese straniero. Il tutto in compagnia dei ragazzi della tua stessa età.

Ecco come funziona il bando Itaca dell’INPS che permette di ottenere un bonus studenti da 6.000 euro e fino a 15.000 euro per frequentare un periodo di studio all’estero. Requisiti, importi, domanda, scadenza: ecco cosa sapere.

Nuovo bonus studenti INPS per studiare all’estero: come funziona

Si chiama “Programma Itaca” il nuovo bando INPS che permette a tutti i giovani di svolgere un periodo di studio all’estero, imparando una nuova lingua e conoscendo una nuova cultura. I viaggi sono il miglior modo per scoprire, imparare, conoscere e realizzare i propri obiettivi.

Se sei uno studente e frequenta la classe seconda o terza delle scuole superiori, ti piacciono le lingue e ami viaggiare, questa è la tua occasione.

INPS ha bandito delle nuove borse di studio per frequentare un periodo scolastico all’estero (tre o sei mesi, oppure un anno intero) e per favorire la mobilità internazionale dei giovani: grazie al nuovo bonus studenti 2022 si possono ottenere fino a 15.000 euro di contributi per andare all’estero e frequentare la scuola in un altro Stato.

Il contributo consente ai ragazzi e alle loro famiglie di coprire in parte o interamente i costi del viaggio, compresi gli spostamenti e tutto ciò che è connesso. Ma il bonus studenti per studiare all’estero è riservato a pochi fortunati…

Nuovo bonus studenti INPS per studiare all’estero: i requisiti per averlo

Ci sono degli specifici requisiti da rispettare per poter ottenere il contributo fino a 15.000 euro per studenti che intendono frequentare un periodo di studio in una scuola straniera. Quali sono?

I fortunati ragazzi che potranno ottenere il nuovo bonus INPS, ovvero le borse di studio, sono i figli dei lavoratori o pensionati pubblici della Pubblica Amministrazione.

Non solo: per ottenere il contributo economico è necessario essere in regola con il percorso scolastico (ovvero non aver perso anni scolastici, se non uno soltanto), aver ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2021/2022, e risultare regolarmente iscritti alla classe seconda o terza di una scuola superiore.

Non sono richiesti, invece, particolari requisiti reddituali: tutti coloro che soddisfano le condizioni appena elencate hanno la possibilità di richiedere il nuovo bonus studenti all’INPS per frequentare un periodo di studio all’estero.

Bonus studenti INPS, fino a 15.000 euro per andare all’estero: tutti gli importi

L’INPS ha previsto la possibilità di erogare fino a 1.500 borse di studio e bonus agli studenti che frequentano il secondo o terzo anno di una scuola secondaria superiore, purché soddisfino tutti i requisiti sopra elencati. Ma quanto spetta a ogni beneficiario del contributo?

Gli importi possono variare in funzione del periodo complessivo di studio all’estero – che può essere un trimestre, un semestre o un intero anno –, e in base al Paese di destinazione del ragazzo – che può trovarsi in Europa oppure in tutto il mondo. Il contributo, infatti, può arrivare a coprire tutto o in parte il costo dell’esperienza.

Si parte quindi da un bonus INPS minimo di 6.000 euro per trascorrere un trimestre di studio all’estero in Europa, e si può arrivare fino a 15.000 euro di contributi per i ragazzi che intendono trascorrere un intero anno all’estero, in Paese extra europei.

Bonus studenti INPS per andare all’estero: quando presentare la domanda

C’è tempo fino alle ore 12 del 9 novembre 2022 per presentare la domanda di accesso al nuovo bonus studenti che INPS eroga alle famiglie per coprire in parte le spese relative allo svolgimento di un periodo di studio all’estero, in Europa o in tutto il mondo.

Entro il 20 dicembre 2022, invece, verranno pubblicate le graduatorie dei beneficiari che hanno ottenuto una delle 1.500 borse di studio messe al bando dall’INPS.

È chiaro che, nonostante non sia richiesto un limite reddituale per accedere al contributo, nella definizione della graduatoria dei beneficiari verrà dato maggior peso alle condizioni economiche della famiglia e al merito scolastico del ragazzo richiedente.

Studiare all’estero: le destinazioni più amate dai giovani

Sono tantissimi i ragazzi che sognano di frequentare la scuola superiore all’estero, ma davvero pochi dispongono della giusta possibilità economica per farlo.

Di qui le numerose iniziative e borse di studio che INPS, ma anche altri istituti, erogano alle famiglie per coprire le spese relative a un trimestre, semestre o un intero anno di studio all’estero.

Tra le destinazioni maggiormente apprezzate dai giovani – stando ai dati raccolti sulla base delle scelte dei partecipanti dello scorso anno – ci sono:

Stati Uniti (35%);

Canada anglofono (20%);

Europa (16%).

Wep, inoltre, mette a disposizione dei ragazzi non solo un contributo fino a 15.000 euro, ma anche una borsa di studio aggiuntiva da 500 euro fino a 5.000 euro per gli studenti più meritevoli.