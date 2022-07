Quali sono i bonus per studenti all'Università confermati per l'anno scolastico 2022-2023? Borse di studio fino a 6.000 euro con ISEE basso per pagare i libri di testo e per sostenere il canone di affitto dei fuori sede. Ecco tutte le agevolazioni e i bonus universitari che si possono richiedere.

La scuola è finita, le sessioni di esame anche all’Università stanno per concludersi, ma ci sono ancora tantissimi studenti alla ricerca di nuovi aiuti, agevolazioni e borse di studio da richiedere per risparmiare sulle spese. Non tutti sanno che esistono ricchi bonus per studenti all’Università fino a 6.000 euro per risparmiare sull’acquisto di libri e sul pagamento del canone di affitto (per i fuori sede).

Ad erogare queste borse di studio o bonus universitari è proprio la Regione che, attraverso appositi bandi online, prevede l’erogazione di contributi economici in denaro ai ragazzi e alle famiglie che possiedono un ISEE basso.

Ecco tutti gli aiuti e i bonus per studenti all’Università nell’anno accademico 2022-2023: quali sono le agevolazioni che consentono di risparmiare sulle spese per l’acquisto dei libri e per il pagamento dell’affitto? Un elenco completo.

Bonus per studenti all’Università fino a 6.000€ per risparmiare su libri e affitto

Grazie ai ricchi bonus per studenti all’Università si possono risparmiare fino a 6.000 euro per l’acquisto dei libri e per il pagamento dell’affitto (per tutti coloro che studiano in una Regione diversa da quella di residenza). Non tutti sanno, infatti, che diverse Regioni italiane hanno confermato nuove borse di studio e agevolazioni per gli studenti.

Soprattutto coloro che possiedono un ISEE basso e che non indici patrimoniali troppo elevati, possono ottenere fino a 6.000 euro di borse di studio per pagare le tasse, acquistare i libri di testo e per prendere in affitto un appartamento vicino all’ateneo di studio.

Non solo: per tutte le famiglie che si trovano al di sotto di una determinata soglia di reddito, è prevista la possibilità di godere di uno sconto sulle tasse universitarie, oppure di ottenere l’esonero completo dal pagamento delle stesse. Ciò detto vale anche per i titolari della Legge 104.

È importante sapere che, oltre alle agevolazioni a livello locale o bandite dai singoli atenei, anche INPS ha confermato un nuovo bonus per i collegi universitari fino a 2.000 euro, riservato ai figli dei dipendenti pubblici.

Bonus per studenti all’Università: quali sono le agevolazioni da richiedere

Cerchiamo di capire quali sono le agevolazioni e i bonus per studenti all’Università che sono state confermate dalle Regioni per l’anno accademico 2022-2023: ecco un elenco completo.

Partiamo dalla Regione Lazio che, fino al 20 luglio 2022, permette di ottenere oltre 6.000 euro di borse di studio per tutti gli studenti universitari che possiedono un ISEE basso e che necessitano di un sostegno economico per il pagamento di alcune voci di spesa. Oltre all’assegno in denaro, è prevista la possibilità di ottenere anche un alloggio a prezzo agevolato per tutti gli studenti fuori sede in difficoltà economica.

Anche la Sardegna offre nuovi bonus per studenti all’Università che si trovano fuori sede: coloro che studiano al di fuori della propria Regione o comunque a una distanza superiore a 100km dalla propria residenza, possono ottenere un bonus fino a 2.500 euro per il pagamento dell’affitto di una stanza o un appartamento.

Infine, anche la Regione Campania ha previsto delle borse di studio per studenti universitari che studiano in Regione, ma anche per coloro che decideranno di spostarsi nei territori limitrofi per proseguire la carriera accademica.

Bonus per studenti all’Università – Regione Lazio: oltre 6.000 euro di borse di studio

Si chiama DISCO (diritto allo studio e la promozione della conoscenza) il pacchetto di bonus per studenti all’Università approvato dalla Regione Lazio che consente di ottenere più di 6.000 euro per studiare nelle migliori accademie italiane.

Tutti gli studenti che possiedono i requisiti per ottenere le borse di studio, quindi, hanno la possibilità di inviare la propria domanda entro il 20 luglio 2022 esclusivamente online. Chi può ricevere il contributo economico?

Il bonus per studenti universitari della Regione Lazio spetta a tutti i ragazzi che intendono iscriversi a un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, a un dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, oppure un corso inter-ateneo previsto da una delle accademie regionali.

Inoltre, per poter ottenere la borsa di studio è necessario possedere requisiti di merito e reddito fissati dal bando. Soddisfatti questi requisiti, spettano importi differenti in base ad alcune condizioni:

481,75 euro per studenti in sede;

598,51 euro per studenti pendolari;

157,74 euro per studenti fuori sede.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web ufficiale Borse di studio – DISCO.

Bonus per studenti all’Università – Regione Sardegna: 2.500 euro ai fuori sede

La Regione Sardegna, invece, offre differenti bonus per studenti che studiano all’Università e si trovano fuori sede: che cosa significa? Uno studente fuori sede è un ragazzo che studia presso un ateneo distante oltre 100km dalla propria residenza.

Gli studenti fuori sede delle Università sarde, quindi, possono ottenere un contributo economico fino a 2.500 euro per il pagamento del canone di locazione di un immobile sito nelle vicinanze dell’ateneo di studio.

Per poter ottenere il contributo, però, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

possedere un ISEE inferiore a 35.000 euro;

possedere un contratto di affitto regolarmente registrato;

essere nati e risiedere in Sardegna;

essere in regola con gli anni di studio.

Non sono ammesse, quindi, domanda provenienti da studenti universitari di altre regioni nemmeno se si sono trasferiti in Sardegna per motivi accademici.

Bonus per studenti all’Università – Regione Campania: a chi spettano

Infine, la Regione Campania ha ampliato le risorse per l’erogazione di nuove borse di studio e bonus per studenti all’Università, oltre a modificare i requisiti di accesso.

Potranno ottenere cospicui contributi economici tutti gli studenti che possiedono un ISEE inferiore a 22.700 euro, oltre a una soglia patrimoniale inferiore a 46.500 euro. Questi bonus universitari spettano agli studenti che sceglieranno di studiare presso un ateneo situato all’interno della Regione.

Un’altra tipologia di contributi spetta, invece, a tutti i giovani studenti che decidono di lasciare la Regione per studiare all’Università: in questo caso l’importo della borsa di studio può arrivare fino a 5.000 euro.