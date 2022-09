Grazie a questo nuovo “bonus TARI” tanti cittadini in difficoltà economica potranno ricevere una importante agevolazione, fino all'esenzione totale dell'importo da versare al Comune. L'iniziativa vuole aiutare le famiglie a basso reddito, specialmente i nuclei familiari con almeno 4 componenti, che dovranno presentare la certificazione ISEE dell’anno precedente e comunale uno specifico modulo.

Successivamente sarà stilata la graduatoria dei beneficiari e, in base ai fondi a disposizione, molti richiedenti potranno avere l’esenzione totale da questo tributo, altri invece avranno uno sconto consistente. L'iniziativa è promossa da un Comune della regione Campania e potrebbe essere estesa ad altre località.

Un “bonus TARI” per aiutare le famiglie a basso reddito, ecco chi sono i fortunati beneficiari

La TARI, la tassa sui rifiuti, è un tributo che tutti i cittadini proprietari o affittuari sono tenuti a versare al Comune di residenza. Si calcola in parte in base al numero di componenti del nucleo familiare e in parte in base alla grandezza dell’immobile. Il costo da versare quindi è variabile ma senza dubbio rappresenta un peso sul budget familiare. Esiste però un bonus TARI al quale alcuni cittadini possono accedere per risparmiare. Si tratta di una iniziativa promossa dal Comune di Amalfi, in Campania, fortemente voluta dal sindaco Daniele Milano. Servirà ad abbattere il gettito fiscale, dando un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica, soprattutto quelle con figli piccoli a carico. Possono richiedere il “bonus TARI” i residenti nel Comune di Amalfi che contano nel nucleo familiare almeno 4 componenti e hanno un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro. In base alla graduatoria finale, il Comune potrà stabilire a chi spetta l’esenzione totale e a chi invece lo sconto sull'importo da versare.

Come richiedere il bonus TARI, requisiti e scadenza

Come anticipato poc’anzi, i requisiti per richiedere il bonus sono soltanto tre: la residenza ad Amalfi; avere un nucleo familiare di almeno 4 componenti; allegare alla domanda il proprio ISEE dell’ultimo anno disponibile, che non deve superare i 15.000 euro. La domanda va presentata a mezzo PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it oppure a mano presso gli uffici comunali. Per richiedere il Bonus TARI c’è tempo fino al 31 ottobre 2022.

Leggi anche: Come abbassare la giacenza media per l’ISEE e per non pagare la patrimoniale sul conto

La graduatoria

Plausibilmente a metà novembre sarà pubblicata online la graduatoria dei beneficiari, i quali non dovranno pagare la TARI - in scadenza dicembre 2022 - o dovranno versare una somma ridotta. Amalfi non è l'unico Comune italiano a prevede agevolazioni per le famiglie a basso reddito. Misure analoghe sono state previste anche per i cittadini di Assisi, Roma, Monza e molte altre città.