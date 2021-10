Il Bonus televisione ti permette di avere un buono fino a 130 euro, così potrai comprarti una nuova TV o un decoder di ultima generazione. E' molto utile in tempi di switch off, con l'arrivo delle nuove frequenze del Digitale Terrestre. In pratica hai tempo fino a fine 2022 per accedere a questo buono, a patto che la tua Regione di residenza non abbia già provveduto al cambio.

Inoltre puoi procedere alla rottamazione del tuo vecchio televisore, presso un centro RAEE o direttamente dal tuo rivenditore aderente all'iniziativa.

E' un buono molto utile, visto che dal 20 ottobre uno alla volta i canali nazionali stanno passando alle frequenze imposte per il Nuovo Digitale Terrestre, che porterà entro fine 2022 alla totale impossibilità di vedere i canali televisivi come si vedevano prima.

Lo switch off però è regionalizzato, il che vuole dire che poco alla volta le regioni passeranno al Digitale Terrestre, e questo è stato fatto per permettere a tutti di poter rinnovare i propri televisori o decoder in tempo.

Se però hai già un dispositivo che riesca a leggere l'MPEG-4 o il DVB-T2 (cioè le due tecnologie alla base del Nuovo Digitale Terrestre), allora stai apposto per questo switch off.

Altrimenti ti consiglio di valutare questo Bonus TV Decoder, così hai la possibilità di ammortizzare i costi di una spesa così imprevista, e al tempo stesso valutare la rottamazione del tuo televisore obsoleto.

A patto che questa TV sia prevista nell'elenco dei dispositivi da rottamare, come previsto dalla lista del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

E che tu abbia il Canone RAI sia stato pagato in tempo. Questo è un particolare su cui ci soffermeremo in questo articolo, anche in merito alle possibili esenzioni a cui potresti accedere.

Se vuoi sapere qualcosa in più su questo bonus, ti suggerisco di dare un'occhiata al video di Manuel Agostini.

In questo articolo invece ti spiegherò di cosa si tratta questo sconto. Sempre se tu non disponga già della TV o decoder giusto, in quel caso puoi fare il test che ti spiegherò in avanti.

Bonus televisione: 130 euro per una nuova TV o decoder!

Questo bonus televisione è uno sconto previsto per l'acquisto di una nuova TV o Decoder, ed eventualmente la rottamazione del tuo televisore qualora risulti:

in obsolescenza;

non adeguato per le nuove tecnologie MPEG-4 o DVB-T2.

Per la cronaca:

il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting for Terrestrial television, versione 2) è a tutti gli effetti il "digitale terrestre";

(Digital Video Broadcasting for Terrestrial television, versione 2) è a tutti gli effetti il lo standard HEVC Main 10 è la versione nuova del HEVC (High-Efficiency Video Coding), e sempre di digitale terrestre parliamo.

In merito alla rottamazione ti spiegherò meglio in avanti, ma ti posso già dire che questa parte ti converrà molto se hai un televisore che non vuoi tenere più in casa.

Anche perché, della quota di 130 euro complessiva, la rottamazione ne prevede 100 euro.

Perché lo sconto di questo bonus TV Decoder è composto da:

30 euro come sconto per l'acquisto di una nuova TV o decoder ;

come sconto per l'acquisto di una ; 100 euro come sconto per l'acquisto di un nuovo televisore con certificato di avvenuto smaltimento di quello obsoleto.

Questa è la disposizione del buono, e molti infatti stanno cercando di accedere più al secondo, quello sulla rottamazione, che al primo. Perché? Ve lo racconto subito.

Bonus televisione: ecco come funziona la rottamazione TV

Se si vuole avere il bonus televisione con la rottamazione TV bisogna capire prima di tutto che genere di televisione hai davanti.

Lo smaltimento è previsto solo se il televisore in questione è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018, o se è presente nella lista del sito del MISE.

In pratica è come quello che è accaduto nel 2012 in merito alla prima fase del Digitale Terrestre. Anche in quella occasione abbiamo dovuto dotarci di nuovi televisori o decoder per vedere i programmi in HD.

Almeno in questo caso non solo sappiamo quali sono i televisori che non andranno bene, ma abbiamo anche una data sicura di obsolescenza.

Per sicurezza, il Ministero ha dotato comunque di una lista che ti assicura se effettivamente puoi smaltire o meno quel televisore.

E questo è solo il primo punto. Una volta accertato che il televisore è da rottamare, devi portarlo presso:

l'addetto del centro di raccolta RAEE;

il rivenditore aderente all'iniziativa.

Questi due sono obbligatori, in particolare il primo, perché ti rilascerà un certificato di avvenuta rottamazione, senza il quale non potrai accedere al buono in questione. E perdere 100 euro sui 130 previsti non è un grande affare.

Se non altro non devi presentare l'attestazione ISEE. Come indicatore della Situazione Economica Equivalente è ormai quasi sempre da presentare per molti ammortizzatori sociali e bonus, anche se non mancano i bonus senza ISEE.

Questo è uno di quelli, o meglio questi 100 euro sono senza ISEE. Gli altri 30 euro, purtroppo no.

Bonus televisione: ecco l'ISEE per il bonus Tv Decoder

Se il bonus rottamazione TV prevede solo il certificato di avvenuto smaltimento da parte dell'addetto del centro raccolta RAEE, diversamente per il bonus TV Decoder serve che tu presenti un'attestazione ISEE.

Come richiedente, hai accesso al bonus TV Decoder solo se hai un reddito inferiore a 20.000 euro.

Ecco perché molti preferiscono quello per la rottamazione:

ti puoi "sbarazzare" del tuo vecchio televisore andando in un centro raccolta RAEE;

non hai da presentare l'ISEE;

invece di 30 euro hai a disposizione 100 euro.

Però va detto che questi 100 euro in realtà sono il massimo disposto come sconto in un acquisto ipotetico massimo di 500 euro. In pratica hai uno sconto del 20% per l'acquisto.

Altrimenti hai solo il bonus da 30 euro, ma ti tocca presentare l'attestato che ti rilascerà il CAF, il patronato locale o direttamente l'INPS.

Ricordati che in ogni caso servirà sempre attestare di aver pagato il Canone RAI, altrimenti puoi scordarti entrambi i bonus!

Bonus televisione: ecco come fare per il Canone RAI

Per il bonus televisione, come visto prima, ti serve:

il certificato di avvenuto smaltimento, in caso tu voglia aderire al bonus rottamazione TV;

l'attestazione ISEE, in caso tu voglia aderire al bonus Tv Decoder.

E per tutti e il fatto di aver pagato il Canone RAI.

Per la cronaca, con la Legge di Stabilità del 2016 il Canone è fisso nella bolletta. Si parla di una spesa annuale di 90 euro, oppure una quota minima mensile tale da raggiungere i 90 euro annui.

Questo è quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà all'accertamento di questa particolare spesa per confermarti l'accesso al buono.

Ci sarebbe però un modo per evitare di dover presentare l'attestazione del Canone RAI: esserne esentato.

L'esenzione del Canone RAI è disposta solo per chi ha più di 75 anni e attesti un ISEE inferiore a 8.000 euro.

Ecco perché conviene fare l'ISEE, quando si può.

La condizione del Canone non è altrimenti evitabile, e qualsiasi tentativo fraudolento prevede una sanzione amministrativa o anche una denuncia penale.

Se hai però già provveduto a pagarlo, allora non ti resta che fare domanda. Tanto il grosso del lavoro lo farà l'addetto RAEE o il rivenditore.

Bonus televisione: ecco come richiederlo per TV e Decoder

Per richiedere il bonus televisione basta intanto avere conferma che il proprio televisore sia da rottamare, altrimenti perdi 100 euro dei 130 previsti.

Ricordati di verificare sul sito del MISE o direttamente verificare sul tuo scontrino o ricevuta fiscale se il tuo televisore sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Se non detieni più lo scontrino dell'acquisto del vecchio televisore, dovrai compilare l'autocertificazione col Modulo MISE.

Se la tua TV è smaltibile, allora passa al centro di raccolta RAEE (in pratica l'isola ecologica del tuo comune/provincia) e porta il televisore.

L'addetto ti farò avere il certificato di avvenuta rottamazione, e con quello dovrai presentarti al rivenditore aderente all'iniziativa per procedere all'acquisto scontato.

Oltre a quello dovrai rendere disponibile il codice EAN (European Article Number) o anche solo la marca del televisore rottamato. Lo trovi dietro alla tua televisione.

Più l'attestazione del pagamento del Canone RAI, così per evitare di passare un brutto quarto d'ora presso l'Agenzia delle Entrate.

Ma tutto questo solo per i 100 euro del bonus Rottamazione TV.

Se invece vuoi i 30 euro cumulabili del bonus TV Decoder dovrai presentare anche l'attestazione ISEE inferiore a 20.000 euro.

Ovviamente dovrai fare tutto questo se il tuo televisore risulterà obsoleto. Se vuoi fare un tentativo prima di iniziare questa piccola Odissea, ti suggerisco questo piccolo test che puoi fare direttamente a casa.

Bonus televisione: ecco il test per la Rottamazione TV

Ti consiglio questo semplice test se vuoi evitare di dover presentare certificati, autocertificati, attestazione ISEE per avere il bonus televisione da 130 euro.

E anche per evitare di fare un viaggio a vuoto tra centri di raccolta RAEE o rivenditori.

Basta che tu accenda il televisore e ti sintonizzi sul 501, 502, 505, in pratica i futuri canali RAI e Mediaset ma decodificati col MPEG-4.

Se riesci a vederli, la tua televisione è ancora valida. Sennò, prova con quest'ultima sintonizzazione.

Vai sul canale 100 e 200. Se vedi la scritta "Test HEVC Main10", che indica la futura trasmissione con quel particolare codice.

Se lo vedi, sei apposto. Sennò, dovrai rottamare la TV prima del 2023.

Perché le scadenze dello switch off sono ancora abbastanza lunghe, constatando che:

dal 20 ottobre le trasmissioni nazionali RAI e Mediaset passeranno gradualmente al MPEG-4 .

le trasmissioni nazionali . dal 15 novembre in poi tutte le regioni italiane passeranno alle nuove tecnologie, fino al 1 gennaio 2023.

Dopo quella data, tutte le trasmissioni saranno visibili solo con televisori o decoder di ultima generazione.

Se vuoi sapere di più sulle varie aree che una alla volta passeranno al Nuovo Digitale Terrestre, ti consiglio di leggere questo articolo.

Ti dico da subito che i primi saranno i residenti della Regione Sardegna, mentre gli ultimi saranno quelli della Regione Campania.

Per tutte le altre regioni, il periodo temporale va dal 18 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2022.

Il tempo non manca, ma per evitare problemi ti consiglio di fare richiesta quanto prima. E se proprio non vuoi spendere così tanti soldi per un televisore, basterà allora comprarsi un decoder. Anche se in questo caso si parla di 30 euro, non più di 130.