Il bonus terme è in arrivo: si tratta di uno sconto fino a 200 euro a persona disponibile per tutti i cittadini italiani. Il bonus terme è utilizzabile presso le strutture convenzionate all'iniziativa, per un servizio termale. Si tratta di un bonus messo a disposizione dallo stato per il rilancio del settore, dopo le chiusure causate dall'arrivo della pandemia. Nell'articolo tutte le informazioni per prenotare, a partire dal sito di Invitalia, per aggiudicarsi il bonus!

Sta per arrivare il tanto atteso bonus terme, uno sconto dedicato a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla situazione reddituale o dall'ISEE del nucleo famigliare. Il bonus prevede uno sconto interessante, fino a 200 euro a persona, per un servizio termale presso una struttura convenzionata.

Dalla fine di ottobre le strutture termali hanno potuto iniziare ad inviare le adesioni per partecipare all'iniziativa promossa dallo stato, con l'obiettivo di favorire questo particolare settore. Ricordiamo che i centri termali sono alcune delle attività che più di altre hanno subito diverse chiusure a causa dell'arrivo della pandemia e delle limitazioni alla formazione di assembramenti, per limitare il contagio.

Come spiega un articolo recente di Ravennatoday.it, il bonus terme consiste in uno sconto totale sull'accesso al centro termale, con una soglia massima di 200 euro a persona per il servizio:

"Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro."

Questo vuol dire che più persone possono recarsi nella stessa struttura e ricevere 200 euro di sconto sul servizio termale, se la struttura ha aderito all'iniziativa. Si tratta di un bonus che non ha precedenti, perché riguarda da vicino tutti i cittadini italiani, senza distinzione. Per questo motivo non è necessario presentare alcuna attestazione ISEE per poter accedere al bonus, requisito invece presente per molti dei sostegni proposti ai cittadini.

Recentemente grazie al sito di Invitalia è stato reso noto quali sono le strutture termali aderenti all'iniziativa, in riferimento alle terme presenti regione per regione. Vediamo in questo articolo come usufruire del bonus terme e quali sono le strutture accreditate all'iniziativa.

Bonus terme: 200 euro di sconto per tutti

Il bonus terme di fatto consiste in uno sconto totale sul prezzo per un servizio termale: il cittadino può decidere di recarsi presso la struttura e vedersi scontato il prezzo totale per il soggiorno. Tuttavia bisogna tenere in considerazione che tutti i servizi correlati vengono esclusi dal bonus.

Con questo sostegno è possibile infatti essere esonerati dal pagamento per l'ingresso alle terme, ma altri servizi eventualmente correlati, come i servizi di natura ricettiva per il pernottamento, oppure per i pasti, vengono esclusi dal bonus terme.

I 200 euro di sconto quindi vanno applicati solamente sui servizi prettamente termali, il cittadino dovrà provvedere al pagamento di eventuali altri servizi a cui accede tramite questo bonus. Inoltre è importante individuare le strutture termali aderenti all'iniziativa, perché non è possibile ricevere lo sconto nel caso in cui il particolare centro non abbia acconsentito a partecipare all'iniziativa.

Il bonus terme è disponibile per tutti, non è necessario presentare alcuna attestazione ISEE o altre informazioni relative al reddito famigliare, o di altro genere, però è possibile ricevere lo sconto solamente fino ad esaurimento fondi.

Si tratta di 53 milioni di euro complessivi che lo stato mette a disposizione per questo particolare bonus, e per cui i cittadini possono accedere allo sconto solamente entro il termine dei fondi. Data la natura vantaggiosa di questo tipo di bonus, è consigliato affrettarsi a verificare quali sono le strutture convenzionate per prenotare il proprio servizio termale per tempo, per evitare di perdere lo sconto a causa del termine dei fondi.

Bonus terme: strutture aderenti

Ma quali sono le strutture che partecipano all'iniziativa? Per poter accedere al bonus terme è possibile già da fine ottobre consultare il sito web di Invitalia, che si occupa di gestire l'iniziativa, in cui viene specificato il regolamento completo per partecipare. Il sito web ufficiale Bonusterme.invitalia.it spiega in cosa consiste il bonus e come accedervi:

"Il “bonus terme” è gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico (MiSE), che ha istituito un fondo apposito, con Decreto del Ministero del 14 agosto 2020, e ha individuato i servizi termali ammissibili, ovvero qualsiasi prestazione erogata da un istituto termale accreditato.""

Per accedere al bonus è necessario verificare sul portale quali sono le strutture che aderiscono all'iniziativa. Possono accedervi tutti i cittadini italiani purché maggiorenni, e per farlo è necessario prenotare direttamente alla struttura interessata, telefonando o inviando una email specifica.

Le strutture aderenti sono diverse, dislocate in tutta Italia. Al momento il maggior numero di centri termali che prendono parte all'iniziativa è situato in Veneto, con 60 strutture accreditate, seguito dalla regione Campania con 24 strutture, e l'Emilia-Romagna con 21 strutture aderenti.

Grazie ad una mappa esplicativa sul sito di Invitalia è possibile verificare dove si trovano le strutture convenzionate, e quali sono quelle che aderiscono all'iniziativa. Risulta anche possibile consultare una tabella che presenta l'elenco delle strutture aderenti, con le informazioni di contatto principali come email e numero di telefono.

Per il momento in alcune regioni le strutture accreditate sono ancora poche, per esempio la Valle d'Aosta presenta solamente le Terme di Pré-Saint-Didier, oppure il Piemonte con Agliano Terme, oppure ancora l'Umbria con Cerreto di Spoleto. Tuttavia i dati possono ancora cambiare, perché c'è ancora tempo per le strutture termali per accreditarsi e partecipare così all'iniziativa.

Bonus terme: cosa c'è da sapere

Sul bonus terme bisogna ricordare alcune caratteristiche importanti dell'iniziativa: come visto prima, è un bonus accessibile unicamente presso le strutture aderenti, da parte di cittadini italiani maggiorenni, e può essere richiesto una sola volta per ogni persona.

Il bonus non è cedibile a terzi, ma è nominativo, e non può essere erogato nel caso in cui il cittadino riceva già altri benefici per cure termali o servizi simili. Il bonus non può essere applicato per servizi esterni a quelli prettamente termali, come quelli per la ristorazione o per l'ospitalità.

Inoltre va ricordato che non è importante presentare un indicatore ISEE per accedere al bonus, e il bonus non produce reddito imponibile del cittadino, non viene calcolato nell'ISEE.

Dal 28 ottobre le strutture possono decidere di aderire l'iniziativa, e il sito Invitalia spiega come procedere passo a passo, anche attraverso tutorial specifici. Il bonus terme sarà disponibile fino ad esaurimento fondi, al termine di questi non sarà più possibile accedere allo sconto previsto.

La prenotazione deve essere effettuata direttamente presso la struttura termale, telefonando o contattandola tramite email, e quest'ultima deve dare conferma della prenotazione per poter procedere con lo sconto. Al momento sono presenti nella lista delle strutture aderenti, centri termali da tutta Italia, e il cittadino può scegliere liberamente dove prenotare per usufruire del bonus da 200 euro. Lo sconto non può superare questa cifra, le spese aggiuntive saranno a carico del cittadino.

Bonus terme: come funziona per le strutture termali

Per le strutture termali il bonus terme è un'occasione per tornare in attività, dopo che queste strutture sono rimaste chiuse e ferme per molti mesi a causa della pandemia. Insieme ad altri centri come piscine e palestre, i centri termali sono le attività che più hanno subito una perdita economica consistente a causa delle chiusure e della pandemia.

Lo stato ha messo in moto un incentivo come il bonus terme per favorire un ritorno dei cittadini presso queste strutture, da tempo ferme. Per le strutture si tratta di un'occasione vantaggiosa, in quando i costi sono interamente coperti dallo stato.

Se una struttura termale vuole aderire all'iniziativa deve procedere all'iscrizione tramite Invitalia. Tuttavia non tutti i centri possono iscriversi per il bonus terme, perché vanno rispettati alcuni requisiti importanti:

Il centro termale deve essere iscritto al registro delle imprese ed essere in attività;

Il centro termale deve avere un codice ATECO specifico per gli stabilimenti termali: codice ATECO 2007 96.04.20;

Il centro termale deve avere l'autorizzazione per la riapertura.

A partire dal 28 ottobre per le strutture è possibile iscriversi all'iniziativa se il titolare accede con lo SPID, e successivamente può accettare le prenotazioni che arrivano da parte dei cittadini, fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione per il bonus.

Tutte le prenotazioni sono disponibili per il cittadino entro un massimo di 60 giorni, successivamente la stessa prenotazione è da ritenersi scaduta. Successivamente l'ente termale può procedere con la richiesta di rimborso direttamente ad Invitalia.

Quali servizi sono inclusi nel bonus terme?

Sia i cittadini che i gestori dei centri termali possono chiedersi quali sono effettivamente i servizi inclusi nel bonus terme. Lo sconto non è utilizzabile su servizi esterni come quelli di natura ricettiva o ristorativa, tuttavia anche molti trattamenti previsti dai centri termali sono inclusi nell'iniziativa, come spiega Invitalia:

"È ammessa qualsiasi prestazione interamente erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere."

Questo vuol dire che oltre all'accesso alle terme, è anche possibile prenotare con il bonus un servizio si trattamento estetico o di benessere, oltre a trattamenti di tipo sanitario termale. Nelle FAQ del sito ufficiale dell'iniziativa inoltre vengono prese in considerazione alcune precisazioni sui centri termali aderenti.

Se lo stesso gestore ha in carico più centri termali, è possibile iscriverli tutti all'iniziativa, presentando le informazioni salienti che riguardano da vicino tutte le strutture. Il fattore importante riguarda la presentazione della richiesta di ammissione all'iniziativa: solamente i rappresentanti legali delle strutture possono procedere con la richiesta di partecipare all'iniziativa proposta dallo stato. Per le altre FAQ invitiamo alla lettura della pagina web apposita.