Il bonus terme è una delle ultime iniziative promosse dal Ministero dello Sviluppo Economico. Moltissimi cittadini italiani sono interessati a riceverlo ma non tardano a presentarsi le polemiche. In quest'articolo vedremo passo passo di che si tratta e come richiederlo!

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Le terme sono uno dei luoghi più amati dagli italiani per trascorrere le vacanze. Sono infatti un luogo perfetto perfetto per potersi rilassare, ma lo sapevate da che cosa viene scaturito l’effetto relax di cui tutti abbiamo sentito parlare?

Il sito termedistigliano.it mette ci spiega quali sono i motivi per i quali le terme sono così rilassanti: innanzitutto perché all’interno delle acque termali possiamo entrare in contatto con sostanze estremamente importanti per il nostro corpo quali ferro, calcio, iodio, zolfo ma anche altre presenti in minor quantità.

L’effetto benefico di queste sostanze viene intensificato dal calore dell’acqua termale, generando così un effetto di rilassamento lungo il corpo. Le terme sono altresì utili per problemi di salute quali difficoltà dell’apparato respiratorio, psoriasi, problemi dermatologici, artrosi e reumatismi.

L’Italia è una meta che attrae moltissimi turisti ogni anno anche per i suoi centri termali. Federterme.it, sito dell'organizzazione Federterme, scrive che i centri termali italiani accolgono ben 2 milioni e 790mila persone, di cui il 12% sono clienti stranieri.

Federterme, si occupa di proteggere e sostenere l’operato delle terme italiane, consapevole dell’importanza delle terme sia da un punto di vista degli effetti benefici sulla salute, sia per la loro importanza storica. Le terme italiane hanno infatti una lunga tradizione che risale ai tempi degli Etruschi e successivamente dei Romani, popoli che erano già consapevoli dell’importanza e delle potenzialità proprie di questi luoghi.

Federterme è attualmente l’unica organizzazione in Italia che si occupa di dei vari enti termali. Federterme intende inoltre specificare che attualmente è in vigore l'obbligo del green pass per accedere agli spazi termali chiusi.

Dal momento che è risaputo che le terme non sono affatto luoghi economici e alla portata di tutti, molti cittadini hanno difficoltà ad accedervi ma non dovete preoccuparvi. È in arrivo il bonus terme e in questo articolo vedremo punto per punto di che cosa si tratta, come e quando richiederlo!

Bonus terme 2021: di che cosa si tratta!

Il bonus terme è un'agevolazione che è stata stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 1 luglio 2021. Per poter usufruire del buono, i cittadini dovranno effettuare la loro prenotazione presso un centro termale accreditato. Il bonus terme dunque non è valido in tutti i centri termali ma solo in quelli che hanno aderito per il bonus. Scrive Wired.it:

"Il bonus sarà disponibile presso gli stabilimenti termali accreditati, escludendo quelli già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici oppure oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni fiscali sul costo del servizio eventualmente non coperto dal buono".

Molto importante tenere presente che l’utilizzo del bonus è valido solo per le persone che ne faranno richiesta. Ricordatevi dunque che non è possibile dunque cederlo ad altri né gratuitamente né sotto compenso.

Vediamo adesso qual è esattamente il valore dello sconto del bonus terme!

Bonus terme: a quanto ammonta!

Il governo ha messo a disposizione 53 milioni di euro per il finanziamento del bonus terme. Il bonus potrà essere utilizzato una volta sola dal singolo cittadino. Il sito del governo spiega molto chiaramente a quanto ammonta l’importo del bonus terme:

“Il Bonus consisterà in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate”.

Se il prezzo pagato è superiore ai 200 euro, l’importo restante sarà a carico del singolo cittadino. Vediamo adesso quali sono i cittadini che possono richiedere il bonus!

Bonus terme: a chi spetta!

I cittadini residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni possono richiedere tranquillamente il bonus terme prenotando presso i centri termali accreditati. Non ci sono limiti né di ISEE né di nucleo famigliare. Inoltre, il valore economico del bonus non costituisce reddito imponibile della persona e non viene conteggiato nell'ISEE. Come possiamo ben notare, non ci sono dunque delle grandi restrizioni. Vediamo adesso come funziona lo svolgimento della prenotazione e quali sono le scadenze!

Bonus terme: prenotazioni e scadenze

I cittadini italiani e maggiorenni potranno dunque prenotare il bonus terme presso un centro termale a scelta e aderente all'iniziativa. La prenotazione, una volta emessa, ha una validità di 60 giorni. Oltre tale termine, non sarà più possibile usufruire del bonus terme! Una volta effettuata la prenotazione, verrà rilasciato un certificato che attesta la prenotazione. Vediamo adesso più precisamente come funziona la procedura per il rimborso!

Bonus terme: come funziona il rimborso

Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura del rimborso scrive Skytg24:

“L’ente termale presso cui i cittadini spenderanno il loro Bonus terme dovrà chiedere poi a Invitalia, tramite apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cliente. Sarà quindi il centro termale a gestire l’intera procedura per l’ottenimento del Bonus: dovrà accedere al portale di Invitalia, tramite SPID, e selezionare la prenotazione di riferimento inserendo la data di inizio di erogazione dei servizi”

L’ente termale avrà la possibilità di fare richiesta del rimborso entro 45 giorni dal momento in cui il cliente ha utilizzato il bonus terme. Successivamente, Invitalia pagherà il rimborso sul conto corrente del centro termale entro un mese. La domanda adesso sorge spontanea: quali sono i centri termali presso i quali è possibile utilizzare il bonus terme? Scopriamolo subito!

Bonus terme: quali sono i centri termali accreditati

Al momento non sono ancora disponibili i nomi dei centri termali presso i quali sarà possibile beneficiare del bonus terme. Naturalmente vi saranno continui aggiornamenti e l’elenco dei centri termali accreditati sarà presente sul sito del governo oppure di Invitalia. Scriviamo “sarà” poiché al momento il bonus terme non è ancora attivo.

Come specificato sul sito Invitalia:

"Il bonus terme sarà attivo non appena saranno completati la convenzione con il soggetto gestore, Invitalia, e gli iter previsti dalla legge”.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha annunciato che il bonus terme sarà attivo a partire dal mese di ottobre 2021. Successivamente, i centri termali che vorranno aderire al bonus terme potranno registrarsi sulla piattaforma creata online creata ad hoc per quest’iniziativa. Una volta che i centri termali si saranno registrati, i cittadini potranno contattare la struttura scelta, prenotare il bonus terme e ricevere aiuto e supporto in merito al suo funzionamento.

Federterme ha accolto positivamente quest'iniziativa, dal momento che secondo l'organizzazione le terme sono anche un mezzo importante per combattere il virus Covid-19. Ricordiamo anche che uno degli obiettivi di Federterme è anche quello di salvaguardare l'attività dei centri termali per cui il bonus potrebbe essere un'opportunità per superare un grave periodo di crisi.

In merito a questa decisione restano però dubbiosi molti cittadini i quali credono che la quantità di denaro scelta al fine di finanziare il bonus non sia sufficiente per rispondere alle cure di cui le persone necessitano.

Il bonus terme si rivela essere dunque una grande opportunità per molti cittadini italiani che desiderano trascorrere una giornata alle terme sia per riposarsi ma anche per motivi di salute. Nonostante però la possibilità di ottenere un’agevolazione, non tardano a presentarsi le polemiche. Non è sempre facile infatti mettere d'accordo tutti. Vediamo di che si tratta.

Bonus terme: arrivano le polemiche

Un articolo del giornale di Sicilia espone il disappunto del parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro. Quest’ultimo infatti considera il bonus terme una presa in giro, dal momento che le Terme di Sciacca e le Terme di Acireale sono tutt’oggi chiuse e in stato di degrado. Sembra infatti che questi due luoghi così importanti siano stati dimenticati, che non si dia abbastanza importanza alla loro lunga tradizione e al loro notevole prestigio. Di fatto, il bonus terme sarà impossibile da utilizzare all’interno di entrambi i centri termali.

Ad esprimere il proprio dissenso in merito all'argomento è anche Codacons. Secondo l’associazione infatti evitare di stabilire delle limitazioni a seconda dell'ISEE per ottenere il bonus terme non ha senso. In questo modo infatti anche coloro che non sono in difficoltà economiche potranno ottenere questa agevolazione per le terme.

Inoltre, Codacons sottolinea l’ingiustizia del buono rimarcando come solamente una parte della popolazione avrà diritto al bonus. Se infatti il governo ha messo a disposizione 53 milioni di euro per poter finanziare il bonus terme, significa che solo 265mila cittadini potranno beneficiare di questa possibilità.