Tutto è pronto per dare il via al click day del bonus terme 2021, fissato per l’8 novembre 2021. Le risorse stanziate per la misura potrebbero esaurirsi in poche ore dall’apertura delle richieste, ma al tempo stesso potrebbero verificarsi delle distorsioni di mercato.

A lanciare l’allarme è Consumerismo No Profit, che segnala alcune conseguenze del bonus terme 2021:

(…) potrebbe portare gli operatori del settore a ritoccare al rialzo i prezzi di ingresso alle strutture termali.

Come difendersi dai rincari sulle tariffe dei centri termali? La palla passa al Governo: occorre impedire l’accesso alla piattaforma del bonus terme agli enti che hanno ritoccato le tariffe in vista delle prenotazioni dei rimborsi.

Bonus terme 2021: rischio rincari delle tariffe!

L'associazione Consumerismo No Profit ha lanciato l’allarme:

Il bonus terme potrebbe determinare distorsioni del mercato e causare rincari di listini e tariffe per strutture e servizi termali.

Gli enti termali potrebbero applicare delle maggiorazioni delle tariffe in funzione del fatto che il bonus terme prevede risorse molto limitate e ciò determina uno squilibrio sul lato dei consumatori.

Il presidente dell’associazione Luigi Gabriele, dunque, chiede al Governo di

vigilare con la massima attenzione, e di consentire l’accesso alla piattaforma Bonus Terme solo a quelle strutture che manterranno inalterati i listini dei propri servizi.

Così facendo si tuteleranno i diritti degli enti termali e anche quelli dei consumatori che intendono sfruttare il bonus terme per godersi il meritato relax.

Bonus terme 2021: non è tutto oro quello che luccica…

Ricordiamo, infatti, che il bonus terme 2021 è un incentivo molto accattivante. Trattandosi di un bonus senza ISEE, tutti lo possono richiedere nel limite delle risorse stanziate dal Governo per la misura.

E proprio qui dobbiamo fare una precisazione: su un totale di 53 milioni di euro di risorse disponibili, si potranno erogare “soltanto” 265 mila voucher da 200 euro. Ma con molta probabilità gli italiani che proveranno ad accaparrarsi un rimborso del 100% per l’ingresso alle terme saranno molti di più.

Come difendersi? Arrivare pronti al click day dell’8 novembre è fondamentale: ecco spiegato, quindi, il funzionamento del bonus, a chi spetta, come richiederlo ed entro quando utilizzare il voucher una volta ottenuto.

Bonus terme 2021: come funziona?

Il bonus terme è un incentivo rivolto anzitutto al settore termale, che ha registrato una crisi a causa del Covid. Ma non solo. Il bonus terme si rivolge anche a tutti i cittadini maggiorenni che hanno intenzione di regalare a sé stessi un ingresso alle terme gratuito nel limite dei 200 euro.

Infatti, grazie a questa agevolazione è possibile ottenere un rimborso fino al 100% del prezzo del biglietto di ingresso presso uno dei centri termali accreditati (nel limite di 200 euro).

Per prenotare il proprio ingresso è necessario contattare direttamente la struttura accreditata a partire dall’8 novembre e scegliere quali servizi termali prenotare (che non rientrino nel Servizio Sanitario Nazionale).

A partire dall’8 novembre si potrà prenotare un solo ingresso per ciascun cittadino: il voucher è nominale e non può essere ceduto e/o venduto a terzi dietro cessione di denaro.

Bonus terme: ecco le strutture dove puoi prenotare il biglietto!

Nella giornata di martedì 2 novembre, sul sito web di Invitalia sono apparse la mappa virtuale e la lista di tutti i centri termali accreditati al bonus terme 2021.

Nonostante sia ancora in aggiornamento, da tale momento è possibile consultare presso quale struttura prenotare il proprio ingresso alle terme (in totale sono 117). Meglio decidere prima presso quale struttura spendere i 200 euro, in modo da arrivare con le idee chiare nel giorno del click day.

Si tratta di moltissimi enti termali dislocati soprattutto nel Veneto, in Emilia Romagna e in Campania, a cui seguono Toscana e Lombardia. Ma le opportunità si estendono da Nord e Sud.

Da Abano a Montegrotto (Veneto), da Salsomaggiore a Castel San Pietro (Emilia Romagna), da Montecatini a Montepulciano (Toscana): avete già scelto la vostra meta per godervi il meritato relax?

Se siete ancora indecisi potete consultare l’elenco completo dei centri termali accreditati sul sito di Invitalia, nella sezione “Terme accreditate”.

Bonus terme, click day l’8 novembre: come prenotare il biglietto?

Una volta scelto presso quale struttura prenotare il vostro buono, dovrete segnarvi l’e-mail indicata sul sito di Invitalia. In tal modo, a partire da lunedì 8 novembre potrete inviare la richiesta di prenotazione alla struttura stessa.

Il consiglio è quello di prenotare il prima possibile il proprio ingresso omaggio (nel limite dei 200 euro) alle terme: le risorse potrebbero esaurirsi molto in fretta.

Una volta contattata la struttura, riceverete una risposta: se positiva, nel messaggio saranno elencati i servizi termali prenotati, il codice unico e la conferma della prenotazione. Ci sarà tempo 60 giorni dall’emissione della conferma per spendere il voucher presso la struttura termale prescelta.