Il bonus terme 2022 ha come ultima proroga il 30 giugno 2022, oltre il quale non si potrebbe più utilizzarlo per accedere ai servizi termali. In realtà si potrebbe ancora usufruire del voucher da 200 euro anche dopo la scadenza ufficiale! Ecco come funziona

Il bonus terme 2022 ha come scadenza ufficiale il 30 giugno 2022.

Eppure c'è ancora un modo per utilizzarlo dopo la fine della sua proroga, per poter continuare a sfruttare il voucher da 200 euro, anche se si tratti del giorno prima della data di scadenza.

Come sistema può essere molto utile per tutti coloro che hanno problemi a utilizzarlo in questi giorni, specie se si sta attendendo le ultime disposizioni del Ministero della Salute in fatto di mascherine al chiuso.

Abbiamo già visto come sia difficile riuscire a utilizzare in tempo il Bonus Terme 2022. A gennaio ancora più della metà dei beneficiari non l'aveva ancora sfruttato, e si rischiava di perdere diverse decine di milioni di euro di voucher, se il Governo non avesse autorizzato l'attuale proroga del 30 giugno 2022.

Infatti non sarebbe così irrealistica l'ennesima proroga su questo bonus, in particolare se riaccade uno scenario come quello appena raccontato, ovvero di una moltitudine di beneficiari che ancora non l'ha utilizzato, secondo le parole di

In questo articolo vedremo come funziona questo bonus, anche dopo il superamento della data di scadenza. Inoltre approfondiremo insieme le ultime novità, come in quali locali si può utilizzare, e soprattutto per quali servizi.

Bonus Terme 2022: proroga confermata al 30 giugno 2022! Ecco la novità

Il bonus Terme 2022 è ancora sfruttabile fino alla fine di giugno, grazie alle disposizioni previste dal Decreto Sostegni Ter, convertito in legge il 28 marzo.

Se così non fosse stato, si parlerebbe tranquillamente di un bonus ormai scaduto, dal momento che la precedente scadenza era prevista al 31 marzo 2022. In poche parole, senza proroga, sarebbe diventato come il Bonus PC 2021.

Questa prima proroga è stata disposta in extremis, dopo le varie lamentele trapelate da Federterme, in particolar modo dalla figura del loro presidente, Massimo Caputi.

Lamentele condivisibili, dal momento che a gennaio 2022 si rischiava di "mandare al macero" l'equivalente di 20 milioni di euro in voucher non utilizzati.

Il presidente Massimo Caputi ha infatti evidenziato come, dal click day dell'8-9 novembre 2021, solo 152.000 su 252.000 beneficiari hanno sfruttato il bonus.

Il perché è riassumibile in una sola parola: Covid.

L'esplosione dei casi Covid in prossimità delle vacanze natalizie ha portato non solo alla chiusura di alcune tipologie di locali d'intrattenimento (es. discoteche e nightclub) ma anche alla riduzione delle prenotazioni, che si è tradotto in una perdita di 120 milioni di presenze in meno.

Purtroppo tra dicembre 2021 ad oggi non sono mancate le sorprese, tra caro carburante e iperinflazione, pertanto non tutti potrebbero riuscire a usufruire del bonus Terme 2022 in tempo.

Nonostante questa scadenza, la nostra novità è nel fatto che ci sarebbe comunque un modo per utilizzarlo in maniera totalmente corretta.

Bonus Terme 2022: ecco come funziona dopo la proroga! Ultime novità

Il Bonus Terme 2022 garantisce per tutti i beneficiari un voucher digitale di 200 euro soltanto per l'accesso e l'utilizzo di servizi relativi al benessere (wellness & beauty), ma solo all'interno di ambienti termali o relativi alle acque minerali.

Ad essere più precisi, i servizi riguardano per lo più pacchetti termali, sedute terapeutiche, massaggi, saune, accesso alle piscine termali o ai bagni sulfurei, e tanto altro.

Anche da un punto di vista medico il bonus Terme 2022 permette l'uso anche per visite specialistiche, presso professionisti interni all'organico della struttura, così come a sedute o terapie curative in tono con i servizi termali.

In pratica tutte le pratiche chesono già previste con l'Assistenza Termale, praticamente l'erede della Mutua prevista prima della Riforma del Servizio Sanitario Nazionale del 1978.

Tutti questi servizi sono scontati col tuo voucher da 200 euro entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Questa norma in realtà è sviabile. Puoi usare il bonus Terme 2022 anche dopo la scadenza, perché, come racconta investireoggi.it, se accedi alla struttura e usufruisci di una prima prestazione, per esempio un pacchetto di sedute termali, avrai tempo per concluderle entro e non oltre 45 giorni, altrimenti non potrai utilizzare più il bonus Terme per quella specifica prestazione.

In poche parole, se accedi alla struttura il 30 giugno, se sono previste ulteriori sedute, potrai scontarle col bonus fintanto che non superino i 45 giorni di limite.

Teoricamente hai tempo fino al 15 agosto per utilizzarlo, se entro il 30 giugno inizi queste ipotetiche sedute, purché idonee al bonus.

Ovviamente tutto ciò dovrà essere fatto presso un ente o struttura accreditata, come ricorda CRYPTOLIL nel suo video Youtube.

Bonus Terme 2022: quali sono gli enti e le strutture accreditate?

Il bonus Terme 2022 è utilizzabile esclusivamente presso stabilimenti termali o relativi alle acque minerali. Ma solo se privati.

Tutti i servizi termali che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti pubblici non possono aderire all'iniziativa. Così come tutti gli stabilimenti, anche privati, che già sono oggetto di ulteriori benefici.

Questo però è relativo agli stabilimenti, dal momento che il richiedente può ottenerlo anche per accumularlo con ulteriori detrazioni riconosciute nel caso di costi non coperti dal Bonus Terme 2022.

Non è comunque una novità il fatto che potrai usufruire del bonus anche nel caso di sedute terapeutiche o visite medico-specialistiche, ma solo se lo stabilimento è attrezzato per tali servizi, e sempre se non rientra nei casi precedentemente citati.

Se vuoi avere un'idea di quali possano essere gli stabilimenti termali accreditati, basterà andare sul sito di Invitalia, e cliccare sulla regione in cui dimori (o in cui vuoi soggiornare) per vedere quali stabilimenti hanno aderito all'iniziativa.

Per aderire all'iniziativa tali stabilimenti devono essersi registrati sul sito di Invitalia tra il 28 ottobre e il 6 novembre 2021. Attualmente solo 192 impianti termali hanno aderito all'iniziativa, di cui 75 in Veneto, 27 in Campania, 21 in Emilia-Romagna e 16 nella sola Toscana.

Curiosamente, il presidente di Federterme ha segnalato la situazione di gennaio proprio per il fatto che in pochissimi hanno usufruito delle terme toscane tramite il Bonus.

Infatti il rischio di non poterlo usufruire nemmeno in questo periodo primaverile non è così irrealistico.

Bonus Terme 2022: ipotesi proroga oltre il 30 giugno 2022? Ecco la novità

Il bonus Terme 2022 sarebbe ormai scaduto se tutti i voucher erogati tra l'8 e il 9 novembre fossero stati consumati entro l'8-9 gennaio 2022, cioè dopo i 60 giorni previsti per il primo utilizzo.

Ma poi è subentrato il Covid. E a gennaio oltre 100.000 voucher rischiavano di andare al macero a causa della prima scadenza. E da lì è stata necessaria la prima proroga, quella del 31 marzo.

Ma poi sono subentrati il caro bollette, e poi l'inflazione, e per ultimo il caro carburante a causa della crisi russo-ucraina. Ed è stato necessario includere nel Decreto Sostegni Ter una seconda proroga, al 30 giugno, per garantire il consumo di quei voucher rimanenti.

Se prima della scadenza non trapeleranno notizie relative all'ennesimo rischio di macero, vorrà dire che il bonus Terme 2022 si concluderà il 30 giugno 2022 (massimo 15 agosto per il caso sopra citato).

A meno che il Governo Draghi non destini ulteriori finanziamenti, difficilmente verrà proposta, come novità, una nuova proroga o un nuovo bonus. Questo sconto doveva riguardare la ripartenza dei servizi termali, che fino al 2019 garantiva quasi tre milioni di visitatori l'anno.

Probabilmente ne sapremo meglio a seguito nelle prossime novità, come le nuove ordinanze del Ministero della Salute. Anche l'uso della mascherina al chiuso può disincentivare l'accesso ad uno stabilimento.