La piattaforma per poter prenotare il proprio voucher da una struttura termale accreditata, si è aperta l'8 novembre 2021. Ma a pochi minuti dall'apertura, la piattaforma è andata in tilt a causa dell'alto numero di prenotazioni! Bonus quasi finito? Ecco tutte le novità.

Dopo tanti mesi di attesa, finalmente, il Bonus terme è partito! A partire da lunedì 8 novembre è possibile prenotarsi presso uno dei centri termali che si sono accreditati sulla piattaforma dallo scorso 28 ottobre 2021.

Così, il turno delle prenotazioni ha finalmente tagliato i nastri di partenza e concretizza il desiderio di partire e godersi qualche giorno di relax presso un centro termale completamente gratis.

Come prenotarsi? I cittadini interessati a ricevere l’incentivo dovranno effettuare la prenotazione del proprio voucher direttamente ad un ente termale che si è accreditato e, successivamente, dovranno utilizzare il proprio bonus entro sessanta giorni.

Ma già pochi minuti dopo l'apertura della piattaforma informatica delle prenotazioni si sono verificati i primi problemi: la piattaforma è andata in tilt! Ritornerà in funzione il 9 novembre sempre alle ore 12:00.

Quanto dureranno i fondi stanziati? Una domanda che in molti si stanno ponendo perché già dai primi minuti sono arrivate un numero considerevole di prenotazioni, motivo per cui la piattaforma è stata sospesa a causa di motivi tecnici.

Analizziamo in cosa consiste il Bonus terme, come funziona e cosa devono fare i cittadini per prenotare il proprio buono da 200 euro!

Nel frattempo, vi consiglio di visualizzare il video pubblicato da Come Faccio A che spiega, molto velocemente, in cosa consiste la misura e come bisogna prenotarsi!

Bonus terme: prenotazioni al via!

I mesi di attesa sono stati tanti, tant’è che si pensava addirittura che il Bonus non venisse più erogato. Poi è stato pubblicato il decreto attuativo e, successivamente, sono state rese note le date di prenotazione tanto attese. Il 28 ottobre del 2021 è stato il turno degli enti termali, che si sono dovuti accreditare sull’apposita piattaforma. Adesso, l’8 novembre del 2021, a partire dalle 12:00 è arrivato il turno dei cittadini.

Così come si legge sul sito tg24.sky.it:

“Già nei giorni scorsi, in realtà, molti centri hanno iniziato ad accettare pre-prenotazioni col voucher e sono ora in overbooking”.

In ogni caso, finalmente, è possibile prenotare il proprio voucher e partire per godersi una vacanza di relax alle terme!

Inizialmente, sono state fatte molte congetture su questo bonus. Per esempio, si parlare di un fatidico click day per ottenere il proprio bonus da 200 euro. In realtà, come abbiamo compreso dallo svolgersi degli eventi non ci sarà nessun click day e, pertanto, il vincitore non sarà il dito più veloce.

Ma analizziamo il Bonus e come e risorse potrebbero esaurirsi molto in fretta. Perché si parla di overbooking?

Bonus terme: alcuni centri in overbooking. Per quale motivo?

Anche se la data indicata per effettuare le prenotazioni era quella dell’8 novembre, molti centri termali avevano già attivato qualche giorno prima una sorta di pre-prenotazione, aggirando, in qualche modo, il giorno stabilito. Sul sito tgcom24.mediaset.it si legge:

“C'è stata di fatto una discordanza rispetto a quanto scritto sul sito del Mise e di Invitalia: da una parte il ministero invitava a prenotarsi a partire dall'8 novembre; mentre su Invitalia veniva dato il via libera alle richieste contattando direttamente i centri inseriti nella lista”.

Pertanto, alcuni centri termali hanno raggiunto già il numero massimo di prenotazioni disponibili. Ovviamente, questo non deve scoraggiare i cittadini che ancora non hanno prenotato il proprio voucher, in quanto sono ancora assolutamente in tempo per farlo.

Si ricorda, a tal proposito, che per il Bonus terme sono stati stanziati ben 53.000.000 di euro. Probabilmente molto pochi, considerato l’alto numero di interessati alla misura e le aspettative per questo bonus. Bisogna anche considerare che il Bonus terme è rivolto, sostanzialmente, a tutti, in questo per poter prenotare il proprio voucher è necessario essere maggiorenni e possedere la residenza in Italia.

Nessun indicatore Isee che possa limitare la platea di beneficiari. I requsiiti, quindi, sono molto pochi!

Pertanto, i 53 milioni di euro stanziati potrebbero essere non sufficienti a coprire il presumibile alto numero di richieste che perverranno. Oltretutto, il Bonus sarà stanziato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Bonus terme: guida per i cittadini!

I cittadini interessati a prenotare il proprio buono, possono consultare l’elenco delle strutture che si sono accreditate che è disponibile sul sito bonusterme.invitalia.it, già da qualche giorno. Si ricorda che l'elenco è in costante aggiornamento.

I cittadini, quindi, non devono far altro che prenotare il proprio bonus da una delle tante strutture che si sono accreditate sulla piattaforma e che sono presenti nell'elenco. Non ci sono procedure troppo macchinose da seguire ne, tantomeno, è richiesto presentare domande troppo articolate.

Il lavoro più oneroso sarà svolto dagli enti accreditati i quali, dopo aver ricevuto la prenotazione provvederanno a prenotare il voucher del proprio cliente.

Si ricorda, infatti, che la piattaforma sulla quale gli enti termali interessati ad aderire all’iniziativa devono registrarsi è operativa dal 28 ottobre del 2021. Sul sito informazionefiscale.it si legge che:

“Accreditandosi i centri termali possono entrate a far parte della lista di enti a cui rivolgersi per prenotare lo sconto fino a un massimo di 200 euro a partire dall’8 novembre 2021 alle ore 12”.

Ricordiamo, adesso, come funziona la procedura di prenotazione.

Bonus terme 2021: ecco come prenotarsi!

I centri termali che si sono accreditati dal giorno di apertura della piattaforma, ovvero dal 28 ottobre del 2021, sono ben 191. Una lista molto lunga e sempre in aggiornamento. I cittadini interessati a ricevere il voucher di 200 euro, devono scegliere l’ente, in base alle proprie esigenze come può essere la vicinanza, oppure i servizi offerti, proprio consultando la lista presente al seguente link.

Si ricorda che i cittadini dovranno rivolgersi esclusivamente ai centri termali accreditati.

Dopo aver effettuato la prenotazione, sarà il centro termale a provvedere al resto. Infatti, esso si attiverà a prenotare il voucher del Bonus terme, inserendo tutte le informazioni richieste e inoltrando la domanda telematicamente così come è stato indicato dalla guida.

Successivamente, in relazione ai fondi ancora disponibili, il sistema provvederà a rilasciare un documento indicante i dati della prenotazione effettuata. Dopo di che, il centro termale lo dovrà inviare tramite e-mail al cliente oppure potrà consegnarglielo personalmente al momento del suo arrivo presso l’ente.

Si ricorda che gli utenti potranno utilizzare il proprio buono da 200 euro entro sessanta giorni, trascorsi i quali perderà la possibilità di utilizzare il beneficio, il quale ritornerà nelle casse del fondo.

Dopo avere utilizzato il bonus prenotato, l’ente termale non dovrà fare altro che chiedere il rimborso relativo alla cifra spesa dal cliente.

Tuttavia, così come si legge sul sito informazionefiscale.it, è bene ricordare che:

“Lo sconto non è applicabile a quelli già a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti pubblici mentre è cumulabile con le detrazioni fiscali riconosciute sui costi non coperti”.

Bonu terme: ricordiamo in cosa consiste!

È bene fare un cenno finale alla misura, ricordando quando è stata introdotta e in cosa consiste. Si ricorda, infatti, che il Bonus terme è stato previsto dal Decreto-legge n. 104 del 2020. Si tratta di un bonus che ha tenuto sulle spine i cittadini molto a lungo.

Il Decreto attuativo della misura è stato pubblicato con un ritardo molto considerevole: è approdato in Gazzetta Ufficiale solo il 5 agosto del 2021. Infatti, solo qualche mese fa i cittadini interessati alla misura e le stesse strutture termali hanno conosciuto tutte le regole e il funzionamento di questo interessante incentivo.

Così come il Bonus vacanze, il Bonus terme è stato pensato e messo in campo per sostenere un settore duramente colpito dalla pandemia, dall’andirivieni di chiusure e riaperture e dalla crisi economica. Ma non soltanto per le strutture termali, l’incentivo gioca un ruolo molto importante anche per i cittadini che hanno la possibilità di godersi di qualche giorno di relax alle terme completamente gratis.

Si tratta di un bonus che copre, infatti, il totale dei servizi richiesti, quindi, il 100% per un massimo di 200 euro a persona. Pertanto, per chi dovesse spendere una cifra ulteriore rispetto a quella coperta del bonus, il resto dovrà pagarlo di tasca propria.

Il Bonus terme 2021 è un incentivo che deve essere speso personalmente e, quindi, non si può cedere a terze persone oppure venderlo.

Bonus terme 2021: già boom di richieste!

Le previsioni avevano colto nel segno. A meno di pochissime ore dall’apertura delle prenotazioni, sono già giunte moltissime richieste. Sul sito tg24.sky.it si legge che:

“Al momento sono arrivate circa 440mila richieste di bonus, un quarto delle quali in Toscana”.

Numeri molto elevati che fanno presagire un esaurimento dei fondi stanziati del bonus, in pochissimo tempo. Come si deduce dall’articolo pubblicato su tg24.sky.it, già solo nei centri termali della regione Toscana sono pervenute circa 100.000 prenotazioni.

A causa dell’alto numero di richieste, il sistema è andato in tilt nel giro di pochissimi minuti. Sul sito repubblica.it si legge che:

“[…] dopo soli 4 minuti, alle 12,04, il portale Invitalia è andato in tilt”.

Le scuse da parte dell’ente gestore ed erogatore del Bonus, Invitalia, sono già arrivate. La piattaforma, infatti, a causa dei problemi è stata sospesa. Ma l’ente promette che i tecnici sono al lavoro e che la piattaforma per le prenotazioni ritornerà operativa martedì 9 novembre 2021, sempre alle ore 12:00.

Quindi, bisogna avere soltanto un po’ di pazienza. Ma non è tutto, nel messaggio di Invitalia si legge che:

“Si invitano i cittadini, quindi, a non tentare l’accesso al sito che resta riservato ai soli enti termali accreditati”.

Una raccomandazione molto importante, da mantenere, per far sì che tutto vada per il verso giusto e non si verifichino altri disservizi.