Il Bonus Terme 2021 sta arrivando: nel mese di ottobre verrà stilata la lista degli stabilimenti che prenderanno parte alla completa operatività dello sgravio sui servizi termali, fino a una soglia massima di 200 euro. Un’agevolazione che andrà a valere per ciascun maggiorenne avente residenza in Italia senza alcuna delimitazione Isee.

Le terme d’autunno, un’ipotesi possibile e anche con uno sconto. Vediamo come ottenere un bonus ad hoc.

Nel mese di ottobre verrà stilata la lista degli stabilimenti che prenderanno parte alla completa operatività dello sgravio sui servizi termali, fino a una soglia massima di 200 euro.

Un’agevolazione che andrà a valere per ciascun maggiorenne avente residenza in Italia senza alcuna delimitazione Isee. Attendendo il click day, una proposta delle terme che andrebbero assolutamente visitate, augurandosi, perché no, che rientrino nel fatidico elenco.

Nuisia Raridi, in un video caricato sul suo canale YouTube, ci racconta il perché dell'invenzione delle terme al tempo dei romani:

La soluzione momentanea ai problemi: il bonus terme

Di per sé quello di settembre rappresenta per tanti un mese “cruciale”: la conclusione della bella stagione e delle ferie estive, il rientro in ufficio, il primo giorno di scuola e la routine del tran tran giornaliero. E di mezzo diciotto mesi che dir complessi sarebbe un eufemismo. Tutto ruota intorno al Covid e alla pandemia.

E allora, tra perplessità su quanto verosimilmente accadrà nelle prossime settimane, tenendo presenti varianti e green pass, nuove disposizioni e contagi, si arriverà a fine settembre estenuati, forse, ancor prima di giungerci. Ma probabilmente, una alternativa, sebbene sia senz’altro transitoria, per addolcire questo stress pare stia arrivando.

Il riferimento è al bonus terme, il tagliando dell’importo massimo di 200 euro andrà a coprire i tanto amati servizi termali. In sostanza si parla di una agevolazione sul costo d’acquisto, uno stimolo in più che consentirebbe di ripararsi in uno centro termale e cominciare a rilassarsi lontani dalle ansie quotidiane.

Il bonus terme per la ripresa della domanda

Una proposta che di sicuro per diverse persone potrebbe rivelarsi invitante, come ha tenuto a sottolineare Federterme-Confindustria, una misura che potrebbe sostenere le imprese forgiando un rilancio della domanda.

Le notizie sono di quelle incoraggianti, ma non tutte: il bonus terme prenderà il via a partire dal mese di ottobre con l’apertura delle prenotazioni nei complessi riconosciuti, il cui elenco sarà annunciato tramite apposita comunicazione sui siti di Mise e Invitalia.

Il giorno è ancora da definire, come ha rimarcato il ministro Giancarlo Giorgetti, che ha siglato il Dm 1°luglio, divulgato sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto, al fine di sancire il bonus decretato dal Dl 104/2020, cioè il “decreto Agosto” di un anno fa.

Ma in attesa, pertanto, del click day (nello stesso giorno in cui Invitalia aprirà le prenotazioni) sarà bene farsi trovare pronti.

A seguire, allora, le direttive complete su come effettuarne la richiesta e, per cominciare a farsi un’idea delle mete, una panoramica di alcune delle terme più amate del nostro Paese, con il grande augurio che entrino a far parte dell’elenco dei stabilimenti in cui ci si potrà avvalere del bonus.

Bonus Terme: un massimo di 200 euro da investire

Predisposto per stimolare l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso centri accreditati, il bonus terme va a coprire fino al 100% delle prestazioni acquistate, fino a una somma limite di 200 euro.

La possibile parte in eccedenza del valore del servizio sarà altresì spesa spettante del cittadino. Sono stati messi sul banco 53 milioni di euro. Sarà consentito richiedere il bonus terme, perciò, fino all’esaurirsi delle risorse destinate.

La norma predisposta ad hoc e inserita nell’articolo 29 bis del DL n. 104 del 14 agosto 2020, a distanza di 10 mesi non è tuttora divenuta esecutiva. Il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, con disposizioni e prassi di accesso alle agevolazioni per i comfort termali, è stato presentato nella Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2021 ma non ha significato la conclusione dell’attesa.

Non essendoci ancora una lista delle strutture protagoniste del progetto e della misura normativa che dovrebbe compiersi ad ottobre, nulla può muoversi e si resta bloccati al palo.

Bonus Terme, attendendo la fatidica lista

Si attende la fatidica lista degli stabilimenti che rientreranno nella norma bonus terme, il cui atteso avviso sarà comunicato sui siti web del Mise e di Invitalia, dando così avvio al valzer delle prenotazioni per l’accaparramento dei servizi termali. Anche Federterme darà un sostegno informativo ai fruitori per mezzo del suo sito. Tra i vincoli la maggiore età e la residenza italiana.

Il bonus terme, allora, è rivolto a ogni cittadino maggiorenne che abbia residenza in Italia, senza alcuna barriera legata all’Isee e senza ostacoli connessi al nucleo familiare.

Tutti i cittadini potranno servirsi di un unico bonus, per una sola spesa, sino a un limite di 200 euro. E, come espresso nella disposizione, il buono non sarà alienabile a terzi, «né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro».

Affinché il beneficio sia concesso, i servizi termali non dovranno essere già a onere del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici e cioè essere oggetto di supplementari bonus accreditati all’utente, con le dovute eccezioni per le potenziali detrazioni attese dalla corrente legislazione fiscale sul prezzo del servizio termale semmai non coperto dal buono.

Il buono non rappresenta reddito tassabile dell’utente e non rileva nei termini del calcolo della stima dell’Isee.

Bonus terme, il cittadino come deve muoversi?

I cittadini che saranno interessati a questo bonus non andranno incontro ad articolati iter di registrazione: spetterà agli stabilimenti accreditati da Invitalia amministrare il procedimento di prenotazione del bonus a seconda delle domande pervenute.

Coloro che saranno interessati dovranno effettuare la prenotazione per usufruire dei servizi termali proprio presso un centro termale accreditato di loro scelta, il quale sarà autorizzato a concedere il certificato di prenotazione.

La validità dell’attestato di prenotazione ha una durata di due mesi a partire dalla sua emissione. Per questo le prestazioni prenotate dovranno essere utilizzate entro questa scadenza.

In seguito, starà allo stabilimento termale, presso il quale il fruitore avrà scelto di utilizzare il suo bonus, provvedere alla richiesta a Invitalia, per mezzo di un sistema informatico ad hoc, il rimborso della stima del buono usufruito dal cittadino.

In sostanza, nel momento in cui la rosa degli enti termali accreditati Invitalia sarà stata stilata, per avvalersi dello sconto ci si dovrà muovere in questo modo:

• Chi sarà interessato dovrà scegliere uno dei centri aderenti inclusi nella fatidica lista ed effettuare la prenotazione dei servizi termali;

• Allo stabilimento termale spetterà prenotare il valore del bonus terme 2021 andando a inserire le informazioni inerenti la domanda del fruitore, inoltrando la prenotazione per mezzo di una procedura informatica riservata;

• Basandosi sulle risorse restanti, la piattaforma ideata per l’occasione da Invitalia accorderà un documento pertinente la prenotazione seguita, la quale l’ente potrà o spedire via email o stampare e consegnare al cliente stesso;

• il cliente disporrà di due mesi per sfruttare il certificato e quindi lo sconto sui servizi termali;

• solo in seguito all’utilizzo del buono, alla struttura sarà consentita la richiesta del rimborso.

Bonus terme: come possono accreditarsi le strutture?

Attendendo l’attivazione della piattaforma messa a punto da Invitalia, all’articolo 9 del Decreto Attuativo sarà possibile prendere nota delle prime linee guida sull’iter di accreditamento per i centri termali:

• l’ente termale dovrà eseguire l’accesso al procedimento informatico tramite SPID;

• a questo punto occorrerà fornire alcune informazioni utili, come elementi anagrafici inerenti alla struttura termale, tra i quali gli estremi di concessione all’apertura dell’attività; altre info fondamentali allo scopo di agevolare lo stanziamento dei rimborsi ai centri termali a fronte dei buoni goduti dai fruitori;

• sarà necessario mettere a disposizione la documentazione che segue:

una stampa della concessione all’apertura dell’attività termale e delle indispensabili dichiarazioni sostitutive di certificazione, consegnate ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si vada ad attestare il godimento dei requisiti essenziali alla possibilità di svolgere l’attività di fornitura dei servizi termali e in cui ci si assuma l’onere di informare per tempo potenziali modifiche relative all’interruzione o cessazione dell’attività;

la dichiarazione con cui l’ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento all’Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR.

Terminato l’inoltro dell’accreditamento online, Invitalia andrà effettuare gli accertamenti per l’immissione dello stabilimento nella rosa degli enti rientranti nel bonus terme 2021, informando i gestori sia nel caso in cui il riscontro sia positivo che viceversa.

Bonus terme 2021, potenziali centri

In attesa che sia stilata la lista ecco alcuni centri termali da tenere d’occhio e al momento opportuno prendere in considerazione:

Trentino Centro Benessere Wellness Val Rendena. In Trentino vi è un caratteristico borgo celebre per la sua fonte d’acqua termale, Caderzone Terme, in val Rendena. Un’acqua “miracolosa” quella della Fonte S. Antonio e al servizio dal Centro Benessere Wellness Val Rendena. Innumerevoli e differenti le prestazioni offerte dal centro benessere: sauna, calidarium, grotta di sale, bagno turco, piscina con idromassaggio e area relax.

Abano Terme – AbanoRitz. Abano Terme è definita da tutti come la Spa di Venezia e stimata in quanto capitale del turismo termale nostrano e non solo.

Valtellina – Terme di Bormio. Nel cuore delle Alpi e nel meraviglioso scenario del Parco dello Stelvio ecco che si incastona Bormio, un crocevia di arte e cultura che si dipana tra gli stretti vicoli del centro storico, centro che vanta nove fonti termali senza tempo, le quali sono alimento per le terme dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi.

Val Membrana – San Pellegrino Terme. Le fonti termali di questo suggestivo luogo vedono le loro radici nel Settecento. Le acque termali sono cariche di solfato, bicarbonato, calcio e magnesio della sorgente. Celebri le acque minerali che dissetano i banchetti di ogni parte del mondo.

Valle d’Aosta – Terme di Pré Saint Didier. Dinnanzi a sua maestà il Monte Bianco ecco sorgere il centro di Pré Saint Didier, gemma della Valle d’Aosta e di un comfort termale inaugurato dagli antichi romani e stimato dalla casa reale dei Savoia sin dal XIX secolo.

Val d'Orcia – Fonteverde. Presso San Casciano dei Bagni, nel vivo della Val d'Orcia, un edificio rinascimentale si innalza su una sorgente termale, come un atto di ossequio alle doti rigeneranti dell’acqua: si tratta del Fonteverde, realizzato per volere del Granduca Ferdinando I de’ Medici nello splendore della Val d’Orcia e premiato come il “Migliore Spa Hotel di campagna del mondo 2020”.