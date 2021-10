Il bonus terme è stato introdotto dallo stato per incentivare i cittadini a recarsi nei centri termali che sono stati chiusi a causa dell'emergenza sanitaria per molti mesi. Si tratta di un modo per garantire la ripresa anche a questo settore, e per i cittadini è un bonus davvero interessante, che non richiede l'ISEE. Si vociferava che presto sarebbe arrivato un click day apposito, per correre a prendere il bonus terme, ma così non sarà. Tuttavia, ci sono ancora possibilità di guadagnarsi lo sconto per una giornata alle terme, ecco come funziona!

Sta per arrivare un nuovo interessante bonus per gli italiani, il bonus terme. Si tratta di un buono che può essere speso da parte dei cittadini italiani per acquistare un servizio termale. Il bonus è interessante perché non serve dimostrare una particolare situazione reddituale per potervi accedere, non serve quindi l'ISEE.

L'attesa per il bonus terme si fa sentire, tant'è che molti avevano ipotizzato un click day che sarebbe servito per distribuire i fondi messi a disposizione per il bonus. Lo sconto per i cittadini equivale ad una riduzione del prezzo del 100%, con un limite massimo di 200 euro sulla spesa, per l'acquisto di un pacchetto di servizi termali o la frequenza di un centro termale per una giornata.

Come spiega un articolo di Tecnologia.libero.it, non è previsto alcun click day per correre a prendere il bonus terme, come invece si ipotizzava appena è arrivata la notizia del bonus:

"A differenza di quanto visto in passato con altri bonus pubblici, uno su tutti il Bonus Bici e Monopattini, per il Bonus Terme non ci sarà alcun click day: la procedura per ottenere il Bonus Terme, infatti, prevede l’intermediazione delle strutture termali."

Questo vuol dire che per poter accaparrarsi il bonus terme non sarà necessario fare richiesta online in un preciso giorno e ad una determinata ora, ma sarà possibile richiederlo direttamente presso i centri termali in cui si desidera prenotare un pacchetto di servizi.

L'iniziativa, va ricordato, è stata proposta per garantire una ripresa economica anche alle strutture termali, che hanno subito una forte crisi economica a causa dell'arrivo della pandemia e della chiusura momentanea delle strutture. Vediamo nell'articolo come funziona il bonus terme e come è possibile accaparrarsi lo sconto!

Bonus terme: come funziona

Il bonus terme è uno sconto che a differenza di altri bonus proposti dallo stato è totalmente senza ISEE. Questo vuol dire che chiunque può accedere allo sconto, indipendentemente dal reddito complessivo percepito dal nucleo famigliare. Il bonus è interessante perché lo sconto è del 100% sul prezzo per l'ingresso al centro termale, entro un limite di 200 euro di spesa.

Il bonus terme è stato proposto dal Ministero dell'Economia per rilanciare il settore, dopo che i centri termali del paese hanno subito cali di fatturato senza precedenti a causa della crisi. Il bonus terme quindi risulta rivolto a tutti gli italiani, senza limiti di ISEE, di reddito o di altro tipo, se non la necessità di risiedere stabilmente in Italia.

Tuttavia, non tutti potranno utilizzare lo sconto proposto dal bonus, non in tutte le strutture. Questo perché il bonus terme sarà utilizzabile solamente presso le strutture che dichiarano di aderire all'iniziativa dello stato. Inoltre, la soglia massima di 200 euro comporta che, superato il limite, la spesa in più è a carico del cittadino.

Niente click day quindi per il bonus terme, ma bisognerà rivolgersi direttamente alla struttura in cui si vuole prenotare un servizio termale, assicurandosi che rientri nell'elenco ufficiale delle strutture aderenti. Come spiega Quifinanza.it in un articolo, l'elenco al momento non è ancora disponibile, bisognerà attendere:

"L’elenco delle terme accreditate sarà tuttavia disponibile online solo dopo l’avvio della piattaforma di Invitalia dedicata, cioè dopo le ore 12 del 28 ottobre."

La prima data importante da ricordare quindi è quella del 28 ottobre, da cui sarà possibile consultare la lista di centri termali che aderiscono all'iniziativa e a cui ci si potrà rivolgere per prenotare ottenendo lo sconto.

Bonus terme: click day annullato, ma non del tutto

Si parla quindi di un click day a metà: prima di tutto sarà necessario attendere il 28 ottobre per consultare la lista dei centri termali aderenti all'iniziativa, poi sarà necessario anche aspettare un'altra data, l'8 novembre, per chiedere il bonus terme direttamente al centro termale individuato.

Questo vuol dire che non ci sarà una piattaforma online dedicata a questo tipo di prenotazione o al bonus, ma il singolo cittadino dovrà chiedere direttamente al centro termale di poter accedere allo sconto. Si tratta secondo molti di un click day a metà, perché di fatto si presume che molti cittadini si affretteranno per usufruire del bonus terme, e le richieste alle strutture saranno tante soprattutto il primo giorno, l'8 novembre.

I buoni per lo sconto saranno direttamente prenotati dal centro termale, fino ad esaurimento fondi. Si può facilmente intuire come, se si vuole richiedere il bonus terme, bisognerà necessariamente affrettarsi, verificando che la struttura rientra nell'elenco e che i fondi siano ancora disponibili per lo sconto. I fondi fino ad ora impiegati sono intorno ai 53 milioni di euro, e si prevede comunque che finiscano molto in fretta.

Alcuni si chiedono cosa si può fare con il bonus terme. Secondo le indicazioni del bonus, sono ammessi allo sconto tutti i tipi di servizi offerti dalla struttura, ad esclusione di quelli dedicati strettamente alla ristorazione oppure al pernottamento. Va ricordato anche che il bonus è nominale, non è possibile quindi cederlo a terzi.

Bonus vacanze e bonus terme

Il bonus terme è un particolare sconto che può essere utilizzato dagli italiani per il periodo di vacanza, e in particolare risulta molto simile al bonus vacanze. Va ricordato che chi è ancora in possesso del bonus vacanze, perché richiesto lo scorso anno e ancora inutilizzato, può ancora decidere di usarlo per le vacanze di Natale.

Il bonus vacanze infatti è ancora disponibile fino alla fine dell'anno, da utilizzare presso quelle strutture ricettive che lo accettano perché aderiscono all'iniziativa. Allo stesso modo si potrà utilizzare il bonus terme, anche se molti pensano che i fondi finiranno prima delle vacanze di Natale, quindi occorre affrettarsi per prenotare.

Il bonus vacanze si può utilizzare sulle strutture ricettive, mentre il bonus terme garantisce uno sconto unicamente sui servizi offerti dal centro termale relativamente ai trattamenti o all'ingresso alle vasche. Viene quindi esclusa la possibilità di usufruire del bonus terme anche per il pagamento di eventuali pernottamenti, colazioni, pranzi o cene.

Per il bonus vacanze invece sono ancora valide le regole già previste per lo scorso anno: chi è provvisto dello sconto può pagare direttamente la struttura ricettiva sul totale del costo. Infine va ricordato che il bonus vacanze terminerà quest'anno, quindi chi ancora non l'ha utilizzato per non perderlo dovrebbe utilizzarlo entro la fine di dicembre, come spiega un articolo di Idealista.it:

"Il bonus vacanze 2021 si potrà utilizzare anche a Natale. La scadenza per il bonus fino a 500 euro da utilizzare nelle strutture aderenti è infatti fissato al 31 dicembre 2021."

La crisi delle strutture termali: cosa sta accadendo

Il bonus terme è stato introdotto dallo stato per sostenere la ripresa di moltissime strutture termali italiane che sono entrate in un lungo periodo di crisi, a causa dell'arrivo della pandemia. I centri termali infatti rappresentano uno dei luoghi in cui è più facile che avvengano assembramenti, al pari delle piscine e delle palestre, e le misure di sicurezza per la prevenzione del Covid-19 ne hanno comportato la chiusura per molti mesi.

Inoltre le strutture termali sono direttamente collegate al turismo: in molte regioni le terme sono mete predilette dai turisti italiani e dall'estero, in cui soggiornare per un weekend o per vacanze più lunghe. La mancata affluenza dei turisti in concomitanza con la chiusura di molte strutture ha provocato una drastica discesa del fatturato delle strutture, che sono entrate in una crisi nera per l'intero settore.

Come riporta Venetoeconomia.it il Covid-19 ha colpito duramente la regione dal punto di vista del turismo, e nonostante l riaperture, la situazione è ancora critica:

"La drastica contrazione dei flussi turistici ha più che dimezzato gli arrivi complessivi e cancellato 8 ospiti stranieri su 10. Nei primi dieci mesi del 2020 il comprensorio termale del Veneto ha riscontrato una perdita di 375.318 visitatori (-54,9%) e di 1 milione 659mila pernottamenti (-62,8%) rispetto allo stesso periodo del 2019."

Il bonus terme arriva proprio per sanare la situazione, incentivando i cittadini a recarsi nuovamente nei centri termali, grazie anche allo sconto totale sui servizi. Va ricordato che i centri termali hanno visto una riapertura solamente a giugno 2021, con servizi limitati e con l'applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus.

Accesso alle terme: serve il green pass?

Sulla questione green pass sono numerosi i dubbi degli italiani a proposito dell'accesso ai centri termali. Il green pass, ovvero la certificazione verde, è da esporre nel caso in cui si entri in piscine al chiuso, locali al chiuso, palestre e così via. Molti si chiedono cosa accade se si vuole entrare in un centro termale.

Al momento le disposizioni prevedono infatti che il green pass venga esibito per l'ingresso a molti locali al chiuso e ambienti dove si creano assembramenti, tuttavia per chi lavora in questi ambienti risulta anche indispensabile. Sulle terme chiarisce la situazione un articolo di Tg24.sky.it:

"Il Green pass è obbligatorio per i dipendenti di centri benessere, parrucchieri, centri estetici e terme. Diversa la disciplina per i clienti di queste attività: il pass va richiesto nel caso di ingresso in Spa, terme e centri benessere ma non -per il momento – per parrucchieri e centri estetici."

Il green pass quindi è necessario per l'ingresso presso i centri termali, anche se in molti contesti è stato confermato che non serve la certificazione verde nel caso in cui ci si reca alle terme per un sevizio di natura medica e sanitaria.

Tuttavia i centri termali possono essere facilmente equiparati alle piscine al chiuso, in cui viene richiesta l'esposizione del green pass. Le strutture termali in ogni caso sono considerati luoghi al chiuso in cui è previsto un affollamento di persone, per questo motivo è necessario avere con sé il green pass, anche se si utilizza il bonus terme.