Non sei riuscito a prenotare i 200 euro senza ISEE per goderti un weekend di relax e benessere? Avrai una seconda possibilità: ecco da quando potrai nuovamente richiedere il bonus terme alla struttura accreditata che preferisci. Non ci sono ancora conferme sul rifinanziamento della misura, ma una data da segnare in rosso sul calendario c'è. Ecco le novità sul bonus terme.

Ricordate il bonus terme? Sì, proprie quell’incentivo che ha permesso di ottenere fino a 200 euro senza ISEE da spendere in relax e benessere presso uno dei centri termali accreditati sulla piattaforma di Invitalia. Hai provato a prenotarlo a novembre ma non ci sei riuscito?

Se anche tu sei tra i delusi dal bonus terme, ovvero se il giorno del click day dell’8 novembre 2021 non hai avuto modo di prenotare il tuo ingresso alle terme regalato dallo Stato, non arrenderti! Ci sono ancora alcune possibilità per ottenere un voucher da spendere presso i centri accreditati di tutta Italia. Sei ancora in tempo per ricevere un regalo, ma dovrai seguire attentamente alcune regole.

Oltre alla possibilità di rifinanziare il bonus terme nel 2022 (sulla quale il Governo non ha ancora emesso alcuna dichiarazione), c’è un’altra data da tenere sotto controllo per poter effettuare nuovamente la richiesta e la prenotazione dei 200 euro senza ISEE alla struttura termale preferita.

Scopri subito quando potrai richiedere di nuovo il bonus terme, quali sono i requisiti da soddisfare per riceverlo e come puoi ottenere l’incentivo prima degli altri!

Bonus terme: ingresso gratuito per tutti senza ISEE

Con un apposito decreto, il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva dato attuazione al tanto atteso bonus terme 2021, un incentivo che si rivolge in modo particolare al settore benessere e ai centri termali che nel corso della pandemia hanno riscontrato perdite elevate.

La misura era prevista dal Decreto di Agosto e aveva finalmente trovato attuazione con il decreto ministeriale del 1° luglio 2021. Ma in che cosa consiste?

Il bonus terme ha permesso a circa 265 mila persone (grazie a quasi 52 milioni di euro di risorse) di ottenere un voucher da utilizzare presso uno dei centri termali che si sono accreditati sul sito di Invitalia.

Ma scendiamo più nel dettaglio e scopriamo che cosa si può fare grazie al bonus terme, a chi spetta e come si può ancora ottenere…

Bonus terme: chi può richiedere i 200 euro senza ISEE

A chi si rivolge il bonus terme? Quali cittadini hanno potuto inoltrare la richiesta? A differenza di molti altri titoli ingannevoli sul web, in questo caso il bonus terme di rivolge davvero a TUTTI. Per quale motivo?

Trattandosi di un bonus da richiedere senza ISEE, l’accesso è potenzialmente illimitato: che tu possieda un reddito alto, medio o basso, potrai comunque inoltrare la tua richiesta, sperando che quest’ultima venga accettata.

Ma attenzione: ci sono due requisiti da soddisfare per poter richiedere il bonus terme e ottenere un voucher da 200 euro per entrare gratuitamente alle terme prescelte. È necessario avere compiuto almeno 18 anni – ovvero la maggiore età – e risiedere in Italia. Soddisfatte queste condizioni, non vi sono limiti.

Ogni individuo può richiedere un solo voucher valido per sé stesso (nominale): è vietato cedere a terzi il buono e persino venderlo dietro corresponsione di denaro. Eventuali inutilizzi dei bonus – dopo la scadenza – andrebbero a finire nelle casse dello Stato.

Bonus terme 200 euro: come funziona?

Il bonus terme 2021 è un incentivo che si rivolge dapprima agli enti termali accreditati, ma anche – in un certo senso – a tutti i cittadini. Ognuno ha potuto richiedere il bonus terme direttamente alla struttura presso la quale intendeva spendere il voucher, ovvero presso l’ente termale accreditato sulla piattaforma di Invitalia.

Così facendo, i più fortunati sono riusciti ad aggiudicarsi un bellissimo regalo dallo Stato: uno o più ingressi (sottoforma di pacchetto) alle terme per un valore massimo di 200 euro da richiedere senza ISEE. Un boom di richieste giunte agli enti termali, che sono state solo in minima parte accontentate.

D’altronde, chi rinuncerebbe ad alcune giornate di relax e benessere completamente gratuite e offerte dallo Stato. Appetibile sì, ma non ben organizzato purtroppo. Che cosa è successo il giorno del click day? I dettagli nel prossimo paragrafo…

Bonus terme: cosa è successo il giorno del click day?

Per richiedere il bonus terme era necessario attendere la registrazione degli enti termali sulla piattaforma di Invitalia – a partire dal 28 ottobre 2021 – mentre le prenotazioni sarebbero potute avvenire SOLO nella giornata di click day, ovvero all’8 novembre 2021.

Ciascun cittadino interessato, stando alla normativa sottesa al decreto, avrebbe dovuto contattare direttamente la struttura accreditata presso la quale aveva intenzione di spendere il voucher da 200 euro, chiedendo di essere messo in lista. Una volta inoltrata la richiesta, occorreva attendere la conferma o il rigetto della stessa da parte dell’ente termale contattato. Ma nella giornata del click day dell’8 novembre 2021 si sono verificate delle situazioni spiacevoli…

Anziché raccogliere le adesioni a partire dall’8 novembre – attorno alle ore 12 – moltissimi centri termali hanno organizzato dei pacchetti tra i quali scegliere e li hanno resi prenotabili sin dalla settimana precedente al click day. Così facendo, molte strutture accreditate hanno dovuto chiudere le adesioni ancora prima dell’8 novembre, in quanto avevano già ricevuto un quantitativo di richieste sufficiente.

All’8 novembre, invece, tutti coloro che hanno aspettato il click day per prenotarsi contattando la struttura sono rimasti a bocca asciutta. I voucher sono terminati in un paio di ore e non c’è stato modo di accontentare tutti i richiedenti.

Bonus terme: spunta una nuova data per richiederlo! Quando?

Proprio in virtù del successo del bonus terme 2021 (richiesto da milioni di cittadini) e per il fatto che l’incentivo si rivolgeva a tutti i cittadini a prescindere dall’ISEE, ma era finanziato da risorse limitate, è stato esaurito in brevissimo tempo.

E come accade per tutti i click day, solo i più veloci a contattare le strutture termali sono riusciti ad accaparrarsi gli ingressi da 200 euro senza ISEE. Ma arriverà un’altra data dalla quale sperare di poter ottenere il bonus terme.

Infatti, se il primo click day è avvenuto all’8 novembre 2021, è bene ricordare che tutti i voucher emessi potranno essere utilizzati entro 60 giorni dalla loro emissione. Ciò significa che la data da tenere sotto controllo è una soltanto: l’8 gennaio 2022. Qualora i cittadini che hanno ottenuto il bonus terme non lo sfruttino entro i termini, i fondi tornerebbero nel contatore di Invitalia (nelle casse dello Stato) e potrebbero essere riaperte le domande.

Al momento dalle file del Governo tutto tace su una possibile riapertura delle richieste, ma tutto ciò non è da escludere.

Bonus terme: verso un nuovo finanziamento nel 2022?

Se i bonus terme venissero utilizzati da tutti coloro che li hanno ottenuto (situazione difficile ma non impossibile), visto il grande successo riscontrato dal bonus terme, il Governo potrebbe anche decidere di rifinanziare la misura con altri fondi. Al momento tutto questo non è previsto, ma l’eventualità non è da escludere.

Si potrebbe pensare – magari – a un miglioramento del meccanismo di prenotazione del bonus terme: anziché un click day aperto a tutti senza limiti ISEE, si potrebbero escludere i redditi più elevati. Ma così facendo si andrebbe a precludere la possibilità di prenotazione a una larga fetta di popolazione.

Un altro meccanismo utile per le prenotazioni potrebbe essere l’accesso diretto dei cittadini alla piattaforma, per fare in modo che non vi sia una doppia procedura. Ad oggi, infatti, i cittadini devono rivolgersi agli enti accreditati e questi ultimi alla piattaforma di Invitalia. Tutto questo evita il sovraccarico del sito web, ma penalizza moltissimi utenti.

Al momento, comunque, sulla piattaforma di Invitalia è apparso questo messaggio (sotto al contatore dei fondi residui per il bonus):

I fondi del bonus terme sono esauriti a seguito del forte interesse dimostrato dai cittadini. (…) Pertanto il sistema di prenotazione è stato automaticamente chiuso e non è più possibile effettuare nuove prenotazioni.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi o novità dal Governo…

Bonus terme: dove sfruttarlo e per quali servizi?

Attualmente, tutti coloro che hanno richiesto il bonus terme hanno a disposizione 60 giorni di tempo per utilizzare i servizi prenotati. Se si tratta di un pacchetto concesso dalla struttura, si potranno sfruttare i vari ingressi e i vari trattamenti in qualsiasi giornata entro i 60 giorni dalla conferma di avvenuta prenotazione.

Non sono ammessi al bonus terme i servizi già accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Si potrà invece concedersi un massaggio, una sauna, un bagno turco e altri trattamenti di benessere e relax.

Le strutture accreditate sono quasi 200 in tutta Italia: a farla da padrone sono il Veneto, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e la Campania. Le Regioni che hanno avuto a disposizione più centri termali hanno dato ai potenziali richiedenti maggiori possibilità di ottenere i voucher. Ma spesso tutto ciò non è bastato.

Infatti, anche prenotando presso un centro situato in un’altra Regione rispetto alla propria sarebbe stato possibile e avrebbe concesso a quel punto l’organizzazione di una piccola vacanza per godersi il relax. Ricorda che il bonus terme e il bonus vacanze sono cumulabili tra loro! (Tutte le informazioni nell’articolo dedicato).

Bonus terme per Natale e Capodanno: si può utilizzare il voucher?

Se sei tra i fortunati che sono riusciti ad ottenere il bonus terme e non lo hai ancora utilizzato, avrai l’occasione di sfruttare i 200 euro senza ISEE e i servizi prenotati anche per Natale e Capodanno.

Non esistono limiti all’utilizzo dei voucher: puoi decidere di spenderli in una giornata feriale o festiva, persino il 25 dicembre (se le terme sono aperte) o il 31 dicembre 2021 per accogliere il nuovo anno nella tranquillità e nel relax.

Ricorda che hai a disposizione fino al massimo a 60 giorni dalla prenotazione per utilizzare i servizi prenotati: qualora non dovessi spendere l’intero valore del voucher, perderesti la prenotazione e i soldi in eccesso non spesi tornerebbero nel fondo del bonus terme.

Che cosa aspetti? Inizia a pianificare la tua vacanza o il tuo weekend di relax da solo, in coppia o in famiglia alle terme!