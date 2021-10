Manca poco all’apertura delle prenotazioni per il bonus terme 2021, un incentivo promosso da Invitalia e introdotto dal Decreto di Agosto. Sono serviti diversi mesi per ottenere il via libera del decreto attuativo, ma finalmente abbiamo una data.

A partire dall’8 novembre 2021 tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno prenotare il proprio ingresso presso un centro termale accreditato. Grazie al bonus terme 2021, infatti, si può ottenere un rimborso del 100% sul costo del biglietto di ingresso presso un centro termale accreditato, entro un limite massimo di 200 euro.

Non tutti sanno, però, che questo bonus può essere richiesto anche da tutti i componenti famiglia - o da entrambi i membri di una coppia – per ottenere fino a 1.000 euro o più di rimborso sull’ingresso presso i centri termali. Non è richiesto l’ISEE!

Come sfruttare il bonus terme di Invitalia per tutta la famiglia? Ecco il trucco che permette di ottenere un ingresso per ogni membro del nucleo familiare e consente di ottenere anche 1.000 euro di rimborso! Seguite attentamente le istruzioni per non perdere il bonus terme di Invitalia: le richieste partono dall’8 novembre!

Bonus terme Invitalia, 200 euro per tutti senza ISEE!

Introdotto dal Decreto Agosto, il bonus terme 2021 gestito da Invitalia ha ottenuto il via libera dal decreto attuativo del Mef ed è ora ai nastri di partenza. Si parte all’8 novembre 2021, ma non ci sarà nessun click day.

Le risorse a disposizione ammontano a 53 milioni di euro (43 milioni previsti dal Decreto di Agosto e 10 milioni finanziati quest’anno), utili per l’erogazione di circa 250.000 voucher. Ma i fondi potrebbero esaurirsi velocemente.

A partire dall’8 novembre 2021, tutti i cittadini potranno prenotare il proprio bonus terme di Invitalia contattando direttamente la struttura accreditata presso la quale intendono spendere i 200 euro senza ISEE.

Infatti, il bonus permette di ottenere un rimborso fino al 100% del prezzo del biglietto di ingresso presso una delle strutture termali che rientrano nella lista in pubblicazione sul sito del Mise e di Invitalia.

Il limite massimo di rimborso è pari a 200 euro, ma si possono prenotare anche servizi per un importo totale superiore: la differenza andrà versata direttamente dal cliente. Sono esclusi i servizi termali già a carico del Servizio Sanitario Nazionale e i servizi di ospitalità o ristorazione.

Bonus terme Invitalia, come sfruttarlo per tutta la famiglia

Non tutti sanno, però, che il bonus terme 2021 si può sfruttare per tutta la famiglia. Il bonus gestito da Invitalia, infatti, è svincolato dall’ISEE e può essere richiesto indistintamente da tutti i cittadini con più di 18 anni, purché residenti in Italia.

Mentre il bonus vacanze, a differenza del buono di Invitalia, era legato all’ISEE; il bonus terme è completamente svincolato e libero. Il bonus vacanze, lo ricordiamo, si poteva richiedere una sola volta per ciascun nucleo familiare con un ISEE inferiore a 40 mila euro. C’è ancora tempo per spendere il voucher e godersi un soggiorno nel relax: la scadenza del bonus vacanze è fissata al 31 dicembre 2021.

Ma torniamo al bonus terme che, come abbiamo detto, è svincolato dall’ISEE familiare. Ciò significa che ciascun componente della famiglia, con almeno 18 anni e residente in Italia, può avere accesso a un bonus terme da 200 euro. Per una coppia si tratta di 400 euro (200 euro + 200 euro), ma per una famiglia ancora di più.

L’importante è capire come sfruttare il bonus terme per ottenere una giornata di relax gratuita, a spese dello Stato, da godersi alle terme. Vediamo come fare per sfruttare il bonus terme per tutta la famiglia.

Bonus terme Invitalia: 400 euro a coppia, 1.000 euro a famiglia! Ecco come…

Cerchiamo di capire come si può sfruttare il bonus terme 2021 di Invitalia per trascorrere una giornata di relax presso un centro termale insieme a tutta la famiglia.

La normativa del decreto attuativo del Mef prevede soltanto due requisiti per richiedere il rimborso pari al 100% del prezzo del biglietto di ingresso al centro termale accreditato, entro un limite massimo di 200 euro. E non è richiesta la presentazione dell’ISEE familiare.

I requisiti da soddisfare per poter ottenere il bonus terme 2021 sono: risiedere in Italia e avere compiuto almeno 18 anni nel momento della richiesta.

Una volta superati questi due requisiti, quindi, non ci sono indicazioni in merito al numero massimo di richieste che ogni famiglia può inviare al centro termale.

Se nella tua famiglia ci sono cinque persone maggiorenni, quindi, inviando una richiesta ciascuno presso il medesimo centro termale (o contattando centri differenti), ognuno dei componenti potrà ottenere 200 euro a testa, per un totale di 1.000 euro senza ISEE!

Allo stesso modo, una coppia che inoltra due richieste separate alla struttura termale accreditata al bonus terme 2021 può ottenere 400 euro senza ISEE per godersi il relax e il benessere del centro termale.

Un’occasione imperdibile e ghiotta a tutti! Ma vediamo nel dettaglio come funziona il rimborso e come si può richiedere il bonus terme 2021 a partire dall’8 novembre.

Bonus terme Invitalia: come funziona il rimborso?

Grazie al bonus terme senza ISEE è possibile ottenere uno sconto o un rimborso totale del prezzo del biglietto per l’ingresso presso un centro termale accreditato. Il rimborso avviene nel limite massimo di 200 euro, ma è possibile prenotare una serie di servizi eccendenti tale importo, purché sia il cliente ad accollarsi i costi aggiuntivi.

Non è possibile prenotare servizi termali già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre invece si possono prenotare i servizi di wellness e beauty, e tutto ciò che riguarda il benessere. Sono esclusi, quindi, anche i servizi di ristorazione e ospitalità.

Il bonus terme di Invitalia richiesto per la struttura scelta va utilizzato soltanto nella struttura stessa e non può essere ceduto a terzi, né venduto dietro corresponsione di somme di denaro.

Qualora i fondi dovessero rivelarsi insufficienti per tutti i richiedenti, il bonus verrebbe erogato in ordine temporale sulla base delle richieste pervenute ai centri termali. Ma non possiamo parlare di click day all’8 novembre: scopriamo perché.

Bonus terme Invitalia: addio click day! Cosa succede l’8 novembre?

Proprio per il fatto che le risorse sono estremamente limitate (53 milioni) e che permettono l’erogazione di un numero esiguo di bonus terme (fino a 250 mila rimborsi in confronto ai circa 3 milioni di italiani che ogni anno frequentano i centri termali), molti si aspettavano una sorta di click day all’apertura delle richieste sul sito di Invitalia.

Tuttavia, non vi sarà alcun click day all’8 novembre, per il fatto che il bonus terme non andrà richiesto sulla piattaforma di Invitalia (che rischierebbe di registrare un sovraccarico di presenze e dei malfunzionamenti).

Per prenotare il bonus, dunque, ciascun cittadino dovrà contattare direttamente la struttura presso la quale intende prenotare l’ingresso. Inviata la richiesta e ricevuta l’email di conferma della prenotazione con il relativo codice univoco, ci saranno 60 giorni di tempo per spendere il voucher.

Il centro termale che ha erogato il buono, invece, potrà richiedere a Invitalia il rimborso seguendo la procedura spiegata sul sito web stesso.

Quali sono le strutture accreditate al bonus terme 2021?

L’elenco delle strutture accreditate al bonus terme 2021 è ancora in fase di stesura, in quanto tutti i centri termali interessati all’iniziativa si possono prenotare (tramite SPID) sul sito di Invitalia a partire dal 28 ottobre 2021.

Per poter iscriversi nella lista dei centri accreditati, le terme devono possedere alcuni requisiti (come stabilito dal decreto ministeriale del 1° luglio 2020): oltre all’iscrizione presso il registro delle imprese, è richiesto anche il possesso del codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”.

Infine, come specifica Invitalia sul sito web ufficiale dedicato al bonus terme 2021, si procede poi con:

la verifica della documentazione (copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale e dichiarazioni sostitutive di certificazione) e l’accredito dell’ente termale.

Ricordiamo che l’elenco finale delle strutture accreditate verrà pubblicato entro l’8 novembre sia sul sito di Invitalia sia sul sito del Ministero dell’Economia. I cittadini interessati possono scegliere una delle strutture presenti sulla lista per richiedere il bonus terme direttamente al centro termale prescelto.

Bonus terme Invitalia, come prenotare i 200 euro: le istruzioni

Come spiegato chiaramente sul sito di Invitalia, l’8 novembre si aprirà la possibilità di richiedere il bonus terme 2021. Come fare per ottenere 200 euro senza ISEE per tutta la famiglia? I rimborsi verranno erogati in ordine cronologico, sulla base della data e dell’orario di presentazione delle domande.

Si prospetta una durata molto limitata delle risorse a disposizione, che potrebbero finire in pochissimi giorni. Arrivare pronti all’apertura delle richieste, quindi, è fondamentale.

La procedura operativa per richiedere il bonus terme 2021 è molto semplice. Non si dovrà accedere ad alcun portale del bonus terme (come previsto inizialmente), e nemmeno al sito di Invitalia (che essendo sovraccaricato di presenze, rischierebbe di non funzionare).

Semplicemente, ciascun cittadino maggiorenne interessato al bonus terme 2021, dovrà contattare direttamente la struttura termale presso la quale intende prenotare il biglietto. La lista dei centri accreditati sarà resa disponibile sia sul sito di Invitalia sia sulla piattaforma del Mise.

Una volta scelto il centro termale accreditato, sarà la volta di scrivere un’e-mail per richiedere il bonus terme 2021. Ciascun centro prevedrà una procedura informatica utile per ottenere i 200 euro senza ISEE.

Una volta ricevuta l’email di conferma della prenotazione e il codice univoco, sarà possibile spendere il bonus entro 60 giorni dalla prenotazione. Un momento di relax a costo zero, regalato dallo Stato. Vi siete segnati la data?