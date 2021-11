Prenotazioni in anticipo, piattaforma in tilt e troppe richieste: il bonus terme parte con il piede sbagliato. Martedì 9 novembre a partire dalle ore 12 si riparte: il nuovo click day servirà agli enti termali per inserire i dati dei clienti nella piattaforma di Invitalia. Che cosa sta succedendo? Ecco come è andato il click day del bonus terme e perché molti dovranno rinunciare ai 200 euro senza ISEE.

Il click day del bonus terme è stato annullato dalle prenotazioni anticipate di alcune strutture termali. L’8 novembre la piattaforma di Invitalia è andata in tilt a causa del sovraffollamento di utenti e si sono verificati squilibri nelle prenotazioni. Non tutti sono partiti dallo stesso nastro di partenza.

Il bonus terme riparte da oggi, 9 novembre, alle ore 12: dopo il primo click day nella giornata di lunedì 8 dicembre, la piattaforma di Invitalia riapre e dà una seconda possibilità ai moltissimi utenti non sono riusciti a prenotare il proprio voucher.

Purtroppo, i fondi sono estremamente ridotti e si rischia di escludere la maggior parte dei richiedenti. Non solo: molti centri termali avevano già aperto le richieste in anticipo rispetto all’8 novembre e ciò avrebbe causato uno squilibrio tra gli interessati. Mentre qualcuno ha aspettato l’8 novembre (click day) per contattare la struttura, molti altri hanno effettuato le prenotazioni nei giorni precedenti.

A causa di un’incomprensione tra la normativa del Ministero dell’Economia e le Faq sul bonus terme pubblicate da Invitalia, è stato registrato un caos sulle prenotazioni.

Che cosa si può fare ora? Invitalia riapre le prenotazioni il 9 novembre alle ore 12: vediamo cosa possono fare i cittadini che intendono prenotare il proprio ingresso alle terme. Ha ancora senso inoltrare la richiesta? Ecco in quali strutture ci sono ancora posti disponibili…

Bonus terme 8 novembre, boom di prenotazioni e piattaforma in tilt: cosa è successo?

Il bonus terme ha preso il via l’8 novembre, quando era stato programmato il click day per le prenotazioni del voucher che permette di accedere ai centri termali con un rimborso del 100% sul prezzo del biglietto, fino a un massimo di 200 euro senza ISEE.

A partire dalle ore 12, la piattaforma di Invitalia è stata attivata, ma molti cittadini si sono riversati inutilmente su di essa. Ricordiamo, infatti, che le richieste del bonus terme vanno inoltrate direttamente alle strutture accreditate, senza la necessità di accedere a Invitalia.

Come spiega un comunicato di Federterme, l’enorme afflusso di persone sulla piattaforma ha mandato in tilt le operazioni:

C’è stato un enorme afflusso di domande con circa 2.000 operatori delle Terme destinati al caricamento delle richieste.

Ma dalla piattaforma avrebbero dovuto operare soltanto i centri termali per richiedere i voucher. I cittadini avrebbero invece dovuto contattare direttamente le strutture. Di qui nasce la prima incomprensione.

Non solo: i 53 milioni di euro a disposizione sono andati in fumo in pochissimi minuti. Basti pensare che si potranno erogare solo 265 mila bonus terme, a fronte di moltissime richieste che resteranno senza risposta. E bisogna considerare anche che moltissimi centri termali avevano già raccolto numerose adesioni nelle giornate precedenti al click day.

Click day 8 novembre: cosa è successo?

Alle ore 12 dell’8 novembre si sono aperte le richieste per il bonus terme 2021 e la piattaforma di Invitalia ha iniziato a ricevere un afflusso di accessi troppo elevato. Moltissimi utenti si sono riversati sul sito di Invitalia per richiedere il bonus, quando invece era opportuno contattare direttamente la struttura per ottenere il voucher.

Sulla piattaforma di Invitalia avrebbero dovuto accedere soltanto gli operatori delle strutture termali per l’accreditamento (circa 500 in tutto, a fronte delle migliaia di persone che si sono riversate sul sito). Un insieme di cause hanno portato al malfunzionamento della piattaforma, che è rimasta chiusa per moltissime ore.

Se ciò non bastasse, i cittadini non avevano compreso le regole per le richieste del bonus terme per il fatto che sul sito di Invitalia – nella Faq numero 9 – compariva questa spiegazione:

Il cittadino può fare la richiesta di prenotazione del bonus dopo che l'ente termale si è accreditato, sapendo che l’ente termale può dar seguito alla richiesta a partire dall'8 novembre, alle ore 12.00, data in cui apre la piattaforma per le prenotazioni.

Ma allora le prenotazioni sarebbero partite già prima del click day? E tutti coloro che hanno aspettato l’8 novembre, credendo di arrivare ai nastri di partenza insieme a tutti gli altri, avranno diritto al bonus oppure no?

Bonus terme, nuovo click day oggi, 9 novembre

Il click day dell’8 novembre purtroppo non è andato bene: tra i problemi tecnici alla piattaforma di Invitalia e il caos nelle richieste, si è reso necessario prevedere una nuova giornata per l’effettuazione delle domande per il bonus terme 2021.

Così, Invitalia spera di poter riaprire la piattaforma del bonus terme già oggi, 9 novembre a partire dalle ore 12. Da quel momento, SOLO le strutture termali accederanno alla piattaforma per richiedere il bonus a nome del cittadino.

Gli interessati, invece, dovranno semplicemente contattare la struttura scelta e richiedere il voucher da 200 euro. Dunque il click day è soltanto la giornata per l’accreditamento del bonus, piuttosto che delle richieste.

In realtà, molti pensano che ormai non abbia più senso inoltrare le domande per il bonus terme 2021, ma è davvero così?

Si può ancora prenotare il bonus terme?

A partire dalle ore 12 di martedì 9 novembre riapriranno le prenotazioni del bonus terme 2021, ma non è certo che tutti i richiedenti possano ottenere il voucher per l’ingresso. Purtroppo le risorse sono molto limitate e potrebbe accadere che molti richiedenti restino senza il bonus.

Secondo le stime di Cna Turismo e Commercio, il bonus terme genererà un giro d’affari superiore a 200 milioni di euro, con un afflusso di 260 mila turisti e circa 500 mila pernottamenti.

Se non avete ancora richiesto il bonus, il consiglio che possiamo darvi è quello di rivolgere l’attenzione ai piccoli centri della vostra Regione o di quelle limitrofe. Nei grandi centri termali (e nei più famosi), infatti, le richieste potrebbero essere già chiuse a causa dell’enorme afflusso di clienti sin dal primo giorno di richiesta.

Lo stesso dicasi anche per gli unici centri termali di alcune Regioni: dove si trova una sola struttura (o due) per un’intera Regione, c’è poca probabilità di ottenere il voucher. Meglio puntare allora sulle zone limitrofe.

Dunque anziché puntare su Abano Terme o Montegrotto, scegliete invece un piccolo centro termale in Regione o a poca distanza: in questo modo potreste avere un’opportunità in più per ottenere un ingresso gratuito alle terme dal valore massimo di 200 euro.

Bonus terme: le strutture hanno già esaurito i voucher

In totale sono 186 le strutture termali italiane presso le quali è possibile prenotare il bonus terme 2021: il Veneto è al primo posto con ben 74 strutture. Quattro Regioni, invece, hanno soltanto un centro accreditato (Basilicata, Calabria, Liguria e Piemonte).

Attualmente, sappiamo che le richieste per le Terme dei Papi di Viterbo sono state chiuse: in due gironi hanno ricevuto ben 25 mila domande per il voucher da 200 euro. Anche a Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, le richieste sono già chiuse nel rispetto della serietà del cliente: ciò non esclude che, in avanzo di risorse, si possa nuovamente prenotare.

Overbooking anche alle Terme di Sant’Agnese, alle Terme di Saturnia, e alle Terme di Stigliano. Alle Terme di Miradolo, in provincia di Pavia, invece, sono stati esauriti già cinque dei sei pacchetti disponibili.

Non appena verranno inseriti i dati dei clienti prenotati nella piattaforma di Invitalia, i cittadini riceveranno l’email di conferma di avvenuta prenotazione, oppure l’email di rifiuto della richiesta. È auspicabile che solo pochi fortunati potranno ottenere il bonus: purtroppo il click day è stato annullato dalle pre-prenotazioni.

Bonus terme: 200 euro senza ISEE, ma non per tutti! Come funziona?

Il bonus terme 2021 è un’agevolazione destinata a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che intendono trascorrere una giornata di relax presso uno dei 186 enti termali accreditati sulla piattaforma di Invitalia.

Se anche tu vuoi goderti una giornata di benessere, puoi richiedere il rimborso del biglietto fino al 100%, entro un limite di 200 euro senza ISEE. Alcune strutture, invece, permettono di prenotare dei pacchetti benessere dal valore di 200 euro.

Non c’è bisogno di un reddito basso o di una famiglia numerosa: occorre solo inoltrare la richiesta in tempo per poter ottenere il voucher. Purtroppo l’unica data disponibile ad oggi è il 9 novembre, a partire dalle ore 12.

Ricordiamo che è possibile inoltrare una sola richiesta e che il voucher è nominale, non può essere ceduto né venduto a terze parti. L’utilizzo del bonus terme è limitato nel tempo: trascorsi 60 giorni dalla conferma di prenotazione, il voucher va a scadere.

Bonus terme 2021: come richiederlo?

Hai ancora qualche dubbio sulle modalità di richiesta del bonus terme? Nessun problema, di seguito ti spiego i passaggi fondamentali da effettuare per inviare la tua richiesta e ottenere un biglietto omaggio alle terme.

A partire dalle ore 12 di oggi, 9 novembre (secondo click day) dovrai contattare la struttura termale aderente al bonus terme e richiedere il voucher inserendo il tuo nome e cognome, l’email, il numero di telefono. Poi dovrai scegliere il pacchetto benessere che preferisci tra quelli disponibili, accettare il trattamento dei dati e inoltrare la richiesta.

Come spiega il sito di Federterme:

è possibile fare richiesta, preferibilmente online, esclusivamente presso le terme le quali, a loro volta, trasmettono l’istanza online ad Invitalia per conto del cittadino.

Sarà infatti il centro termale a inserire i dati sulla piattaforma di Invitalia e a richiedere il bonus per il cittadino. Non appena ottenuto il voucher, l’ente termale invierà un’email di conferma della prenotazione (in caso di esito positivo), oppure un messaggio di rifiuto a causa dell’insufficienza delle risorse a disposizione.

I dati dei cittadini verranno inseriti in ordine cronologico sulla piattaforma di Invitalia, ma è chiaro che non tutti potranno ottenere i 200 euro senza ISEE previsti dal bonus terme 2021.