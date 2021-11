A distanza di un giorno dall'apertura delle prenotazioni, per il bonus terme è già tutto esaurito! Il click day non ha consentito a molti cittadini di aggiudicarsi il maxi sconto per l'ingresso in un centro termale, ed è subito caos: come è possibile che le prenotazioni siano già terminate per molti centri termali? La verità, è che molti centri hanno proposto sistemi di prenotazioni interni che hanno preceduto il programma ufficiale. Ecco cosa sta accadendo!

La notizia è recente: per il bonus terme è già tutto esaurito. Si tratta di un maxi sconto introdotto dallo stato per consentire ai centri termali di ripartire economicamente dopo la chiusura per diversi mesi a causa Covid-19. Lo stato mette a disposizione, fino ad esaurimento fondi, 200 euro a testa per poter accedere ad un centro termale.

Tuttavia, le prenotazioni da parte dei cittadini sarebbero dovute partire il giorno 8 novembre per tutti, ma secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, risulta già tutto esaurito. Questo perché i singoli centri termali hanno proposto sistemi di prenotazione precedenti alla data dell'8 novembre, contro ogni previsione.

Come spiega Ilsole24ore.com, le prenotazioni sono avvenute prima della data stabilita in moltissimi casi, e arrivano le proteste dei cittadini, che speravano di potersi aggiudicare il bonus terme in questi giorni:

"La protesta dei potenziali clienti è scattata subito, perchè ci sono già stabilimenti termali già in overbooking che non accettano più le pre-prenotazioni."

Qualcosa quindi è andato storto rispetto al regolamento proposto da Invitalia, che prevedeva che le prenotazioni sarebbero state attivate per i cittadini esclusivamente dal giorno 8 novembre 2021. Per poter procedere con la prenotazione i cittadini devono prenotare direttamente presso i centri termali accreditati all'iniziativa, la cui lista è stata resa nota a partire dalla fine di ottobre.

Tuttavia pochi si immaginavano uno scenario di questo tipo: per il bonus terme è già quasi tutto esaurito, e bisogna affrettarsi tra oggi e domani per prenotare i posti rimanenti per poter beneficiare di questo particolare bonus. Vediamo se è ancora possibile aggiudicarsi il bonus terme, e cosa sta accadendo in questi giorni.

Bonus terme: click day flop

Il bonus terme è un particolare incentivo che è stato proposto dallo stato per un aiuto economico ai numerosi centri termali che a causa della pandemia e delle conseguenti limitazioni alle attività, sono rimasti chiusi per diverso tempo. Si tratta di centri termali di tutta Italia, che da fine ottobre possono registrarsi per partecipare all'iniziativa.

Il bonus terme è stato organizzato con la prospettiva di un click day per i cittadini: lo stato mette a disposizione di tutti 200 euro a testa, utilizzabili entro l'esaurimento dei fondi, per usufruire di un servizio termale. Il click day avrebbe dovuto svolgersi nel giorno 8 novembre, ma in parte così non è stato.

Come ha comunicato ieri il Codacons, le prenotazioni sono già state registrate in precedenza dalle strutture termali, e questo comporta l'esaurimento del bonus in un tempo ancora minore del previsto:

"Oggi alle 12 è ufficialmente partito il bonus terme ma è già tutto esaurito. Molte strutture hanno già raccolto le richieste dei clienti e chiuso le prenotazioni. Da qui le proteste delle associazioni dei consumatori."

Di fatto il click day è stato un flop, perché moltissimi italiani già hanno potuto prenotare il proprio servizio termale in precedenza, comportando l'esaurimento del bonus terme in anticipo rispetto ai tempi previsti. Indubbiamente la corsa a questo particolare sconto era stata ipotizzata, per i vantaggi stessi del bonus: ogni cittadino aderente può beneficiare di un servizio termale in modo completamente gratuito, entro i 200 euro di spesa massima.

Il bonus è utilizzabile previa prenotazione, vale a dire che i cittadini per potervi accedere devono provvedere a prenotare direttamente presso il centro termale interessato, un servizio specifico. Al momento quindi le prenotazioni risultano praticamente chiuse perché il bonus è esaurito, e oltre alle proteste dei cittadini, non manca qualche critica diretta al bonus stesso.

Bonus terme: le critiche del Codacons

Il bonus terme quindi avrebbe dato la possibilità alle strutture di procedere autonomamente alle pre-prenotazioni senza tenere conto delle giornate stabilite come click day, e per questo motivo moltissimi italiani al momento hanno già richiesto personalmente l'accesso allo sconto alla struttura termale di riferimento.

Tuttavia il bonus terme è stato appena aperto e le prenotazioni sono già chiuse, e questo ha scatenato l'incredulità di molti cittadini e aspre critiche verso la misura stessa. Per i centri termali la possibilità di registrarsi e partecipare all'iniziativa è stata aperta già dalla fine del mese di ottobre, e alcune regioni hanno avuto più affluenza in termini di strutture accreditate, rispetto ad altre.

In particolare, la regione con più alto numero di centri termali che hanno preso parte all'iniziativa è il Veneto, con 74 centri accreditati. Alcune regioni invece si sono presentate con molte meno strutture, come ad esempio il Piemonte e la Valle d'Aosta che ne hanno accreditate solamente una per regione.

Tuttavia per le prenotazioni in tutta Italia è caos, e ci si chiede se ci sono ancora posti disponibili. Il Codacons sottolinea la situazione caotica che si è generata, in particolare in riferimento ai criteri, sconosciuti, con cui ogni singola struttura procederà a selezionare i fortunati che possono beneficiare del bonus.

Il problema è proprio la prenotazione anticipata che molte strutture hanno reso disponibile ai cittadini, per cui al momento le prenotazioni sono esaurite presso molti centri termali. Per l'associazione che tutela i consumatori, si tratta di un "bonus folle" che ha generato caos e che crea disparità tra gli stessi cittadini a causa dei metodi di accesso contraddittori.

Uno dei fattori per cui l'associazione dei consumatori si è mossa a criticare l'iniziativa, riguarda l'accesso indiscriminato alla stessa: il bonus terme è un particolare sconto usufruibile da tutti, indipendentemente dalla situazione reddituale o dal valore ISEE. Il problema di tale scelta sta nella possibile discriminazione che ne deriva: i cittadini meno abbienti, che avrebbero bisogno di cure termali, sono messi sullo stesso piano rispetto ai più facoltosi, che scelgono di usufruire del bonus per una vacanza.

Bonus terme: è ancora accessibile?

Per il bonus terme, è stata istituita una piattaforma apposita, tramite il sito ufficiale Invitalia, in cui i centri termali hanno potuto accreditarsi per prendere parte all'iniziativa e garantire lo sconto ai propri clienti. Dall'altro lato, l'iniziativa prevedeva un click day per i cittadini per accedere allo sconto.

Tuttavia la piattaforma ufficiale ha dovuto arrestarsi per diverse ore, come spiega Ilsussidiario.net, a causa di problemi tecnici collegati all'alto numero di accessi alla piattaforma:

"Caos prenotazioni per il bonus terme. I troppi click da parte dei cittadini hanno mandato in tilt il sito, quindi le prenotazioni sono state interrotte. Invitalia ha comunicato che riprenderanno domani alle ore 12."

Quindi il caos generato per le prenotazioni non solo è direttamente riconducibile alle prenotazioni anticipate dai centri termali, ma anche dal malfunzionamento del sito ufficiale. Tuttavia è stato garantito che già a partire dalle ore 12 i problemi saranno risolti.

Un altro problema sottolineato dal Codacons riguarda i fondi messi a disposizione dei cittadini per accedere al bonus terme: si tratta di 53 milioni di euro totali per l'iniziativa, che per l'associazione dei consumatori sarebbero insufficienti per tutti, e questo significa che solamente una piccola parte di cittadini, probabilmente i più veloci nelle prenotazioni, avranno poi effettivamente diritto di accesso allo sconto.

Il click day quindi non c'è stato, e molti italiani potranno accedere all'iniziativa solamente perché hanno prenotato nei giorni precedenti all'avvio della stessa presso i centri termali selezionati. Al momento sembrerebbe che tutti i bonus siano già esauriti, ma comunque per chi non l'ha ancora fatto è possibile procedere alla richiesta per lo sconto presso le strutture accreditate, la cui lista è pubblicata sul sito ufficiale Invitalia.

Bonus terme: chiarimenti

Sul bonus terme bisogna fare alcuni chiarimenti. Questo particolare sconto è accessibile solamente ai cittadini maggiorenni, residenti in Italia. Questo significa che non è consentito per i minorenni usufruire dello sconto. Ogni cittadino può accedere ad un unico bonus, che non è cumulabile o cedibile a terzi.

Per accedere al bonus è indispensabile la prenotazione presso una struttura termale accreditata, non è possibile richiedere lo sconto successivamente alla fruizione di un servizio, oppure presso i centri che non rientrano nella lista presente sul sito ufficiale dell'iniziativa.

Per chi può usufruire dello sconto, va ricordato che oltre la soglia di 200 euro di spesa, è il cittadino a dover provvedere al pagamento. Inoltre, non tutti i servizi presenti e offerti in un centro termale possono essere scontati. Rientrano nel bonus terme solamente i servizi prettamente termali, sono quindi esclusi eventuali pernottamenti in strutture ricettive o servizi di ristorazione.

Chi accede al bonus terme tuttavia può beneficiare di eventuali trattamenti sanitari termali, esami e visite specifiche, oppure trattamenti estetici e di benessere. Come spiega il sito ufficiale dell'iniziativa, è l'ente termale ad occuparsi delle prenotazioni, e di accettare le stesse, confermandole in un secondo momento:

"Per prenotare il bonus il cittadino si deve rivolgere esclusivamente agli enti termali accreditati, contattandoli preferibilmente via email o attraverso il sito internet; gli enti termali sono gli unici autorizzati ad accedere alla piattaforma per la prenotazione. Sarà pertanto l’ente termale a comunicare al cittadino la conferma della prenotazione, sulla base della capienza del fondo."

Queste sono le indicazioni fornite dal sito Invitalia, che offre agli utenti una serie di risposte alle domande più frequenti. Un particolare importante da non dimenticare nel caso in cui si acceda al bonus riguarda i tempi entro i quali usufruire dello sconto: per ogni cittadino sono disponibili 60 giorni di tempo per usufruire del bonus terme, a partire dal momento in cui la prenotazione viene accettata da parte della struttura specifica.